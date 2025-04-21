Україна закупить в Ізраїлю препарат проти променевої хвороби на випадок ядерного інциденту, - ЗМІ
Після нещодавнього удару російського дрона в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, Україна підписала угоду з ізраїльською біотехнологічною компанією Pluri, яка має допомогти в розробці екстреного реагування на небезпечну для життя променеву хворобу в разі ядерної або радіаційної загрози.
Про це пише Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
Так, ізраїльська компанія Pluri уклала контракт з українським банком пуповинної крові Hemafund на поставку препарату PLX-R18 як потенційного засобу лікування променевої хвороби.
Цей препарат є перспективним засобом для лікування гострого променевого синдрому, який може виникнути внаслідок опромінення високими дозами іонізуючої радіації.
Розробники стверджують, що їхній препарат клітинної терапії здатний стимулювати вироблення тромбоцитів та білих та червоних кров’яних тілець, які зазвичай гинуть у разі радіаційного ураження.
PLX-R18 має можливість стимулювати регенерацію клітин кісткового мозку та крові, що сприяє відновленню імунітету та зменшенню наслідків опромінення.
За даними компанії, клітини однієї плаценти можна розмножити до кількості, здатної лікувати понад 20 тис. пацієнтів.
Відповідно до умов угоди про співпрацю компанія виробить і поставить Україні до 12 тисяч доз препарату PLX-R18, що достатньо для лікування 6 000 осіб.
Дози зберігатимуться в українському банку кров Hemafund та доставлятимуться в медичні заклади по всій Україні в разі надзвичайної ситуації.
Удар РФ по саркофагу Чорнобильської АЕС
Нагадаємо, президент Зеленський зранку повідомив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною у ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС.
В МАГАТЕ підтвердили удар дроном по захисному саркофагу четвертого блоку Чорнобильської АЕС.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заперечив, що російські війська атакували Чорнобильську АЕС.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світову спільноту примусити Росію до миру силовими методами, аби запобігти глобальній катастрофі після удару РФ по ЧАЕС.
Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень.
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І в нас такої зброї не буде.
кацапи нехай і не сумніаються......
"Використовуючи метод технології 3D-розширення клітин, одну клітину плаценти можна розмножити на мільярди окремих клітин. У результаті клітини з однієї плаценти можуть лікувати понад 20 тисяч пацієнтів", - зазначив директор Pluri..."
https://www.9tv.co.il/item/90255
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Це спільна українсько-ізраїльська перспективна біотехнологічна розробка з великим майбутнім.
Але деяким, особливо просунутим представникам Хомо недо-Сапієнс, начхати на це, тому що у них, як у піддослідних щурів, при слові - "Ізраїль" спрацьовує безумовний рефлекс і вони починають "ги-ги-кати" про "папу і маму". Вони вже все зазлегідь і краще за всіх знають.
Ты своими портянками через монитор воняешь.
Цікаво, для кого ж так стараються, хто ж ті 6тис., а решті що підготують на випадок ядерного інциденту.
и самое современное оружие, потому, что трамповский мир принесёт ещё бОльшую войну,
которая закончится ядерным катаклизмом, от которого нет препаратов.
охрініти харант меморандуму...