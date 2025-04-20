Ворог облаштовує маршрути проходу важкої техніки, використовуючи "великоднє перемир’я", - 66 ОМБр. ФОТОрепортаж
Російські війська використовують так зване великоднє перемир'я для облаштування проходу через водні перешкоди.
Про це повідомили в 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 9 квітня воїни 66‑ї ОМБр знищили комплекс КРВД - установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа (фото 1). Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою.
Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять росіян і спеціалізовану машину.
"Аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами!" - наголосили в бригаді.
Крім того, бійці розповіли, що спостерігається активізація штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади.
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