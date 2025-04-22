Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок російських обстрілів Харківщини
Внаслідок російських обстрілів Харківщини 21 квітня одна людина загинула та ще одна постраждала.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Так за даними слідства, 21 квітня близько 19:20 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Влучання — по приватному житловому сектору: 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес.
Крім того, сьогодні ввечері у с. Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району ворожий FPV-дрон поцілив у 24-річного чоловіка, який їхав на скутері. Потерпілий загинув на місці.
Раніше повідомлялось, що внаслідок російського обстрілу села Петропавлівка 21 квітня загинули дві людини.
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