"Великоднє перемир’я" на Херсонщині: Близько 18:00 росіяни вдарили вісьмома FPV-дронами по багатоповерхівці в Херсоні. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 19 квітня, після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я російські війська атакували Херсон та населені пункти області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: "Шахеди" в нашому небі - це справжнє ставлення Путіна до Великодня і життів людей, - Зеленський

"Так виглядає російське "великоднє перемирʼя" на Херсонщині", - написав він.

Повідомляється, що близько 18:00 внаслідок влучання 8-ми ворожих FPV загорілися 7 квартир у багатоповерхівці в Дніпровському районі Херсону.



О 19:05 російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт.



О 19:12 ворожий FPV вдарив по Станіславу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарні помер 16-річний хлопець, який днями потрапив під ворожий авіаудар по Херсону

"На жаль, ми не спостерігаємо жодного затишшя. Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці. Це ще одне підтвердження того, що росія не має нічого святого. І вірити словам окупантів - значить наражати себе на небезпеку", - наголосив голова ОВА.





Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.