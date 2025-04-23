Забуті перемоги армії УНР: до річниці звільнення Криму від більшовиків Deep State та Культурні сили представили інтерактивну мапу
Аналітики Deep State та платформа Культурні сили розробили інтерактивну мапу, присвячену визволенню Криму від більшовиків у квітні 1918 року силами армії УНР під проводом полковника Петра Болбочана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"На сторінках української історії є багато видатних подій та людей. Про них необхідно пам'ятати та передавати наступним поколінням, щоб вони зростали на усвідомленні того, ким вони є. В усі часи шукали креативний підхід, щоб показати ці всі події з цікавої сторони та привернути як можна більше уваги, тож сподіваємося, цей проєкт внесе різноманіття та інтерес до однієї з найвидатніших операцій української армії — походу на Крим під керівництвом Петра Болбочана, щоб пишатися і насолоджуватися міццю і силою наших військових", - заявив співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий.
У мапу інтегровано події кінця квітня 1918 року.
Там можна переглянути перебіг операції по днях, стежити за маршрутом просування Запорізького корпусу, а також ознайомитися з архівними картами й посиланнями на першоджерела.
Все це дозволяє переосмислити національну історію через призму успіхів, а не лише трагедій. Проєкт також відкриває можливість для освітніх і наукових ініціатив, адже історичні перемоги формують фундамент сучасної ідентичності.
Учасник Культурних сил, кандидат історичних наук Іван Дерейко зазначив, що зараз Україна знову перебуває на історичному переломі, який вимагає переосмислення історії.
"Замість жертовної нарації минулого, як шерегу окупацій і геноцидів, культура пам’яті воюючої країни повинна будуватись у форматі історії боротьби. Умовно, ми маємо пам’ятати не тільки подвиг героїв Крут, але й те, що та війна - перша радянсько-українська - закінчилась перемогою України, створенням санітарних зон на Курщині та Вороніжчині, підняттям українських стягів над Білгородом, Таганрогом і Ростовом. І те, що кремлівська "руzzкая вєсна" 2014-го - це бліда копія "Української весни" 1918-го, із рішучим проривом Запорізького корпусу армії УНР на Донбас і в Крим. Меморіалізації заслуговують і автори цих перемог - Олександр Натієв, Костянтин Прісовський і Петро Болбочан", - наголосив він.
Петро Болбочан – ключова постать Визвольних змагань 1917-1921 років. Професійний військовик, учасник Першої світової війни, кавалер орденів св. Анни та св. Станіслава, активний діяч руху з українізації російської армії, він був також одним із найуспішніших полководців Української Народної Республіки доби Центральної Ради. Вершиною його воєнного мистецтва, а заразом й однією з найбільших перемог армії УНР стала Кримська операція у квітні 1918 року. У союзі із кайзерівською армією та кримськотатарськими повстанцями Болбочан першим визволив Сімферополь від більшовиків, що узурпували там владу, та спричинився до підняття Чорноморським флотом українських прапорів. До приєднання Криму до України залишався один крок – і немає жодної вини українських солдат, що його не було зроблено. Між володінням Кримом і союзом із Німеччиною український уряд обрав останнє.
Історик та кандидат історичних наук Сергій Громенко відзначив, що навіть в білогвардійський мемуарній літературі, тобто в середовищі, яке було ворожим до української незалежності, є згадки про те, як у Феодосії та Керчі, очікуючи українські війська, місцеве населення виходило на вулиці з прапорами та портретами Тараса Шевченка.
"А у Севастополі була сильна українська громада і там теж чекали на українців, і саме тому 29 квітня 1918 року там відбулося підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту", - додав він.
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Надо смотрєть правдє в глаза і жіть в рєальності: Крим - наш. Нє согласєн - попробуй отбєрі (була у них така обгортка на морозиві у 2014 році).
Негр="не гражданин" це калька з прибалтийского рузького.
