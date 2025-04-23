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Забуті перемоги армії УНР: до річниці звільнення Криму від більшовиків Deep State та Культурні сили представили інтерактивну мапу

Визволення Криму 1918 року. DeepState представили мапу

Аналітики Deep State та платформа Культурні сили розробили інтерактивну мапу, присвячену визволенню Криму від більшовиків у квітні 1918 року силами армії УНР під проводом полковника Петра Болбочана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сторінках української історії є багато видатних подій та людей. Про них необхідно пам'ятати та передавати наступним поколінням, щоб вони зростали на усвідомленні того, ким вони є. В усі часи шукали креативний підхід, щоб показати ці всі події з цікавої сторони та привернути як можна більше уваги, тож сподіваємося, цей проєкт внесе різноманіття та інтерес до однієї з найвидатніших операцій української армії — походу на Крим під керівництвом Петра Болбочана, щоб пишатися і насолоджуватися міццю і силою наших військових", - заявив співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий.

У мапу інтегровано події кінця квітня 1918 року.

Там можна переглянути перебіг операції по днях, стежити за маршрутом просування Запорізького корпусу, а також ознайомитися з архівними картами й посиланнями на першоджерела.

Також читайте: Розсекречено майже 350 документів, що стосуються УНР

Все це дозволяє переосмислити національну історію через призму успіхів, а не лише трагедій. Проєкт також відкриває можливість для освітніх і наукових ініціатив, адже історичні перемоги формують фундамент сучасної ідентичності.

Учасник Культурних сил, кандидат історичних наук Іван Дерейко зазначив, що зараз Україна знову перебуває на історичному переломі, який вимагає переосмислення історії.

"Замість жертовної нарації минулого, як шерегу окупацій і геноцидів, культура пам’яті воюючої країни повинна будуватись у форматі історії боротьби. Умовно, ми маємо пам’ятати не тільки подвиг героїв Крут, але й те, що та війна - перша радянсько-українська - закінчилась перемогою України, створенням санітарних зон на Курщині та Вороніжчині, підняттям українських стягів над Білгородом, Таганрогом і Ростовом. І те, що кремлівська "руzzкая вєсна" 2014-го - це бліда копія "Української весни" 1918-го, із рішучим проривом Запорізького корпусу армії УНР на Донбас і в Крим. Меморіалізації заслуговують і автори цих перемог - Олександр Натієв, Костянтин Прісовський і Петро Болбочан", - наголосив він.

Також дивіться: Пам'ятник визволителю Криму Болбочану відкрили в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Петро Болбочан – ключова постать Визвольних змагань 1917-1921 років. Професійний військовик, учасник Першої світової війни, кавалер орденів св. Анни та св. Станіслава, активний діяч руху з українізації російської армії, він був також одним із найуспішніших полководців Української Народної Республіки доби Центральної Ради. Вершиною його воєнного мистецтва, а заразом й однією з найбільших перемог армії УНР стала Кримська операція у квітні 1918 року. У союзі із кайзерівською армією та кримськотатарськими повстанцями Болбочан першим визволив Сімферополь від більшовиків, що узурпували там владу, та спричинився до підняття Чорноморським флотом українських прапорів. До приєднання Криму до України залишався один крок – і немає жодної вини українських солдат, що його не було зроблено. Між володінням Кримом і союзом із Німеччиною український уряд обрав останнє.

Історик та кандидат історичних наук Сергій Громенко відзначив, що навіть в білогвардійський мемуарній літературі, тобто в середовищі, яке було ворожим до української незалежності, є згадки про те, як у Феодосії та Керчі, очікуючи українські війська, місцеве населення виходило на вулиці з прапорами та портретами Тараса Шевченка.

"А у Севастополі була сильна українська громада і там теж чекали на українців, і саме тому 29 квітня 1918 року там відбулося підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту", - додав він.

