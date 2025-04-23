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Забытые победы армии УНР: к годовщине освобождения Крыма от большевиков Deep State и Культурные силы представили интерактивную карту

Освобождение Крыма в 1918 году. DeepState представили карту

Аналитики Deep State и платформа Культурные силы разработали интерактивную карту, посвященную освобождению Крыма от большевиков в апреле 1918 года силами армии УНР под руководством полковника Петра Болбочана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На страницах украинской истории есть много выдающихся событий и людей. О них необходимо помнить и передавать следующим поколениям, чтобы они росли на осознании того, кем они есть. Во все времена искали креативный подход, чтобы показать эти все события с интересной стороны и привлечь как можно больше внимания, поэтому надеемся, этот проект внесет разнообразие и интерес к одной из величайших операций украинской армии - походу на Крым под руководством Петра Болбочана, чтобы гордиться и наслаждаться мощью и силой наших военных", - заявил соучредитель проекта Deep State Роман Погорелый.

В карту интегрированы события конца апреля 1918 года.

Там можно просмотреть ход операции по дням, следить за маршрутом продвижения Запорожского корпуса, а также ознакомиться с архивными картами и ссылками на первоисточники.

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Все это позволяет переосмыслить национальную историю через призму успехов, а не только трагедий. Проект также открывает возможность для образовательных и научных инициатив, ведь исторические победы формируют фундамент современной идентичности.

Участник Культурных сил, кандидат исторических наук Иван Дерейко отметил, что сейчас Украина снова находится на историческом переломе, который требует переосмысления истории.

"Вместо жертвенной нарации прошлого, как череды оккупаций и геноцидов, культура памяти воюющей страны должна строиться в формате истории борьбы. Условно, мы должны помнить не только подвиг героев Крут, но и то, что та война - первая советско-украинская - закончилась победой Украины, созданием санитарных зон на Курщине и Воронежчине, поднятием украинских флагов над Белгородом, Таганрогом и Ростовом. И то, что кремлевская "руzzкая весна" 2014-го - это бледная копия "Украинской весны" 1918-го, с решительным прорывом Запорожского корпуса армии УНР на Донбасс и в Крым. Мемориализации заслуживают и авторы этих побед - Александр Натиев, Константин Присовский и Петр Болбочан", - подчеркнул он.

Также смотрите: Памятник освободителю Крыма Болбочану открыли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Петр Болбочан - ключевая фигура Освободительной борьбы 1917-1921 годов. Профессиональный военный, участник Первой мировой войны, кавалер орденов св. Анны и св. Станислава, активный деятель движения украинизации российской армии, он был также одним из самых успешных полководцев Украинской Народной Республики времен Центральной Рады. Вершиной его военного искусства, а заодно и одной из крупнейших побед армии УНР стала Крымская операция в апреле 1918 года. В союзе с кайзеровской армией и крымскотатарскими повстанцами Болбочан первым освободил Симферополь от большевиков, узурпировавших там власть, и способствовал поднятию Черноморским флотом украинских флагов. До присоединения Крыма к Украине оставался один шаг - и нет никакой вины украинских солдат, что он не был сделан. Между владением Крымом и союзом с Германией украинское правительство выбрало последнее.

Историк и кандидат исторических наук Сергей Громенко отметил, что даже в белогвардейской мемуарной литературе, то есть в среде, которая была враждебной к украинской независимости, есть упоминания о том, как в Феодосии и Керчи, ожидая украинские войска, местное население выходило на улицы с флагами и портретами Тараса Шевченко.

"А в Севастополе была сильная украинская община и там тоже ждали украинцев, и именно поэтому 29 апреля 1918 года там состоялось поднятие украинских флагов на кораблях Черноморского флота", - добавил он.

