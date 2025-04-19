О 19:00 окупанти на мотоциклах намагались атакувати позицію ЗСУ у Розливі на Донеччині, українські воїни відбили атаку, ворога знищено, - Бутусов

О 19:00 за київським часом три російських окупанти на мотоциклах намагались атакувати українську позицію у селі Розлив Донецької області.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"О 19.00 за київським часом три російських військовослужбовці на мотоциклах намагались атакувати українську позицію у селі Розлив Донецької області. Українські воїни відбили атаку, ворога повністю знищено", - розповів журналіст.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

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