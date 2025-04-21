Минулого тижня ворог атакував Харків 6 разів: одна людина загинула і 113 постраждали. ІНФОГРАФІКА
Упродовж минулого тижня, з 14 по 20 квітня, російські війська шість разів обстріляли Харків, зокрема трьома "Іскандерами", унаслідок чого є загиблий, багато постраждалих та руйнування.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Особливо важким був день, коли одразу три російські "Іскандери" влучили по спальному густонаселеному мікрорайону нашого міста та працюючому косметичному підприємству.
Це принесло багато біди - загинула одна людина, постраждали 113, включно з девʼятьма дітьми. Пошкоджені більше 1000 квартир, десятки приватних будинків, великий комерційний обʼєкт", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок російських атак є серйозні руйнування.
"Щодо повітряних тривог - за останні сім днів їхня тривалість на 28 годин (39%) менше, ніж в області, а загалом за останні майже два місяці - вже на 198 годин", - додав Терехов.
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