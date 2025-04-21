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Новости Удар дрона по ЧАЭС Ядерная безопасность
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Украина закупит у Израиля препарат против лучевой болезни на случай ядерного инцидента, - СМИ

Украина закупит лекарства от лучевой болезни у Израиля

После недавнего удара российского дрона в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, Украина подписала соглашение с израильской биотехнологической компанией Pluri, которая должна помочь в разработке экстренного реагирования на опасную для жизни лучевую болезнь в случае ядерной или радиационной угрозы.

Об этом пишет Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Так, израильская компания Pluri заключила контракт с украинским банком пуповинной крови Hemafund на поставку препарата PLX-R18 как потенциального средства лечения лучевой болезни.

Этот препарат является перспективным средством для лечения острого лучевого синдрома, который может возникнуть вследствие облучения высокими дозами ионизирующей радиации.

Разработчики утверждают, что их препарат клеточной терапии способен стимулировать выработку тромбоцитов и белых и красных кровяных телец, которые обычно погибают в случае радиационного поражения.

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PLX-R18 имеет возможность стимулировать регенерацию клеток костного мозга и крови, что способствует восстановлению иммунитета и уменьшению последствий облучения.

По данным компании, клетки одной плаценты можно размножить до количества, способного лечить более 20 тыс. пациентов.

В соответствии с условиями соглашения о сотрудничестве компания произведет и поставит Украине до 12 тысяч доз препарата PLX-R18, что достаточно для лечения 6 000 человек.

Дозы будут храниться в украинском банке крови Hemafund и доставляться в медицинские учреждения по всей Украине в случае чрезвычайной ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил создание Национального каталога цен на лекарства. Это должно снизить стоимость препаратов до уровня стран ЕС

Удар РФ по саркофагу Чернобыльской АЭС

Напомним, президент Зеленский утром сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ подтвердили удар дроном по защитному саркофагу четвертого блока Чернобыльской АЭС.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отрицает, что российские войска атаковали Чернобыльскую АЭС.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество принудить Россию к миру силовыми методами, чтобы предотвратить глобальную катастрофу после удара РФ по ЧАЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Арка укрытия получила существенные повреждения.

Также смотрите: Министр Финляндии Рантанен посетила Чернобыльскую зону и осмотрела последствия удара дрона. ВИДЕО

Автор: 

болезнь (590) Израиль (1924) лекарства (1224) ядерная безопасность (495)


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Топ комментарии
+13
Уже незнає лідор на чому мародерить ,барабани уже закінчилися
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21.04.2025 16:16
+9
Мене дивує, наскільки професійно подається інформація на цензорі: без трешу, води, чітко по суті, що відображає професійність журналістської команди та пана Юрія Бутусова. Але коментарі багатьох читачів - це просто дніщє. Нібито кожен намагається під кожною статтею, вибачаюсь за мою французьку, висратися у коментах, позмагатися у кого інтеллект ближче до температури тіла, вилити багаж своїх комплексів та життєвих невдач. Я би рекомендовав ввести якійсь IQ ценз чи систему рейтингів, щоби жлоби не флудили та не псували ресурс, коли їм немає нічого сказати, та їх слабкий мозок не може родити нічого кращого, ніж комент таких як микола січень.
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21.04.2025 16:24
+9
В якій кількості? Тільки для зелених *********? Бо для усіх Українців грошей не вистачить...
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21.04.2025 16:25
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Нарколига здохне не від проміневої хвороби..
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21.04.2025 16:14 Ответить
Мене дивує, наскільки професійно подається інформація на цензорі: без трешу, води, чітко по суті, що відображає професійність журналістської команди та пана Юрія Бутусова. Але коментарі багатьох читачів - це просто дніщє. Нібито кожен намагається під кожною статтею, вибачаюсь за мою французьку, висратися у коментах, позмагатися у кого інтеллект ближче до температури тіла, вилити багаж своїх комплексів та життєвих невдач. Я би рекомендовав ввести якійсь IQ ценз чи систему рейтингів, щоби жлоби не флудили та не псували ресурс, коли їм немає нічого сказати, та їх слабкий мозок не може родити нічого кращого, ніж комент таких як микола січень.
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21.04.2025 16:24 Ответить
Дімон,тобі зручно на пляшці?
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21.04.2025 22:49 Ответить
Перевод розмов на тему "бутилок", говна, тюрем та анального сексу - це те, що видає з головою росіян на українських ресурсах, які опанували на 3й рік війни писати українською. Але вивчити українську - це недостатньо, треба ще щось робити зі своею кіллтурою: аує, пушкіним, толстоєвскьким, бригадой, мєнтами, дєдивоевалами.
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23.04.2025 11:55 Ответить
краще заключили б з ізраільтянами контракт на технологію виготовлення українського ЯО

