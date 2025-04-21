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Новини Удар дрона по ЧАЕС Ядерна безпека
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Україна закупить в Ізраїлю препарат проти променевої хвороби на випадок ядерного інциденту, - ЗМІ

Україна закупить ліки від променевої хвороби в Ізраїлю

Після нещодавнього удару російського дрона в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, Україна підписала угоду з ізраїльською біотехнологічною компанією Pluri, яка має допомогти в розробці екстреного реагування на небезпечну для життя променеву хворобу в разі ядерної або радіаційної загрози.

Про це пише Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

Так, ізраїльська компанія Pluri уклала контракт з українським банком пуповинної крові Hemafund на поставку препарату PLX-R18 як потенційного засобу лікування променевої хвороби.

Цей препарат є перспективним засобом для лікування гострого променевого синдрому, який може виникнути внаслідок опромінення високими дозами іонізуючої радіації.

Розробники стверджують, що їхній препарат клітинної терапії здатний стимулювати вироблення тромбоцитів та білих та червоних кров’яних тілець, які зазвичай гинуть у разі радіаційного ураження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поблизу ЗАЕС за останній тиждень майже щодня фіксувалися вибухи: ядерна безпека лишається нестабільною, - Гроссі

PLX-R18 має можливість стимулювати регенерацію клітин кісткового мозку та крові, що сприяє відновленню імунітету та зменшенню наслідків опромінення.

За даними компанії, клітини однієї плаценти можна розмножити до кількості, здатної лікувати понад 20 тис. пацієнтів.

Відповідно до умов угоди про співпрацю компанія виробить і поставить Україні до 12 тисяч доз препарату PLX-R18, що достатньо для лікування 6 000 осіб.

Дози зберігатимуться в українському банку кров Hemafund та доставлятимуться в медичні заклади по всій Україні в разі надзвичайної ситуації.

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Удар РФ по саркофагу Чорнобильської АЕС

Нагадаємо, президент Зеленський зранку повідомив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною у ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС.

В МАГАТЕ підтвердили удар дроном по захисному саркофагу четвертого блоку Чорнобильської АЕС.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заперечив, що російські війська атакували Чорнобильську АЕС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світову спільноту примусити Росію до миру силовими методами, аби запобігти глобальній катастрофі після удару РФ по ЧАЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень.

Також дивіться: Міністерка Фінляндії Рантанен відвідала Чорнобильську зону та оглянула наслідки удару дрона. ВIДЕО

Автор: 

хвороба (304) Ізраїль (1641) ліки (1320) ядерна безпека (565)


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Топ коментарі
+13
Уже незнає лідор на чому мародерить ,барабани уже закінчилися
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21.04.2025 16:16
+9
Мене дивує, наскільки професійно подається інформація на цензорі: без трешу, води, чітко по суті, що відображає професійність журналістської команди та пана Юрія Бутусова. Але коментарі багатьох читачів - це просто дніщє. Нібито кожен намагається під кожною статтею, вибачаюсь за мою французьку, висратися у коментах, позмагатися у кого інтеллект ближче до температури тіла, вилити багаж своїх комплексів та життєвих невдач. Я би рекомендовав ввести якійсь IQ ценз чи систему рейтингів, щоби жлоби не флудили та не псували ресурс, коли їм немає нічого сказати, та їх слабкий мозок не може родити нічого кращого, ніж комент таких як микола січень.
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21.04.2025 16:24
+9
В якій кількості? Тільки для зелених *********? Бо для усіх Українців грошей не вистачить...
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21.04.2025 16:25
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Нарколига здохне не від проміневої хвороби..
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21.04.2025 16:14 Відповісти
Мене дивує, наскільки професійно подається інформація на цензорі: без трешу, води, чітко по суті, що відображає професійність журналістської команди та пана Юрія Бутусова. Але коментарі багатьох читачів - це просто дніщє. Нібито кожен намагається під кожною статтею, вибачаюсь за мою французьку, висратися у коментах, позмагатися у кого інтеллект ближче до температури тіла, вилити багаж своїх комплексів та життєвих невдач. Я би рекомендовав ввести якійсь IQ ценз чи систему рейтингів, щоби жлоби не флудили та не псували ресурс, коли їм немає нічого сказати, та їх слабкий мозок не може родити нічого кращого, ніж комент таких як микола січень.
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21.04.2025 16:24 Відповісти
Дімон,тобі зручно на пляшці?
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21.04.2025 22:49 Відповісти
Перевод розмов на тему "бутилок", говна, тюрем та анального сексу - це те, що видає з головою росіян на українських ресурсах, які опанували на 3й рік війни писати українською. Але вивчити українську - це недостатньо, треба ще щось робити зі своею кіллтурою: аує, пушкіним, толстоєвскьким, бригадой, мєнтами, дєдивоевалами.
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23.04.2025 11:55 Відповісти
краще заключили б з ізраільтянами контракт на технологію виготовлення українського ЯО

