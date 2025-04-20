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Новини
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Через вечірній удар по Станіславу загинув чоловік

Станіслав після обстрілу

Через вчорашній ворожий удар по Станіславу Херсонської області загинув чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ

"На жаль, російська армія вбила ще одного жителя Херсонщини. Стало відомо про загибель чоловіка 1967 року народження, який вчора потрапив під комбінований ворожий удар у Станіславі. Він дістав поранення, несумісні з життям", - уточнив Прокудін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Великоднє перемир’я" на Херсонщині: Близько 18:00 росіяни вдарили вісьмома FPV-дронами по багатоповерхівці в Херсоні. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Автор: 

обстріл (28472) жертва (250) Херсонська область (5756) Херсонський район (268) Станіслав (14)


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Всі звиздять по всьому світу, який
"ангел" перемир"я виродок уйло,
але ніхто не загикнеться
про його порушення
Складається враження, що
медіа працюють на росію
от вам і інформаційна війна.
коли з кожного грамофону
звучать дифирамби агресору.
В Німеччині кожні новини починаються
лише з "путін - миротворець"
а най ся згине ця мерзота.
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20.04.2025 07:57 Відповісти
І коли, о якій годині був той удар? Чому не позначається точний час?
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20.04.2025 08:10 Відповісти
https://unn.ua/news/vechirnii-udar-rf-po-khersonu-vohnem-znyshcheno-7-kvartyr-u-bahatopoverkhivtsi "19:05 - російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт. 19:12 - ворожий FPV вдарив по Станіславу", - повідомила Херсонська ОВА.
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20.04.2025 09:11 Відповісти
 
 