На прошлой неделе враг атаковал Харьков 6 раз: один человек погиб и 113 пострадали. ИНФОГРАФИКА

В течение прошлой недели, с 14 по 20 апреля, российские войска шесть раз обстреляли Харьков, в том числе тремя "Искандерами", в результате чего есть погибший, много пострадавших и разрушения.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Особенно тяжелым был день, когда сразу три российских "Искандера" попали по спальному густонаселенному микрорайону нашего города и работающему косметическому предприятию.



Это принесло много беды - погиб один человек, пострадали 113, включая девять детей. Повреждены более 1000 квартир, десятки частных домов, крупный коммерческий объект", - говорится в сообщении.

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В результате российских атак есть серьезные разрушения.

"Что касается воздушных тревог - за последние семь дней их продолжительность на 28 часов (39%) меньше, чем в области, а в целом за последние почти два месяца - уже на 198 часов", - добавил Терехов.

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