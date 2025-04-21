Украина закупит у Израиля препарат против лучевой болезни на случай ядерного инцидента, - СМИ

После недавнего удара российского дрона в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, Украина подписала соглашение с израильской биотехнологической компанией Pluri, которая должна помочь в разработке экстренного реагирования на опасную для жизни лучевую болезнь в случае ядерной или радиационной угрозы.

Об этом пишет Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Так, израильская компания Pluri заключила контракт с украинским банком пуповинной крови Hemafund на поставку препарата PLX-R18 как потенциального средства лечения лучевой болезни.

Этот препарат является перспективным средством для лечения острого лучевого синдрома, который может возникнуть вследствие облучения высокими дозами ионизирующей радиации.

Разработчики утверждают, что их препарат клеточной терапии способен стимулировать выработку тромбоцитов и белых и красных кровяных телец, которые обычно погибают в случае радиационного поражения.

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PLX-R18 имеет возможность стимулировать регенерацию клеток костного мозга и крови, что способствует восстановлению иммунитета и уменьшению последствий облучения.

По данным компании, клетки одной плаценты можно размножить до количества, способного лечить более 20 тыс. пациентов.

В соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве компания произведет и поставит Украине до 12 тысяч доз препарата PLX-R18, что достаточно для лечения 6 000 человек.

Дозы будут храниться в украинском банке крови Hemafund и доставляться в медицинские учреждения по всей Украине в случае чрезвычайной ситуации.

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Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Арка укрытия получила существенные повреждения.

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