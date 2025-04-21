Четверо загиблих і 25 поранених: росіяни здійснили понад 2900 обстрілів Куп’янської громади від початку квітня

Харківська область навіть під час "великоднього перемир'я" потерпала від ударів ворожими безпілотниками.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за минулу добу російська авіація завдала 7 ударів БпЛА по Чугуївському району та один удар по Куп'янському району. Також сьогодні вдень російські війська FPV-дронами вдарили по Золочівської громади. Внаслідок атаки без енергопостачання залишилися три села Морозова Долина, Гурʼїв та Леміщено.

"З початку квітня російські війська здійснили понад 2900 обстрілів населених пунктів Куп'янської громади, скинувши 131 КАБ, в тому числі 2 об’ємно-детонуючі авіабомби ОДАБ-1500. Внаслідок ворожих ударів 25 мирних мешканців отримали порання, 4 людей загинули", - розповів Синєгубов.

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Він наголосивв, що на Харківщині не припиняється евакуація жителів прикордоння.

Так, з початку війни із населених пунктів 16 територіальних громад до більш безпечних територій вдалось вивезти 28 845 осіб, серед них 2457 дітей і 302 маломобільні особи.

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