Дивіться: Став на коліно: Дуда вшанував пам’ять солдатів УНР. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14161) УНР (65) DeepState (99)


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Топ коментарі
+12
навіть моя дитина не вивчала в школі нічого такого подібного, не згадуючи вже про мене..., а треба було вже з моменту набуття незалежності писати інші підручники з історії України, а не тупо копіювати радянські казки...
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23.04.2025 12:10
+11
Нащадки Болбочана повторять подвиг і викинуть кацапів з Криму.
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23.04.2025 12:07
+6
Проблема в трму, що Болбочан був знятий з командування і розстріляний тогочасним керівником Української держави Петлюрою, який бвчив у ньому конкурента. Нічого не нагадує?
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23.04.2025 12:45
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У русні аргумент простий: а Крим-то всьо равно - сєйчас наш.
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23.04.2025 12:07 Відповісти
Вроді ніхто і не питав які там у русні аргументи...
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23.04.2025 12:25 Відповісти
Вона без запиту прийде і вивалить.
Надо смотрєть правдє в глаза і жіть в рєальності: Крим - наш. Нє согласєн - попробуй отбєрі (була у них така обгортка на морозиві у 2014 році).
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23.04.2025 12:28 Відповісти
Нащадки Болбочана повторять подвиг і викинуть кацапів з Криму.
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23.04.2025 12:07 Відповісти
Проблема в трму, що Болбочан був знятий з командування і розстріляний тогочасним керівником Української держави Петлюрою, який бвчив у ньому конкурента. Нічого не нагадує?
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23.04.2025 12:45 Відповісти
Болюча історія… Але такі речі не лише в нашій історії стрічаються.
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23.04.2025 12:58 Відповісти
навіть моя дитина не вивчала в школі нічого такого подібного, не згадуючи вже про мене..., а треба було вже з моменту набуття незалежності писати інші підручники з історії України, а не тупо копіювати радянські казки...
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23.04.2025 12:10 Відповісти
З початку незалежності треба було видавати паспорти України після сдачи іспитів з української історії і української мови. А всіх хто не здав на 4-5 залишити с червоними паспортами і штампом на тимчасове проживання, з правом (і обов'язком) раз на 2-3 роки перездавати, але не більше 5 разів. Таким чином, по аналогії з Прибалтикою, зробити їх неграми. Без права голосу на усіх виборах, без права займати керівні державні посади. Обов'язково для всіх, навіть всіх національних меншин.
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23.04.2025 12:18 Відповісти
не заганяй... ти шо дитина? хто тоді знав справжню історію? хто міг її розповісти? яким чином? Про мову то взагалі ганьба, навіть сьогодні бійці ЗСУ за мовною ознакою не поділяються, а тоді? Та це просто дитяча маячня!
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23.04.2025 12:27 Відповісти
Я, наприклад, знав. Хоча і був ще школяриком. І інтернету не було. Але, якщо було цікаво, можна було і книжки найти. А, якщо не було цікаво, треба було зацікавити. Або, будь ласка, будь не гражданином. І мову тоді викладали на всій території, а не як зараз тільки на підконтрольній. Я зараз здав би мабуть на 4, а тоді здав випускні в школі та прийомні в універі на 5.
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23.04.2025 12:37 Відповісти
не сміши своєю брехнею, компартія мабуть дурна і дозволяла друк книжок про борців за незалежність України чи ти школяром "самодруки" вивчав?))) Питання мови вдруге не коментуватиму...але зазначу що українською "громадянин"
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23.04.2025 12:44 Відповісти
Молодий мабуть? Таки дозволяла. Станом на 91-93 комуняки вже сипалися, а їхні ватажки вовсю ділили "общєствєнную собствєность". А 2-3*5 це ще 10-15 років. Коли вже і інтернет був не тільки у всєх, і підручники були.
Негр="не гражданин" це калька з прибалтийского рузького.
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23.04.2025 12:55 Відповісти
хлопче вгамуйся, не читай мені лекцій бо я тебе старше. Тай лякати не потрібно вплутуючись в чужий діалог, бо я ж можу с переляку не ті клавіші натиснути
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23.04.2025 13:11 Відповісти
По перше я ніколи не хвилююся вже років 20, по друге дехто інший вліз в чужий діалог, по трете - жми!