Смотрите: Стал на колено: Дуда почтил память солдат УНР. ВИДЕО

Автор: 

Крым (26389) УНР (84) DeepState (99)


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Топ комментарии
+12
навіть моя дитина не вивчала в школі нічого такого подібного, не згадуючи вже про мене..., а треба було вже з моменту набуття незалежності писати інші підручники з історії України, а не тупо копіювати радянські казки...
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23.04.2025 12:10
+11
Нащадки Болбочана повторять подвиг і викинуть кацапів з Криму.
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23.04.2025 12:07
+6
Проблема в трму, що Болбочан був знятий з командування і розстріляний тогочасним керівником Української держави Петлюрою, який бвчив у ньому конкурента. Нічого не нагадує?
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23.04.2025 12:45
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Правила форума Совет форумчан
У русні аргумент простий: а Крим-то всьо равно - сєйчас наш.
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23.04.2025 12:07 Ответить
Вроді ніхто і не питав які там у русні аргументи...
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23.04.2025 12:25 Ответить
Вона без запиту прийде і вивалить.
Надо смотрєть правдє в глаза і жіть в рєальності: Крим - наш. Нє согласєн - попробуй отбєрі (була у них така обгортка на морозиві у 2014 році).
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23.04.2025 12:28 Ответить
Нащадки Болбочана повторять подвиг і викинуть кацапів з Криму.
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23.04.2025 12:07 Ответить
Проблема в трму, що Болбочан був знятий з командування і розстріляний тогочасним керівником Української держави Петлюрою, який бвчив у ньому конкурента. Нічого не нагадує?
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23.04.2025 12:45 Ответить
Болюча історія… Але такі речі не лише в нашій історії стрічаються.
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23.04.2025 12:58 Ответить
навіть моя дитина не вивчала в школі нічого такого подібного, не згадуючи вже про мене..., а треба було вже з моменту набуття незалежності писати інші підручники з історії України, а не тупо копіювати радянські казки...
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23.04.2025 12:10 Ответить
З початку незалежності треба було видавати паспорти України після сдачи іспитів з української історії і української мови. А всіх хто не здав на 4-5 залишити с червоними паспортами і штампом на тимчасове проживання, з правом (і обов'язком) раз на 2-3 роки перездавати, але не більше 5 разів. Таким чином, по аналогії з Прибалтикою, зробити їх неграми. Без права голосу на усіх виборах, без права займати керівні державні посади. Обов'язково для всіх, навіть всіх національних меншин.
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23.04.2025 12:18 Ответить
не заганяй... ти шо дитина? хто тоді знав справжню історію? хто міг її розповісти? яким чином? Про мову то взагалі ганьба, навіть сьогодні бійці ЗСУ за мовною ознакою не поділяються, а тоді? Та це просто дитяча маячня!
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23.04.2025 12:27 Ответить
Я, наприклад, знав. Хоча і був ще школяриком. І інтернету не було. Але, якщо було цікаво, можна було і книжки найти. А, якщо не було цікаво, треба було зацікавити. Або, будь ласка, будь не гражданином. І мову тоді викладали на всій території, а не як зараз тільки на підконтрольній. Я зараз здав би мабуть на 4, а тоді здав випускні в школі та прийомні в універі на 5.
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23.04.2025 12:37 Ответить
не сміши своєю брехнею, компартія мабуть дурна і дозволяла друк книжок про борців за незалежність України чи ти школяром "самодруки" вивчав?))) Питання мови вдруге не коментуватиму...але зазначу що українською "громадянин"
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23.04.2025 12:44 Ответить
Молодий мабуть? Таки дозволяла. Станом на 91-93 комуняки вже сипалися, а їхні ватажки вовсю ділили "общєствєнную собствєность". А 2-3*5 це ще 10-15 років. Коли вже і інтернет був не тільки у всєх, і підручники були.
Негр="не гражданин" це калька з прибалтийского рузького.
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23.04.2025 12:55 Ответить
хлопче вгамуйся, не читай мені лекцій бо я тебе старше. Тай лякати не потрібно вплутуючись в чужий діалог, бо я ж можу с переляку не ті клавіші натиснути
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23.04.2025 13:11 Ответить
По перше я ніколи не хвилююся вже років 20, по друге дехто інший вліз в чужий діалог, по трете - жми!
