Російські дрони атакували евакуаційне авто біля Костянтинівки: постраждало троє людей. ФОТО

Російські війська, попри оголошене Росією "великоднє перемир'я", зранку 20 квітня атакували FPV-дронами евакуаційне авто гуманітарної місії "Проліска" неподалік Костянтинівки на Донеччині. Внаслідок обстрілів поранені люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільне Донбас у телефонній розмові розповів керівник гуманітарної місії "Проліска" в Донецькій області Євген Ткачов.

Він розповів, що о 8 ранку у Великдень була евакуація мирних жителів із Зорі Іллінівської громади — двох людей похилого віку та двох сімей, які рухались своїми машинами за автівкою місії "Проліска".

"Спочатку по нас відпрацював дрон осколковий, хоча ми його побачили й почули. Я вийшов з машини, показав, що я у блакитному, брендований емблемами гуманітарної місії "Проліска", машина цивільна, але він "жахнув" поруч із машиною і машина вийшла з ладу. За декілька хвилин після цього прилетів дрон з РПГ (ручний протитанковий гранатомет), зробив над нами два чи три кола, який бачив, що цивільна автівка, ми цивільні, і атакував вже по людях, яких я вивозив, які лежали на узбіччі дороги".

За словами керівника місії, коли він із людьми ховалися від російських дронів у кущах, бачили, як третій дрон "добив машину". Також літав четвертий дрон.

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По людей приїхав капелан, який вивіз їх іншою автівкою.

"У дідуся серцевий напад, у жіночки осколкове поранення в ногу, і в мене теж одне в ногу", - розказав волонтер. Євген Ткачов уточнив, що поранених людей вивезли до лікарні.

"Вони полювали за нами, розумієте, це ж не те що випадкова артилерія кудись. Автівка з гуманітарними наліпками, ми стояли поруч із машиною у цивільному. Він кожен прищик на моєму носі бачив. Цілеспрямована атака і потім добивання машини. Це якась страта скажімо так, ну це як розстріл полонених. Отак от цілеспрямовано, на Пасху, на оголошене перемир'я, серед білого дня", - зазначив волонтер.

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Евакуаційники тепер потребують автівки, щоб вивозити мирних жителів з небезпечних районів.