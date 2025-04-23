Забытые победы армии УНР: к годовщине освобождения Крыма от большевиков Deep State и Культурные силы представили интерактивную карту

Аналитики Deep State и платформа Культурные силы разработали интерактивную карту, посвященную освобождению Крыма от большевиков в апреле 1918 года силами армии УНР под руководством полковника Петра Болбочана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На страницах украинской истории есть много выдающихся событий и людей. О них необходимо помнить и передавать следующим поколениям, чтобы они росли на осознании того, кем они есть. Во все времена искали креативный подход, чтобы показать эти все события с интересной стороны и привлечь как можно больше внимания, поэтому надеемся, этот проект внесет разнообразие и интерес к одной из величайших операций украинской армии - походу на Крым под руководством Петра Болбочана, чтобы гордиться и наслаждаться мощью и силой наших военных", - заявил соучредитель проекта Deep State Роман Погорелый.

В карту интегрированы события конца апреля 1918 года.

Там можно просмотреть ход операции по дням, следить за маршрутом продвижения Запорожского корпуса, а также ознакомиться с архивными картами и ссылками на первоисточники.

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Все это позволяет переосмыслить национальную историю через призму успехов, а не только трагедий. Проект также открывает возможность для образовательных и научных инициатив, ведь исторические победы формируют фундамент современной идентичности.

Участник Культурных сил, кандидат исторических наук Иван Дерейко отметил, что сейчас Украина снова находится на историческом переломе, который требует переосмысления истории.

"Вместо жертвенной нарации прошлого, как череды оккупаций и геноцидов, культура памяти воюющей страны должна строиться в формате истории борьбы. Условно, мы должны помнить не только подвиг героев Крут, но и то, что та война - первая советско-украинская - закончилась победой Украины, созданием санитарных зон на Курщине и Воронежчине, поднятием украинских флагов над Белгородом, Таганрогом и Ростовом. И то, что кремлевская "руzzкая весна" 2014-го - это бледная копия "Украинской весны" 1918-го, с решительным прорывом Запорожского корпуса армии УНР на Донбасс и в Крым. Мемориализации заслуживают и авторы этих побед - Александр Натиев, Константин Присовский и Петр Болбочан", - подчеркнул он.

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Петр Болбочан - ключевая фигура Освободительной борьбы 1917-1921 годов. Профессиональный военный, участник Первой мировой войны, кавалер орденов св. Анны и св. Станислава, активный деятель движения украинизации российской армии, он был также одним из самых успешных полководцев Украинской Народной Республики времен Центральной Рады. Вершиной его военного искусства, а заодно и одной из крупнейших побед армии УНР стала Крымская операция в апреле 1918 года. В союзе с кайзеровской армией и крымскотатарскими повстанцами Болбочан первым освободил Симферополь от большевиков, узурпировавших там власть, и способствовал поднятию Черноморским флотом украинских флагов. До присоединения Крыма к Украине оставался один шаг - и нет никакой вины украинских солдат, что он не был сделан. Между владением Крымом и союзом с Германией украинское правительство выбрало последнее.

Историк и кандидат исторических наук Сергей Громенко отметил, что даже в белогвардейской мемуарной литературе, то есть в среде, которая была враждебной к украинской независимости, есть упоминания о том, как в Феодосии и Керчи, ожидая украинские войска, местное население выходило на улицы с флагами и портретами Тараса Шевченко.

"А в Севастополе была сильная украинская община и там тоже ждали украинцев, и именно поэтому 29 апреля 1918 года там состоялось поднятие украинских флагов на кораблях Черноморского флота", - добавил он.

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