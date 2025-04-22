Один человек погиб и один пострадал в результате российских обстрелов Харьковщины

В результате российских обстрелов Харьковщины 21 апреля один человек погиб и еще один пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Так по данным следствия, 21 апреля около 19:20 российская армия осуществила артиллерийский обстрел г. Купянск. Купянск. Попадание - по частному жилому сектору: 58-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс.

Кроме того, сегодня вечером в с. Ивашки Золочевской ОТГ Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал в 24-летнего мужчину, который ехал на скутере. Пострадавший погиб на месте.

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Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела села Петропавловка 21 апреля погибли два человека.