Четверте. Оффтоп. Може кого останні 30 років цікавило, що за музика в епізодє с Арні. На вході Dwight Yoakam - Guitars, Cadillacs (Official Music Video), ни виході George Thorogood - Bad To The Bone - 7/5/1984 - Capitol Theatre (Official).
Дивись допатякаєшся
ніколи не дозволяйте кацапам влізти у вашу землю, родину,
історію
ці виродки , як вчепляться в горло,
то вже ніколи не відпустять
Тільки шаблюкою і руками крові їхньої
можна їх позбутись
такий їх паттерн.
Русні б хто так нагадував, наприклад, про справжню причину світової популярності Чебурашки.
Та причина успіху - зовсім не письменницький талант Едуарда Успенського, а зовнішній вигляд Чебурашки. Повість Едуарда Успенського «Крокодил Гена и его друзья» вперше була надрукована у 1966 році з малюнками Валерія Алфєєвського. В ній Чебурашка виглядав ось як:
Ця незрозуміла істота особливої уваги до себе не привернула, та у 1969 році виходить мультфільм «Крокодил Гена», в якому постать Чебурашки набула тих самих рис, які миттю зробили вухастого популярним спочатку в СРСР, а згодом і за його межами. Цю дивовижну метаморфозу здійснили… совєцькі євреї, які працювали на студії «Союзмультфильм». Кістяк творчого колективу, що створив мультфільм, складався саме з них.
Режисер - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роман (Рувім) Абелевич Качанов. Також був режисером «Тайны третьей планеты».
Художник-постановник, творець зовнішнього вигляду всіх героїв - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід (Ізраїль) Аронович Шварцман. Крім «Чебурашки» працював над «Сніговою Королевою» і «38 папугами».
Оператор - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Йосип Еммануїлович Голомб
Композитори - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Якович Шаїнський і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайло Павлович Зів
Отже, самий головний російський мультгерой не може похизуватися бездоганною п'ятою графою.
Та це не єдиний яскравий єврейський слід в совєцькій мультиплікації.
Всесвітньо відома «Сказка сказок», яка отримала численні нагороди, в тому числі визнання «кращим фільмом всіх часів і народів» за результатами міжнародного опитування Академії кіномистецтва у 1984 році, створена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрієм Борисовичем Норштейном. Його «Ежик в тумане» у 2003 році теж був визнаний кращим фільмом всіх часів і народів.
Сюжет мультсеріалу «Ну, погоди!» створили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Єфимович Курляндський і https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%82,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Аркадій Йосипович Хайт.
Про роль євреїв у совєцькій мультиплікації написана книга Balakirsky Katz Maya, Drawing the Iron Curtain: Jews and the Golden Age of Soviet Animation. New Brunswick, NJ; London: Rutgers University Press, 2016. - 288 p.
Без євреїв совецька мультиплікація зупинилась би десь на рівні «Винни-Пуха» Федора Хітрука. Тобто була б придатна тільки для внутрішнього споживання і була б майже повністю витіснена західними продуктами з культурного простору постсовецької росії.
P.S. У титрах фільму "Чебурашка" 2023 року не те що Шварцман не згаданий, а навіть безпосередньо автор повісті - Успенський.
От вам і історія по-кацапськи.
Що вигідно - підсвічуємо, що невигідно - забуваємо.
Якби не євреї, чорта з два б русня Чебурашкою по світу трусила, бо ні для кого ота лемуроподібна істота не була привабливою.
Два українця--три гетьмани... то ж не дивно, що андрофаги-кацапня цим постійно користуються та відривають шматки від нашої плоті-землі.
полковник замість того, щоб тихо пересидіти деякий час, постійно критикує головне командування армії УНР, уряд і самого Петлюру, говорячи про них як про дрібних авантюристів та інтриганів, в ультимативній формі вимагає прискорення розслідування, адже проти нього нема жодних доказів.
© Между владением Крымом и союзом с Германией украинское правительство выбрало последнее. Источник: https://censor.net/ru/n3548319
Мені здавалося що КНР ( Кримська Народна Республіка) була лише на половині Півострова.
Можливо у когось більше даних про ситуацію часів Болбочана