тоді ніякі ліки не потрібні

.
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21.04.2025 16:40 Відповісти
Ліпше ЯЗ в Ізраїлю купіть
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21.04.2025 16:14 Відповісти
В Ізраілі немає ЯЗ. Але в разі чого вони її застосують.
І в нас такої зброї не буде.
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21.04.2025 16:17 Відповісти
ні, не буди ніколи, особливо якщо президентом стане Порох чи Залужний.

кацапи нехай і не сумніаються......
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21.04.2025 16:42 Відповісти
Уже незнає лідор на чому мародерить ,барабани уже закінчилися
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21.04.2025 16:16 Відповісти
Продаватиме препарат від променевої хвороби своїм слугоригам. Дорого. Тільки 6000 риг виживуть
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21.04.2025 16:33 Відповісти
Знову будинов буде лякати вибухом ЗАЕС? Вже ж було.
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21.04.2025 16:17 Відповісти
В якій кількості? Тільки для зелених *********? Бо для усіх Українців грошей не вистачить...
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21.04.2025 16:25 Відповісти
6000 доз. Только для своих зеленых.
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21.04.2025 16:33 Відповісти
А чому саме в Ізраїлю-країні, яка в ООН відкрито підтримала рашку?!
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21.04.2025 16:33 Відповісти
Бо його папа і мама там мають гешефт
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21.04.2025 16:34 Відповісти
"...Згідно з угодою, ізраїльські та українські партнери створять резерв препарату PLX-R18, створеного з клітин плаценти: саме він здатний лікувати радіаційну хворобу. Випробування свідчать, що профілактичне введення PLX-R18 за 24 години до радіаційного опромінення і через 72 години після опромінення призводить до збільшення рівня виживання з 4% до 74%..."
"Використовуючи метод технології 3D-розширення клітин, одну клітину плаценти можна розмножити на мільярди окремих клітин. У результаті клітини з однієї плаценти можуть лікувати понад 20 тисяч пацієнтів", - зазначив директор Pluri..."
https://www.9tv.co.il/item/90255
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Це спільна українсько-ізраїльська перспективна біотехнологічна розробка з великим майбутнім.
Але деяким, особливо просунутим представникам Хомо недо-Сапієнс, начхати на це, тому що у них, як у піддослідних щурів, при слові - "Ізраїль" спрацьовує безумовний рефлекс і вони починають "ги-ги-кати" про "папу і маму". Вони вже все зазлегідь і краще за всіх знають.
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21.04.2025 17:42 Відповісти
Ванёк, пошел в жопу.
Ты своими портянками через монитор воняешь.
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22.04.2025 03:23 Відповісти
Тому що там вміють розробляти ліки, і мают найкраще обладнані лабораторії.
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21.04.2025 17:57 Відповісти
Кращі ніж у Європі? Кращі ніж у Японії? Не вірю!
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21.04.2025 18:23 Відповісти
Препарат для 6000 осіб, а скільки населення в Україні?
Цікаво, для кого ж так стараються, хто ж ті 6тис., а решті що підготують на випадок ядерного інциденту.
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21.04.2025 16:36 Відповісти
Не забудьте ще «Таміфлю» замовити, "перевірений" препарат
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21.04.2025 16:42 Відповісти
або Ізраїлю потрібно провести випробовування препарату або нашим потрібно вкрасти гроші.
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21.04.2025 17:30 Відповісти
... або і те і те...
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21.04.2025 17:51 Відповісти
А потім цей припорат, миши з'їдять.
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21.04.2025 18:12 Відповісти
Ситуация складывается так, что Украине нужно закупать не препараты, от ядерной угрозы, а ракеты

и самое современное оружие, потому, что трамповский мир принесёт ещё бОльшую войну,

которая закончится ядерным катаклизмом, от которого нет препаратов.
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21.04.2025 18:37 Відповісти
Препарату вистачить хіба що на бункерних сожителів,для населення-як капля в морі.
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21.04.2025 19:04 Відповісти
От і добре. Інциденти в такій справі таки можливі.
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21.04.2025 19:07 Відповісти
оце мирний план трампа!!! що закупаються ліки проти яз!
охрініти харант меморандуму...
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21.04.2025 23:21 Відповісти
 
 