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Новини Фото обстріли Херсонщини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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"Великоднє перемир’я" на Херсонщині: Близько 18:00 росіяни вдарили вісьмома FPV-дронами по багатоповерхівці в Херсоні. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 19 квітня, після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я російські війська атакували Херсон та населені пункти області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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"Так виглядає російське "великоднє перемирʼя" на Херсонщині", - написав він.

Повідомляється, що близько 18:00 внаслідок влучання 8-ми ворожих FPV загорілися 7 квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі Херсону.

О 19:05 російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт.

О 19:12 ворожий FPV вдарив по Станіславу.

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"На жаль, ми не спостерігаємо жодного затишшя. Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці. Це ще одне підтвердження того, що росія не має нічого святого. І вірити словам окупантів - значить наражати себе на небезпеку", - наголосив голова ОВА.

Окупанти вдарили по Херсону
Окупанти вдарили по Херсону

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Автор: 

обстріл (28472) Херсон (3360) Херсонська область (5756) Бериславський район (68) Херсонський район (268) Урожайне (1) Станіслав (14)


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Підори! Що тут ще скажеш.
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19.04.2025 21:18 Відповісти
Всі хто називає ************ перемир'ям - хворі люди.
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19.04.2025 21:21 Відповісти
перемир'я це коли обидві сторони домовилися.
без обох сторін перемир'я не буває, буває лише одностороннє припинення вогню.
диявол в деталях.
наприкляд, секс без взаємної згоди називається зґвалтуванням, ага.
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19.04.2025 21:27 Відповісти
Нежить кацапська.
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19.04.2025 21:36 Відповісти
І хто за зірване перемир'я відповість? Як завжди українці будуть терпіти?
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19.04.2025 22:32 Відповісти
Росіяни ображаються що їх називають пі рами а це їм комплімент те що вони витворяють по-іншому як пі растія не назвеш
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20.04.2025 06:49 Відповісти
 
 