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Новини Фото Великоднє перемир’я
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Ворог облаштовує маршрути проходу важкої техніки, використовуючи "великоднє перемир’я", - 66 ОМБр. ФОТОрепортаж

Російські війська використовують так зване великоднє перемир'я для облаштування проходу через водні перешкоди.

Про це повідомили в 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 9 квітня воїни 66‑ї ОМБр знищили комплекс КРВД - установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа (фото 1). Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою.

66 ОМБр
Воїни 66 ї ОМБр знищили комплекс КРВД на річці Чорний Жеребець

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Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять росіян і спеціалізовану машину.

66 ї ОМБр

"Аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами!" - наголосили в бригаді.

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66 ї ОМБр
66 ї ОМБр

Крім того, бійці розповіли, що спостерігається активізація штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади.

Автор: 

перемир’я (942) 66 окрема механізована бригада (28)


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Топ коментарі
+22
ЗСУ, бийте цих фашистів і не треба фальшперемир'я від *****.
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20.04.2025 16:01
+8
Треба не стежити, а БИТИ їх!
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20.04.2025 16:30
+6
Військові не повинні виконувати злочинні накази.
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20.04.2025 16:07
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ЗСУ, бийте цих фашистів і не треба фальшперемир'я від *****.
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20.04.2025 16:01 Відповісти
Військові не повинні виконувати злочинні накази.
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20.04.2025 16:07 Відповісти
Військові мусять виконувати накази.В армії немає демократії
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20.04.2025 16:15 Відповісти
Треба не стежити, а БИТИ їх!
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20.04.2025 16:30 Відповісти
Це для чого новина?
Виправдання незаважання русні готовати напад?
Слів немає(
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20.04.2025 16:35 Відповісти
буде нам перемірря......
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20.04.2025 18:04 Відповісти
Хорошо бы там все вокруг наминировать, если завтра придут продолжать.
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20.04.2025 18:31 Відповісти
 
 