тоді ніякі ліки не потрібні

.
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21.04.2025 16:40 Ответить
Ліпше ЯЗ в Ізраїлю купіть
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21.04.2025 16:14 Ответить
В Ізраілі немає ЯЗ. Але в разі чого вони її застосують.
І в нас такої зброї не буде.
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21.04.2025 16:17 Ответить
ні, не буди ніколи, особливо якщо президентом стане Порох чи Залужний.

кацапи нехай і не сумніаються......
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21.04.2025 16:42 Ответить
Уже незнає лідор на чому мародерить ,барабани уже закінчилися
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21.04.2025 16:16 Ответить
Продаватиме препарат від променевої хвороби своїм слугоригам. Дорого. Тільки 6000 риг виживуть
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21.04.2025 16:33 Ответить
Знову будинов буде лякати вибухом ЗАЕС? Вже ж було.
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21.04.2025 16:17 Ответить
В якій кількості? Тільки для зелених *********? Бо для усіх Українців грошей не вистачить...
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21.04.2025 16:25 Ответить
6000 доз. Только для своих зеленых.
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21.04.2025 16:33 Ответить
А чому саме в Ізраїлю-країні, яка в ООН відкрито підтримала рашку?!
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21.04.2025 16:33 Ответить
Бо його папа і мама там мають гешефт
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21.04.2025 16:34 Ответить
"...Згідно з угодою, ізраїльські та українські партнери створять резерв препарату PLX-R18, створеного з клітин плаценти: саме він здатний лікувати радіаційну хворобу. Випробування свідчать, що профілактичне введення PLX-R18 за 24 години до радіаційного опромінення і через 72 години після опромінення призводить до збільшення рівня виживання з 4% до 74%..."
"Використовуючи метод технології 3D-розширення клітин, одну клітину плаценти можна розмножити на мільярди окремих клітин. У результаті клітини з однієї плаценти можуть лікувати понад 20 тисяч пацієнтів", - зазначив директор Pluri..."
https://www.9tv.co.il/item/90255
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Це спільна українсько-ізраїльська перспективна біотехнологічна розробка з великим майбутнім.
Але деяким, особливо просунутим представникам Хомо недо-Сапієнс, начхати на це, тому що у них, як у піддослідних щурів, при слові - "Ізраїль" спрацьовує безумовний рефлекс і вони починають "ги-ги-кати" про "папу і маму". Вони вже все зазлегідь і краще за всіх знають.
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21.04.2025 17:42 Ответить
Ванёк, пошел в жопу.
Ты своими портянками через монитор воняешь.
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22.04.2025 03:23 Ответить
Тому що там вміють розробляти ліки, і мают найкраще обладнані лабораторії.
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21.04.2025 17:57 Ответить
Кращі ніж у Європі? Кращі ніж у Японії? Не вірю!
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21.04.2025 18:23 Ответить
Препарат для 6000 осіб, а скільки населення в Україні?
Цікаво, для кого ж так стараються, хто ж ті 6тис., а решті що підготують на випадок ядерного інциденту.
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21.04.2025 16:36 Ответить
Не забудьте ще «Таміфлю» замовити, "перевірений" препарат
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21.04.2025 16:42 Ответить
або Ізраїлю потрібно провести випробовування препарату або нашим потрібно вкрасти гроші.
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21.04.2025 17:30 Ответить
... або і те і те...
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21.04.2025 17:51 Ответить
А потім цей припорат, миши з'їдять.
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21.04.2025 18:12 Ответить
Ситуация складывается так, что Украине нужно закупать не препараты, от ядерной угрозы, а ракеты

и самое современное оружие, потому, что трамповский мир принесёт ещё бОльшую войну,

которая закончится ядерным катаклизмом, от которого нет препаратов.
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21.04.2025 18:37 Ответить
Препарату вистачить хіба що на бункерних сожителів,для населення-як капля в морі.
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21.04.2025 19:04 Ответить
От і добре. Інциденти в такій справі таки можливі.
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21.04.2025 19:07 Ответить
оце мирний план трампа!!! що закупаються ліки проти яз!
охрініти харант меморандуму...
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21.04.2025 23:21 Ответить
 
 