Україна готова до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних об’єктах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами – збереження життів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський, коментуючи сьогоднішню зустріч делегацій у Лондоні, заявив, що Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру.

"Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни.



Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші – відсутність терору", - підсумував він.

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