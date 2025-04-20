Через вечірній удар по Станіславу загинув чоловік

Через вчорашній ворожий удар по Станіславу Херсонської області загинув чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, російська армія вбила ще одного жителя Херсонщини. Стало відомо про загибель чоловіка 1967 року народження, який вчора потрапив під комбінований ворожий удар у Станіславі. Він дістав поранення, несумісні з життям", - уточнив Прокудін.

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Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.