Ворог облаштовує маршрути проходу важкої техніки, використовуючи "великоднє перемир’я", - 66 ОМБр. ФОТОрепортаж

Російські війська використовують так зване великоднє перемир'я для облаштування проходу через водні перешкоди.

Про це повідомили в 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 9 квітня воїни 66‑ї ОМБр знищили комплекс КРВД - установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа (фото 1). Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою.

Воїни 66 ї ОМБр знищили комплекс КРВД на річці Чорний Жеребець

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Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять росіян і спеціалізовану машину.

"Аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами!" - наголосили в бригаді.

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Крім того, бійці розповіли, що спостерігається активізація штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади.