УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12318 відвідувачів онлайн
Новини Окупанти атакували біля Розливу
3 810 40

О 19:00 окупанти на мотоциклах намагались атакувати позицію ЗСУ у Розливі на Донеччині, українські воїни відбили атаку, ворога знищено, - Бутусов

ЗСУ відбили атаку окупантів у Розливі на Донеччині

О 19:00 за київським часом три російських окупанти на мотоциклах намагались атакувати українську позицію у селі Розлив Донецької області.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"О 19.00 за київським часом три російських військовослужбовці на мотоциклах намагались атакувати українську позицію у селі Розлив Донецької області. Українські воїни відбили атаку, ворога повністю знищено", - розповів журналіст.

допис Бутусова

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Читайте також: "Великоднє перемир’я" Путіна – це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з Трампом, - Бутусов

Автор: 

армія рф (17373) Донецька область (8459) Бутусов Юрій (3589) перемир’я (942) Волноваський район (209) Розлив (18)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
19.04.2025 19:43
+9
"Они у вас газет не читают, что ли?"(с).
показати весь коментар
19.04.2025 19:42
+6
це вже Велике перемир"я?
показати весь коментар
19.04.2025 19:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Они у вас газет не читают, что ли?"(с).
показати весь коментар
19.04.2025 19:42 Відповісти
це вже Велике перемир"я?
показати весь коментар
19.04.2025 19:42 Відповісти
Таке ж як і Велике Будівництво!
показати весь коментар
19.04.2025 19:58 Відповісти
Бутусов тащить тезу, що ми вже погодились на переміріє. Він щось знає і тому так сільно возмущщен?
показати весь коментар
19.04.2025 19:43 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2025 19:43 Відповісти
Везли перемир'я?
показати весь коментар
19.04.2025 19:43 Відповісти
Проблеми з переведенням годинників в кацапів
показати весь коментар
19.04.2025 19:47 Відповісти
Вот и сказке конец, кто повелся, моло... идиот
показати весь коментар
19.04.2025 19:46 Відповісти
пєрємірщікі ******!(
показати весь коментар
19.04.2025 19:47 Відповісти
На линии фронта не будет никакого "перемирия". Если хоть одну ночь не полетят шахеды/ракеты/КАБы по тыловым городам, гражданским - уже хорошо.
показати весь коментар
19.04.2025 19:48 Відповісти
І ще трохи магії

Росіяни завдали ракетного удару по Ізюму 20:21

Пєрєміріє по-пуловськи
показати весь коментар
19.04.2025 20:30 Відповісти
Я не защищаю х***а, но вы хотя бы читали новости? По Николаевской области, это удары в течении дня. По Изюму - около 17-30...
показати весь коментар
19.04.2025 20:34 Відповісти
От і добре, що не захищаєте. от на "піпл" наїджати не треба. ще не вистачало нам сваритися з того, чи ми віримо пуйлу. піпл ані на мідний гріш не вірить. і бутусов вже вкотре пише про це - ніякого перемирья немає - як атакували, так і атакують, як обстрілювали цивільні громади, так і обстрілюють.

Фаціт: пуйло жив брехуном, брехуном і помре
показати весь коментар
19.04.2025 20:42 Відповісти
Парламентери - в білих труселях
показати весь коментар
19.04.2025 19:58 Відповісти
То якісь невігласи без годинників, радіо, ТБ і будь-яких засобів зв'язку? 😲 Вони не в курсі, що їхній ідол вигонь припинив о 17:00?
показати весь коментар
19.04.2025 20:04 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.threads.net/%40tania_moongeris/post/DHaaodOMg93&ved=2ahUKEwiptPiLy-SMAxXKFhAIHTj-EdQQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw24OqPsBVAyTU7_1t6rhFeh Вірити росіянам-- себе не поважати !
показати весь коментар
19.04.2025 20:11 Відповісти
ну і тупі , с каляской треба
показати весь коментар
19.04.2025 20:11 Відповісти
куди по копаному !
показати весь коментар
19.04.2025 20:14 Відповісти
Не бутусов. і не для піпла. хаватимете?

Росіяни просунулися біля Білогорівки, Розливу та в Успенівці, - DeepState. КАРТИ 19:56
показати весь коментар
19.04.2025 20:25 Відповісти
Добавки?

Росіяни завдали ракетного удару по Ізюму 20:21
показати весь коментар
19.04.2025 20:29 Відповісти
Вище вже написав. зробимо вигляд, що цього допису я не помітив. типу помилково само десь затерлося. ок?
показати весь коментар
19.04.2025 20:48 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/19/7508304/ Українські війська просунулися на Бєлгородщині - Зеленський
показати весь коментар
19.04.2025 20:35 Відповісти
)
показати весь коментар
19.04.2025 21:40 Відповісти
Популярно обьясняю, для невежд---я к болгарам уезжаю, в Будапешт..... Просто тут всё. Хлопцы с урала, кажись 5 часовой пояс, часы не переводили. Здесь третий часовой пояс. Там ещё одни попрут среди ночи---те утырки уже с Енисея!
показати весь коментар
19.04.2025 20:35 Відповісти
потім с Владивостоку
показати весь коментар
19.04.2025 20:42 Відповісти
Та не, не так. С тех мест кто, так вообще часов нет у таких. Они компасы носят. Чтоб сдуру до Сахалина заблудившись не дойти. Тем более жрут только спирт и гидрик чаще. Какие там часы!?
показати весь коментар
19.04.2025 20:58 Відповісти
У тех шо с енисея - у них +4 к мацкве.
показати весь коментар
19.04.2025 20:42 Відповісти
В далёкой молодости, особенно в кругосветках на пас-лайнерах ЧМП, не раз были заходы на архипелаг Западное или Восточное Самоа, там происходит смена дат. Смотря в какую сторону и с какой скоростью идёт лайнер. Иногда или одна дата, пусть 1 сентября выпадает совсем, сразу 2 сентября, либо при малой скорости два дня одно число. Тема знакомая. Кстати столица Западного Самоа, о. Апиа (протекторат США) и является прообразом острова сокровищ Стивенсона. Там же на горе и могила его. Он там долго жил. Вернее похоронено его сердце. Это Тихий океан. Примерно на одной паралели с Гаваями, Гонолулу. Давно было дело. 50 лет назад. Райские там места. Как выпью сильно---начинаю кричать ,пиастры-пиастры,---работал поваром, барменом.
показати весь коментар
19.04.2025 20:53 Відповісти
На Самоа - бог миловал, а вот в краснсранске - пару раз доводилось.
показати весь коментар
19.04.2025 21:18 Відповісти
Завидую чуть, с детства мечтал в Шушенском побывать, почувствовать ссылку политическую. Но как то не прошло.
показати весь коментар
19.04.2025 21:23 Відповісти
А в разлив тебя не тянуло?)
показати весь коментар
19.04.2025 21:53 Відповісти
Нет. Там надо было тезисы какие то писать на пеньке или коленях. А я в школе на 3 учился. Ну шутку про коньяк ,Ленин в разливе, с детства помню. Потому и стал барменом. Разливать получалось сразу.
показати весь коментар
20.04.2025 21:05 Відповісти
от москви до Енесея , на бутилках вся росея
показати весь коментар
19.04.2025 20:43 Відповісти
Їхали і приїхали.Так було знищено перемиря,стопудово їхали без зброї,голуби миру.
показати весь коментар
19.04.2025 22:15 Відповісти
 
 