Четверте. Оффтоп. Може кого останні 30 років цікавило, що за музика в епізодє с Арні. На вході Dwight Yoakam - Guitars, Cadillacs (Official Music Video), ни виході George Thorogood - Bad To The Bone - 7/5/1984 - Capitol Theatre (Official).
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23.04.2025 13:16 Відповісти
по перше, я тебе просив вгамуватись, на твої хвилювання мені пох...а по друге, все інше немає значення
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23.04.2025 17:29 Відповісти
Ок.
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23.04.2025 17:38 Відповісти
А з чого б це їм поділятися, якщо законодавчо закріплено, що мова ЗСУ - українська і більше ніяка. І ганьба не "про мову", а тим, хто не володвє мовою.
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23.04.2025 12:39 Відповісти
іди броди...як сказав Шварцнегер в Термінаторі
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23.04.2025 12:46 Відповісти
Шварц в Термінаторі казав "https://www.youtube.com/watch?v=LL8VYaK5ev8&pp=0gcJCfcAhR29_xXO Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл"
Дивись допатякаєшся
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23.04.2025 12:59 Відповісти
Хай ідуть лісом ті, кому за свинособачу болить.
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23.04.2025 13:03 Відповісти
то піди тим хто на ЛБЗ не тою мовою спілкується скажи це, що ти до мене доїбався?
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23.04.2025 13:14 Відповісти
Хіба я питав тебе, що мені робити, зайопаний захисник свинособачої? ))
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23.04.2025 13:27 Відповісти
так ти і ***** їти не хочеш, але ж я тебе наполегливо благаю, цнотливе блювотіння
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23.04.2025 17:27 Відповісти
Про "більшість" - то ти у своїй тупій ×уйловській методичці вичитав.
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23.04.2025 13:30 Відповісти
Вважай, що тебе нема, дегенерате. )))
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23.04.2025 13:32 Відповісти
а тепер потрібне це расєйське з кров"ю виривати
ніколи не дозволяйте кацапам влізти у вашу землю, родину,
історію
ці виродки , як вчепляться в горло,
то вже ніколи не відпустять
Тільки шаблюкою і руками крові їхньої
можна їх позбутись
такий їх паттерн.
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23.04.2025 12:19 Відповісти
ріками крові
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23.04.2025 12:20 Відповісти
І коли саме треба було "не дозволять"?
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23.04.2025 12:54 Відповісти
Треба дивитися правді в обличчя. Хто тоді міг переписувати історію Держави на реальний лад? вітренки/сімоненки/кучми/гопніки з йульками? А зара при владі ті самі сині риги, перефарбовані у зелений колір каломойші, котрі цілком влаштовують гебню кацап'ячу. Он, як ляхи провели повноцінну люстрацію, то й результат мають. А у нас при владі куди не плюнь, то у шуфрича, мертвечука, мураєва, азірова (тільки під іншими прізвищами) попадеш...
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23.04.2025 13:32 Відповісти
Еще молдованин, капитан царской армии, полковник армии УНР, Болбочан поднял мятеж против правительства Директории. По приказу Петлюры арестован, подвергнут военно-полевому суду и казнен. Забывают не только победы.
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23.04.2025 12:22 Відповісти
Добре, що завжди є кому нагадати.
Русні б хто так нагадував, наприклад, про справжню причину світової популярності Чебурашки.
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23.04.2025 12:33 Відповісти
Можно подробнее про Чебурашку? Тема вполне подходящая.
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23.04.2025 12:41 Відповісти
Чебурашка - найвідоміший персонаж совєцьких мультфільмів. В Японії він користується неабияким попитом, про нього зняли мультсеріал «https://ru.wikipedia.org/wiki/Cheburashka_Arere%3F Що це за Чебурашка?» і https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2013) повнометражний мультфільм з трьох частин. Чотири рази ставав талісманом збірної росії на Олімпійських іграх, був на емблемі студії «Союзмультфільм», розтиражований мільйонами копій книжок, іграшок, сувенірів. З розвалом СРСР своєї популярності не втратив, навпаки, знайшов собі місце у ******** російській масовій культурі.
Та причина успіху - зовсім не письменницький талант Едуарда Успенського, а зовнішній вигляд Чебурашки. Повість Едуарда Успенського «Крокодил Гена и его друзья» вперше була надрукована у 1966 році з малюнками Валерія Алфєєвського. В ній Чебурашка виглядав ось як:

