Забытые победы армии УНР: к годовщине освобождения Крыма от большевиков Deep State и Культурные силы представили интерактивную карту
Аналитики Deep State и платформа Культурные силы разработали интерактивную карту, посвященную освобождению Крыма от большевиков в апреле 1918 года силами армии УНР под руководством полковника Петра Болбочана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"На страницах украинской истории есть много выдающихся событий и людей. О них необходимо помнить и передавать следующим поколениям, чтобы они росли на осознании того, кем они есть. Во все времена искали креативный подход, чтобы показать эти все события с интересной стороны и привлечь как можно больше внимания, поэтому надеемся, этот проект внесет разнообразие и интерес к одной из величайших операций украинской армии - походу на Крым под руководством Петра Болбочана, чтобы гордиться и наслаждаться мощью и силой наших военных", - заявил соучредитель проекта Deep State Роман Погорелый.
В карту интегрированы события конца апреля 1918 года.
Там можно просмотреть ход операции по дням, следить за маршрутом продвижения Запорожского корпуса, а также ознакомиться с архивными картами и ссылками на первоисточники.
Все это позволяет переосмыслить национальную историю через призму успехов, а не только трагедий. Проект также открывает возможность для образовательных и научных инициатив, ведь исторические победы формируют фундамент современной идентичности.
Участник Культурных сил, кандидат исторических наук Иван Дерейко отметил, что сейчас Украина снова находится на историческом переломе, который требует переосмысления истории.
"Вместо жертвенной нарации прошлого, как череды оккупаций и геноцидов, культура памяти воюющей страны должна строиться в формате истории борьбы. Условно, мы должны помнить не только подвиг героев Крут, но и то, что та война - первая советско-украинская - закончилась победой Украины, созданием санитарных зон на Курщине и Воронежчине, поднятием украинских флагов над Белгородом, Таганрогом и Ростовом. И то, что кремлевская "руzzкая весна" 2014-го - это бледная копия "Украинской весны" 1918-го, с решительным прорывом Запорожского корпуса армии УНР на Донбасс и в Крым. Мемориализации заслуживают и авторы этих побед - Александр Натиев, Константин Присовский и Петр Болбочан", - подчеркнул он.
Петр Болбочан - ключевая фигура Освободительной борьбы 1917-1921 годов. Профессиональный военный, участник Первой мировой войны, кавалер орденов св. Анны и св. Станислава, активный деятель движения украинизации российской армии, он был также одним из самых успешных полководцев Украинской Народной Республики времен Центральной Рады. Вершиной его военного искусства, а заодно и одной из крупнейших побед армии УНР стала Крымская операция в апреле 1918 года. В союзе с кайзеровской армией и крымскотатарскими повстанцами Болбочан первым освободил Симферополь от большевиков, узурпировавших там власть, и способствовал поднятию Черноморским флотом украинских флагов. До присоединения Крыма к Украине оставался один шаг - и нет никакой вины украинских солдат, что он не был сделан. Между владением Крымом и союзом с Германией украинское правительство выбрало последнее.
Историк и кандидат исторических наук Сергей Громенко отметил, что даже в белогвардейской мемуарной литературе, то есть в среде, которая была враждебной к украинской независимости, есть упоминания о том, как в Феодосии и Керчи, ожидая украинские войска, местное население выходило на улицы с флагами и портретами Тараса Шевченко.
"А в Севастополе была сильная украинская община и там тоже ждали украинцев, и именно поэтому 29 апреля 1918 года там состоялось поднятие украинских флагов на кораблях Черноморского флота", - добавил он.
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Надо смотрєть правдє в глаза і жіть в рєальності: Крим - наш. Нє согласєн - попробуй отбєрі (була у них така обгортка на морозиві у 2014 році).
Негр="не гражданин" це калька з прибалтийского рузького.
Четверте. Оффтоп. Може кого останні 30 років цікавило, що за музика в епізодє с Арні. На вході Dwight Yoakam - Guitars, Cadillacs (Official Music Video), ни виході George Thorogood - Bad To The Bone - 7/5/1984 - Capitol Theatre (Official).
