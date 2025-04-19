Ворог здійснив 36 атак на Покровському напрямку, ЗСУ знешкодили 165 окупантів, - Генштаб

Від початку доби зафіксовано 107 бойових зіткнень. Сили оборони України рішуче стримують спроби противника просунутися углиб нашої території, завдаючи йому значних втрат.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 19 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли території України

Противник завдав 95 авіаударів, застосувавши 155 керованих авіаційних бомб. Також окупанти використали 1096 дронів-камікадзе та здійснили 4627 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Малої Шапківки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на фронті зафіксовано 59 боєзіткнень, 13 боїв ще тривають, - Генштаб

На Куп’янському напрямку відбулося сім наступальних дій поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку зафіксовано 14 атак противника поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямку Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших військ поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім атак у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші війська ударили високоточною авіабомбою по місцю скупчення росіян на окупованій Херсонщині. ВIДЕО

На Покровському напрямку російські війська здійснили 36 атак у районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

За попередніми даними, на цьому напрямку було знищено 165 окупантів, із них 91 - безповоротно. Також українські військові знищили три термінали супутникового зв’язку, десять одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, два генератори та один пункт управління БПЛА. Ще один термінал супутникового зв’язку й один автомобіль ворога було пошкоджено.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили десять атак у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

Ситуація на Півдні

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Гуляйполе, Залізничне, Зелене Поле та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку відбито три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка.

Читайте: Силам оборони вдалося блокувати противника у районі Дворічної, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Зазначається, що на Придніпровському напрямку противник наступальних дій не здійснював.

Обстановка в Курській області

У Курській області Сили оборони України відбили 18 атак противника. Також ворог завдав 15 авіаударів, застосувавши 25 керованих авіабомб, і здійснив 328 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.