Четверо погибших и 25 раненых: россияне совершили более 2900 обстрелов Купянской громады с начала апреля
Харьковская область даже во время "пасхального перемирия" страдала от ударов вражескими беспилотниками.
Об этом в эфире марафона "Єдині новини" рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за минувшие сутки российская авиация нанесла 7 ударов БпЛА по Чугуевскому району и один удар по Купянскому району. Также сегодня днем российские войска FPV-дронами ударили по Золочевской громаде. В результате атаки без энергоснабжения остались три села Морозовая Долина, Гурьев и Лемищено.
"С начала апреля российские войска совершили более 2900 обстрелов населенных пунктов Купянской громады, сбросив 131 КАБ, в том числе 2 объемно-детонирующие авиабомбы ОДАБ-1500. В результате вражеских ударов 25 мирных жителей получили ранения, 4 человека погибли", - рассказал Синегубов.
Он отметил, что на Харьковщине не прекращается эвакуация жителей приграничья.
Так, с начала войны из населенных пунктов 16 территориальных громад в более безопасные территории удалось вывезти 28 845 человек, среди них 2457 детей и 302 маломобильных лица.
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