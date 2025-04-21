РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14610 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харькова
143 0

На прошлой неделе враг атаковал Харьков 6 раз: один человек погиб и 113 пострадали. ИНФОГРАФИКА

Последствия удара по Харькову

В течение прошлой недели, с 14 по 20 апреля, российские войска шесть раз обстреляли Харьков, в том числе тремя "Искандерами", в результате чего есть погибший, много пострадавших и разрушения.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Особенно тяжелым был день, когда сразу три российских "Искандера" попали по спальному густонаселенному микрорайону нашего города и работающему косметическому предприятию.

Это принесло много беды - погиб один человек, пострадали 113, включая девять детей. Повреждены более 1000 квартир, десятки частных домов, крупный коммерческий объект", - говорится в сообщении.

обстрелы Харькова в течение недели

Также смотрите: В Харькове горела многоэтажка, пожарные спасли 15 человек, - ГСЧС. ФОТО

В результате российских атак есть серьезные разрушения.

"Что касается воздушных тревог - за последние семь дней их продолжительность на 28 часов (39%) меньше, чем в области, а в целом за последние почти два месяца - уже на 198 часов", - добавил Терехов.

Также смотрите: Враг атаковал Харьков баллистическими ракетами с кассетной начинкой: один погибший, 113 пострадавших, из них девять детей (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27165) Харьков (7485) Харьковская область (803) Харьковский район (239)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 