Четверте. Оффтоп. Може кого останні 30 років цікавило, що за музика в епізодє с Арні. На вході Dwight Yoakam - Guitars, Cadillacs (Official Music Video), ни виході George Thorogood - Bad To The Bone - 7/5/1984 - Capitol Theatre (Official).
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23.04.2025 13:16 Ответить
по перше, я тебе просив вгамуватись, на твої хвилювання мені пох...а по друге, все інше немає значення
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23.04.2025 17:29 Ответить
Ок.
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23.04.2025 17:38 Ответить
А з чого б це їм поділятися, якщо законодавчо закріплено, що мова ЗСУ - українська і більше ніяка. І ганьба не "про мову", а тим, хто не володвє мовою.
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23.04.2025 12:39 Ответить
іди броди...як сказав Шварцнегер в Термінаторі
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23.04.2025 12:46 Ответить
Шварц в Термінаторі казав "https://www.youtube.com/watch?v=LL8VYaK5ev8&pp=0gcJCfcAhR29_xXO Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл"
Дивись допатякаєшся
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23.04.2025 12:59 Ответить
Хай ідуть лісом ті, кому за свинособачу болить.
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23.04.2025 13:03 Ответить
то піди тим хто на ЛБЗ не тою мовою спілкується скажи це, що ти до мене доїбався?
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23.04.2025 13:14 Ответить
Хіба я питав тебе, що мені робити, зайопаний захисник свинособачої? ))
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23.04.2025 13:27 Ответить
так ти і ***** їти не хочеш, але ж я тебе наполегливо благаю, цнотливе блювотіння
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23.04.2025 17:27 Ответить
Про "більшість" - то ти у своїй тупій ×уйловській методичці вичитав.
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23.04.2025 13:30 Ответить
Вважай, що тебе нема, дегенерате. )))
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23.04.2025 13:32 Ответить
а тепер потрібне це расєйське з кров"ю виривати
ніколи не дозволяйте кацапам влізти у вашу землю, родину,
історію
ці виродки , як вчепляться в горло,
то вже ніколи не відпустять
Тільки шаблюкою і руками крові їхньої
можна їх позбутись
такий їх паттерн.
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23.04.2025 12:19 Ответить
ріками крові
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23.04.2025 12:20 Ответить
І коли саме треба було "не дозволять"?
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23.04.2025 12:54 Ответить
Треба дивитися правді в обличчя. Хто тоді міг переписувати історію Держави на реальний лад? вітренки/сімоненки/кучми/гопніки з йульками? А зара при владі ті самі сині риги, перефарбовані у зелений колір каломойші, котрі цілком влаштовують гебню кацап'ячу. Он, як ляхи провели повноцінну люстрацію, то й результат мають. А у нас при владі куди не плюнь, то у шуфрича, мертвечука, мураєва, азірова (тільки під іншими прізвищами) попадеш...
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23.04.2025 13:32 Ответить
Еще молдованин, капитан царской армии, полковник армии УНР, Болбочан поднял мятеж против правительства Директории. По приказу Петлюры арестован, подвергнут военно-полевому суду и казнен. Забывают не только победы.
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23.04.2025 12:22 Ответить
Добре, що завжди є кому нагадати.
Русні б хто так нагадував, наприклад, про справжню причину світової популярності Чебурашки.
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23.04.2025 12:33 Ответить
Можно подробнее про Чебурашку? Тема вполне подходящая.
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23.04.2025 12:41 Ответить
Чебурашка - найвідоміший персонаж совєцьких мультфільмів. В Японії він користується неабияким попитом, про нього зняли мультсеріал «https://ru.wikipedia.org/wiki/Cheburashka_Arere%3F Що це за Чебурашка?» і https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2013) повнометражний мультфільм з трьох частин. Чотири рази ставав талісманом збірної росії на Олімпійських іграх, був на емблемі студії «Союзмультфільм», розтиражований мільйонами копій книжок, іграшок, сувенірів. З розвалом СРСР своєї популярності не втратив, навпаки, знайшов собі місце у ******** російській масовій культурі.
Та причина успіху - зовсім не письменницький талант Едуарда Успенського, а зовнішній вигляд Чебурашки. Повість Едуарда Успенського «Крокодил Гена и его друзья» вперше була надрукована у 1966 році з малюнками Валерія Алфєєвського. В ній Чебурашка виглядав ось як:

Ця незрозуміла істота особливої уваги до себе не привернула, та у 1969 році виходить мультфільм «Крокодил Гена», в якому постать Чебурашки набула тих самих рис, які миттю зробили вухастого популярним спочатку в СРСР, а згодом і за його межами. Цю дивовижну метаморфозу здійснили… совєцькі євреї, які працювали на студії «Союзмультфильм». Кістяк творчого колективу, що створив мультфільм, складався саме з них.
Режисер - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роман (Рувім) Абелевич Качанов. Також був режисером «Тайны третьей планеты».
Художник-постановник, творець зовнішнього вигляду всіх героїв - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід (Ізраїль) Аронович Шварцман. Крім «Чебурашки» працював над «Сніговою Королевою» і «38 папугами».
Оператор - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Йосип Еммануїлович Голомб
Композитори - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Якович Шаїнський і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайло Павлович Зів
Отже, самий головний російський мультгерой не може похизуватися бездоганною п'ятою графою.
Та це не єдиний яскравий єврейський слід в совєцькій мультиплікації.
Всесвітньо відома «Сказка сказок», яка отримала численні нагороди, в тому числі визнання «кращим фільмом всіх часів і народів» за результатами міжнародного опитування Академії кіномистецтва у 1984 році, створена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрієм Борисовичем Норштейном. Його «Ежик в тумане» у 2003 році теж був визнаний кращим фільмом всіх часів і народів.
Сюжет мультсеріалу «Ну, погоди!» створили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Єфимович Курляндський і https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%82,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Аркадій Йосипович Хайт.
Про роль євреїв у совєцькій мультиплікації написана книга Balakirsky Katz Maya, Drawing the Iron Curtain: Jews and the Golden Age of Soviet Animation. New Brunswick, NJ; London: Rutgers University Press, 2016. - 288 p.
Без євреїв совецька мультиплікація зупинилась би десь на рівні «Винни-Пуха» Федора Хітрука. Тобто була б придатна тільки для внутрішнього споживання і була б майже повністю витіснена західними продуктами з культурного простору постсовецької росії.
P.S. У титрах фільму "Чебурашка" 2023 року не те що Шварцман не згаданий, а навіть безпосередньо автор повісті - Успенський.
От вам і історія по-кацапськи.
Що вигідно - підсвічуємо, що невигідно - забуваємо.
Якби не євреї, чорта з два б русня Чебурашкою по світу трусила, бо ні для кого ота лемуроподібна істота не була привабливою.
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23.04.2025 12:49 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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23.04.2025 12:41 Ответить
страта Болбочана неабияка пляма на репутації Петлюри і удар під дих факту існування УНР...
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23.04.2025 12:24 Ответить
Петлюра його ж і покінчив - замісь будувати Україну почали булаву тягати кожен до себе
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23.04.2025 12:45 Ответить
Як ми вже зрозуміли згодом, це наша національна найбільша біда.
Два українця--три гетьмани... то ж не дивно, що андрофаги-кацапня цим постійно користуються та відривають шматки від нашої плоті-землі.
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23.04.2025 13:52 Ответить
Болобачана потім розстріляли за наказом Петлюри :

полковник замість того, щоб тихо пересидіти деякий час, постійно критикує головне командування армії УНР, уряд і самого Петлюру, говорячи про них як про дрібних авантюристів та інтриганів, в ультимативній формі вимагає прискорення розслідування, адже проти нього нема жодних доказів.
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23.04.2025 12:49 Ответить
А чи правильно написано?
© Между владением Крымом и союзом с Германией украинское правительство выбрало последнее. Источник: https://censor.net/ru/n3548319
Мені здавалося що КНР ( Кримська Народна Республіка) була лише на половині Півострова.
Можливо у когось більше даних про ситуацію часів Болбочана
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23.04.2025 17:19 Ответить
А на півночі Кримської області тоді іже була УНР ? Чи це не про це? Підкажіть, хто добре знається..
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23.04.2025 17:21 Ответить
 
 