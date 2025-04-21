На прошлой неделе враг атаковал Харьков 6 раз: один человек погиб и 113 пострадали. ИНФОГРАФИКА
В течение прошлой недели, с 14 по 20 апреля, российские войска шесть раз обстреляли Харьков, в том числе тремя "Искандерами", в результате чего есть погибший, много пострадавших и разрушения.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Особенно тяжелым был день, когда сразу три российских "Искандера" попали по спальному густонаселенному микрорайону нашего города и работающему косметическому предприятию.
Это принесло много беды - погиб один человек, пострадали 113, включая девять детей. Повреждены более 1000 квартир, десятки частных домов, крупный коммерческий объект", - говорится в сообщении.
В результате российских атак есть серьезные разрушения.
"Что касается воздушных тревог - за последние семь дней их продолжительность на 28 часов (39%) меньше, чем в области, а в целом за последние почти два месяца - уже на 198 часов", - добавил Терехов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль