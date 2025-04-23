Забуті перемоги армії УНР: до річниці звільнення Криму від більшовиків Deep State та Культурні сили представили інтерактивну мапу

Аналітики Deep State та платформа Культурні сили розробили інтерактивну мапу, присвячену визволенню Криму від більшовиків у квітні 1918 року силами армії УНР під проводом полковника Петра Болбочана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сторінках української історії є багато видатних подій та людей. Про них необхідно пам'ятати та передавати наступним поколінням, щоб вони зростали на усвідомленні того, ким вони є. В усі часи шукали креативний підхід, щоб показати ці всі події з цікавої сторони та привернути як можна більше уваги, тож сподіваємося, цей проєкт внесе різноманіття та інтерес до однієї з найвидатніших операцій української армії — походу на Крим під керівництвом Петра Болбочана, щоб пишатися і насолоджуватися міццю і силою наших військових", - заявив співзасновник проєкту Deep State Роман Погорілий.

У мапу інтегровано події кінця квітня 1918 року.

Там можна переглянути перебіг операції по днях, стежити за маршрутом просування Запорізького корпусу, а також ознайомитися з архівними картами й посиланнями на першоджерела.

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Все це дозволяє переосмислити національну історію через призму успіхів, а не лише трагедій. Проєкт також відкриває можливість для освітніх і наукових ініціатив, адже історичні перемоги формують фундамент сучасної ідентичності.

Учасник Культурних сил, кандидат історичних наук Іван Дерейко зазначив, що зараз Україна знову перебуває на історичному переломі, який вимагає переосмислення історії.

"Замість жертовної нарації минулого, як шерегу окупацій і геноцидів, культура пам’яті воюючої країни повинна будуватись у форматі історії боротьби. Умовно, ми маємо пам’ятати не тільки подвиг героїв Крут, але й те, що та війна - перша радянсько-українська - закінчилась перемогою України, створенням санітарних зон на Курщині та Вороніжчині, підняттям українських стягів над Білгородом, Таганрогом і Ростовом. І те, що кремлівська "руzzкая вєсна" 2014-го - це бліда копія "Української весни" 1918-го, із рішучим проривом Запорізького корпусу армії УНР на Донбас і в Крим. Меморіалізації заслуговують і автори цих перемог - Олександр Натієв, Костянтин Прісовський і Петро Болбочан", - наголосив він.

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Петро Болбочан – ключова постать Визвольних змагань 1917-1921 років. Професійний військовик, учасник Першої світової війни, кавалер орденів св. Анни та св. Станіслава, активний діяч руху з українізації російської армії, він був також одним із найуспішніших полководців Української Народної Республіки доби Центральної Ради. Вершиною його воєнного мистецтва, а заразом й однією з найбільших перемог армії УНР стала Кримська операція у квітні 1918 року. У союзі із кайзерівською армією та кримськотатарськими повстанцями Болбочан першим визволив Сімферополь від більшовиків, що узурпували там владу, та спричинився до підняття Чорноморським флотом українських прапорів. До приєднання Криму до України залишався один крок – і немає жодної вини українських солдат, що його не було зроблено. Між володінням Кримом і союзом із Німеччиною український уряд обрав останнє.

Історик та кандидат історичних наук Сергій Громенко відзначив, що навіть в білогвардійський мемуарній літературі, тобто в середовищі, яке було ворожим до української незалежності, є згадки про те, як у Феодосії та Керчі, очікуючи українські війська, місцеве населення виходило на вулиці з прапорами та портретами Тараса Шевченка.

"А у Севастополі була сильна українська громада і там теж чекали на українців, і саме тому 29 квітня 1918 року там відбулося підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту", - додав він.

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