Ця незрозуміла істота особливої уваги до себе не привернула, та у 1969 році виходить мультфільм «Крокодил Гена», в якому постать Чебурашки набула тих самих рис, які миттю зробили вухастого популярним спочатку в СРСР, а згодом і за його межами. Цю дивовижну метаморфозу здійснили… совєцькі євреї, які працювали на студії «Союзмультфильм». Кістяк творчого колективу, що створив мультфільм, складався саме з них.
Режисер - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роман (Рувім) Абелевич Качанов. Також був режисером «Тайны третьей планеты».
Художник-постановник, творець зовнішнього вигляду всіх героїв - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід (Ізраїль) Аронович Шварцман. Крім «Чебурашки» працював над «Сніговою Королевою» і «38 папугами».
Оператор - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Йосип Еммануїлович Голомб
Композитори - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Якович Шаїнський і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайло Павлович Зів
Отже, самий головний російський мультгерой не може похизуватися бездоганною п'ятою графою.
Та це не єдиний яскравий єврейський слід в совєцькій мультиплікації.
Всесвітньо відома «Сказка сказок», яка отримала численні нагороди, в тому числі визнання «кращим фільмом всіх часів і народів» за результатами міжнародного опитування Академії кіномистецтва у 1984 році, створена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрієм Борисовичем Норштейном. Його «Ежик в тумане» у 2003 році теж був визнаний кращим фільмом всіх часів і народів.
Сюжет мультсеріалу «Ну, погоди!» створили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Єфимович Курляндський і https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%82,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Аркадій Йосипович Хайт.
Про роль євреїв у совєцькій мультиплікації написана книга Balakirsky Katz Maya, Drawing the Iron Curtain: Jews and the Golden Age of Soviet Animation. New Brunswick, NJ; London: Rutgers University Press, 2016. - 288 p.
Без євреїв совецька мультиплікація зупинилась би десь на рівні «Винни-Пуха» Федора Хітрука. Тобто була б придатна тільки для внутрішнього споживання і була б майже повністю витіснена західними продуктами з культурного простору постсовецької росії.
P.S. У титрах фільму "Чебурашка" 2023 року не те що Шварцман не згаданий, а навіть безпосередньо автор повісті - Успенський.
От вам і історія по-кацапськи.
Що вигідно - підсвічуємо, що невигідно - забуваємо.
Якби не євреї, чорта з два б русня Чебурашкою по світу трусила, бо ні для кого ота лемуроподібна істота не була привабливою.
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23.04.2025 12:49 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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23.04.2025 12:41 Відповісти
страта Болбочана неабияка пляма на репутації Петлюри і удар під дих факту існування УНР...
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23.04.2025 12:24 Відповісти
Петлюра його ж і покінчив - замісь будувати Україну почали булаву тягати кожен до себе
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23.04.2025 12:45 Відповісти
Як ми вже зрозуміли згодом, це наша національна найбільша біда.
Два українця--три гетьмани... то ж не дивно, що андрофаги-кацапня цим постійно користуються та відривають шматки від нашої плоті-землі.
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23.04.2025 13:52 Відповісти
Болобачана потім розстріляли за наказом Петлюри :

полковник замість того, щоб тихо пересидіти деякий час, постійно критикує головне командування армії УНР, уряд і самого Петлюру, говорячи про них як про дрібних авантюристів та інтриганів, в ультимативній формі вимагає прискорення розслідування, адже проти нього нема жодних доказів.
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23.04.2025 12:49 Відповісти
А чи правильно написано?
© Между владением Крымом и союзом с Германией украинское правительство выбрало последнее. Источник: https://censor.net/ru/n3548319
Мені здавалося що КНР ( Кримська Народна Республіка) була лише на половині Півострова.
Можливо у когось більше даних про ситуацію часів Болбочана
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23.04.2025 17:19 Відповісти
А на півночі Кримської області тоді іже була УНР ? Чи це не про це? Підкажіть, хто добре знається..
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23.04.2025 17:21 Відповісти
 
 