Дивись допатякаєшся
ніколи не дозволяйте кацапам влізти у вашу землю, родину,
історію
ці виродки , як вчепляться в горло,
то вже ніколи не відпустять
Тільки шаблюкою і руками крові їхньої
можна їх позбутись
такий їх паттерн.
Русні б хто так нагадував, наприклад, про справжню причину світової популярності Чебурашки.
Та причина успіху - зовсім не письменницький талант Едуарда Успенського, а зовнішній вигляд Чебурашки. Повість Едуарда Успенського «Крокодил Гена и его друзья» вперше була надрукована у 1966 році з малюнками Валерія Алфєєвського. В ній Чебурашка виглядав ось як:
Ця незрозуміла істота особливої уваги до себе не привернула, та у 1969 році виходить мультфільм «Крокодил Гена», в якому постать Чебурашки набула тих самих рис, які миттю зробили вухастого популярним спочатку в СРСР, а згодом і за його межами. Цю дивовижну метаморфозу здійснили… совєцькі євреї, які працювали на студії «Союзмультфильм». Кістяк творчого колективу, що створив мультфільм, складався саме з них.
Режисер - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роман (Рувім) Абелевич Качанов. Також був режисером «Тайны третьей планеты».
Художник-постановник, творець зовнішнього вигляду всіх героїв - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід (Ізраїль) Аронович Шварцман. Крім «Чебурашки» працював над «Сніговою Королевою» і «38 папугами».
Оператор - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Йосип Еммануїлович Голомб
Композитори - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Якович Шаїнський і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайло Павлович Зів
Отже, самий головний російський мультгерой не може похизуватися бездоганною п'ятою графою.
Та це не єдиний яскравий єврейський слід в совєцькій мультиплікації.
Всесвітньо відома «Сказка сказок», яка отримала численні нагороди, в тому числі визнання «кращим фільмом всіх часів і народів» за результатами міжнародного опитування Академії кіномистецтва у 1984 році, створена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрієм Борисовичем Норштейном. Його «Ежик в тумане» у 2003 році теж був визнаний кращим фільмом всіх часів і народів.
Сюжет мультсеріалу «Ну, погоди!» створили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олександр Єфимович Курляндський і https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%82,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Аркадій Йосипович Хайт.
Про роль євреїв у совєцькій мультиплікації написана книга Balakirsky Katz Maya, Drawing the Iron Curtain: Jews and the Golden Age of Soviet Animation. New Brunswick, NJ; London: Rutgers University Press, 2016. - 288 p.
Без євреїв совецька мультиплікація зупинилась би десь на рівні «Винни-Пуха» Федора Хітрука. Тобто була б придатна тільки для внутрішнього споживання і була б майже повністю витіснена західними продуктами з культурного простору постсовецької росії.
P.S. У титрах фільму "Чебурашка" 2023 року не те що Шварцман не згаданий, а навіть безпосередньо автор повісті - Успенський.
От вам і історія по-кацапськи.
Що вигідно - підсвічуємо, що невигідно - забуваємо.
Якби не євреї, чорта з два б русня Чебурашкою по світу трусила, бо ні для кого ота лемуроподібна істота не була привабливою.
Два українця--три гетьмани... то ж не дивно, що андрофаги-кацапня цим постійно користуються та відривають шматки від нашої плоті-землі.
полковник замість того, щоб тихо пересидіти деякий час, постійно критикує головне командування армії УНР, уряд і самого Петлюру, говорячи про них як про дрібних авантюристів та інтриганів, в ультимативній формі вимагає прискорення розслідування, адже проти нього нема жодних доказів.
© Между владением Крымом и союзом с Германией украинское правительство выбрало последнее. Источник: https://censor.net/ru/n3548319
Мені здавалося що КНР ( Кримська Народна Республіка) була лише на половині Півострова.
Можливо у когось більше даних про ситуацію часів Болбочана