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Новини Зеленський про припинення вогню Мирні перемовини в Лондоні
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Україна готова до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних об’єктах, - Зеленський

Зеленський зробив заяву про припинення вогню

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами – збереження життів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський, коментуючи сьогоднішню зустріч делегацій у Лондоні, заявив, що Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру.

"Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни.

Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші – відсутність терору", - підсумував він.

Читайте: Мирні перемовини у Лондоні зірвані через небажання України віддати РФ свої території, - Washington Post

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) припинення вогню (153)


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Топ коментарі
+4
Краще б говорив про заборону застосування певних видів озброєнь.
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23.04.2025 14:46
+4
А доречі , де Подлячина подівся ? Й ферми його якось не такі переповнені судячи з відсутності на ЦН ...Невже гроші в сундуки вже складають ???
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23.04.2025 14:47
+4
Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші - відсутність терору", - підсумував він. "ЗЕПОЦРІОТ" МИР В УКРАЇНІ ПОТРІБНО ОБЕРІГАТИ ЗБРОЄЮ ,А НЕ АСВАЛЬТОМ І БУДІВНИЦТВОМ ДОРІГ ДЛЯ РАШИСТСЬКОЇ МАШИНИ СМЕРТІ ,,,,
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23.04.2025 14:53
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... Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них--народ, всі--богоносці.
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23.04.2025 14:42 Відповісти
ВОВЦІ зараз треба читати тексти не Єрмака з Подлячиною а англійців з французами ...
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23.04.2025 14:46 Відповісти
А доречі , де Подлячина подівся ? Й ферми його якось не такі переповнені судячи з відсутності на ЦН ...Невже гроші в сундуки вже складають ???
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23.04.2025 14:47 Відповісти
Краще б говорив про заборону застосування певних видів озброєнь.
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23.04.2025 14:46 Відповісти
Оце СВО по плану йде... На курщині та бєлгородщині ЗСУ, українські ракети та дрони вибухають у глибокому тилу русні, ЧФ запертий у новососійську, тисячі танків перетворені на металобрухт, втрачено майже мільйон орків.

Мда... ***** явно не про таке мріяло у 2022 році...
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23.04.2025 14:47 Відповісти
ЧФ запертий у новососійську
========

Толку? Калібрами як били так і б'ють. Позавчора відразу 6 кораблів вийшло вночі
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23.04.2025 14:49 Відповісти
Залпу не було.
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23.04.2025 14:56 Відповісти
Прийшла б команда, то був би і залп. Вони і стратегами майже півроку практично не б'ють

Я про сам факт - ніхто там не запертий
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23.04.2025 14:58 Відповісти
Колись всі наші кораблі проходили довгий та принизливий догляд руснею.
Тепер цього немає. Теж факт.
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23.04.2025 14:59 Відповісти
Кому це він усе розповідає? Єдиний варіант переговорів - це через США, і зараз нібито це йде. Дик розповідай США це все і погоджуй. Сьогодні вкотре обісрався з переговорами, що американці навіть не приїхали, зараз щось і комусь знову байки травить
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23.04.2025 14:47 Відповісти
Шо ти чешиш,дурачок ти що пропонуєш визнати Крим рашки і всі решта території що вона загарбала теж за нею де факто лишаються,а далі таким як ти скажуть тепер визнавайте де юре і донецьку і запорізьку і херсонську і луганську обл.за рашкою,а далі війна в миколаївській і одеській області,і так аж до чопа.Не пез..и куйні краще кидай на русоріз,знаток куйовий!!!
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23.04.2025 15:01 Відповісти
Обісралися бо не захотіли визнавати вкрадене таким,що належить кацапам по праву сильного?
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23.04.2025 15:03 Відповісти
озброєний гопник вночі у темному провулку підступно нападає на тєрпілу, фуярить його, відбирає гаманець, мобілу
тєрпіла виявився непростий, з метою захисту себе та свого майна фуярить дуже боляче гопника
гопник біжить до поліції (американської) та пише заяву, шо його фуярить тєрпіла та хоче повернути собі викрадене у нього майно та заплатити за лікування
поліцейський (американський) викликає тєрпілу та питає:
- ти шо, офуїв? війни хочеш? нафуя ти киздиш гопника? нафуя ти хочеш повернути собі своє майно? це все тепер гопника, бо він правий, він мій друг, а ти тєрпіла. не погодися, то тоді тобі війна
се ля ві
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23.04.2025 14:48 Відповісти
В пустоту. Ни Трампу, ни царю, эта готовность не интересна. Но заявить надо.
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23.04.2025 14:52 Відповісти
Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші - відсутність терору", - підсумував він. "ЗЕПОЦРІОТ" МИР В УКРАЇНІ ПОТРІБНО ОБЕРІГАТИ ЗБРОЄЮ ,А НЕ АСВАЛЬТОМ І БУДІВНИЦТВОМ ДОРІГ ДЛЯ РАШИСТСЬКОЇ МАШИНИ СМЕРТІ ,,,,
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23.04.2025 14:53 Відповісти
Теперь жди на Девятомай предложения на прекращение огня, наверняка будет. А вот врезать по военному параду в Мацкве зассыш, да и нечем ибо беспилотники самолётного типа посбивают, а ракеты только в видосиках есть
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23.04.2025 14:57 Відповісти
Тому можна сміливо, але дипломатично, слати цей «ПісДіл» і весь трест «Дональд і Кєнти», Інк., за курсом «русскава ваєннава *******».
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23.04.2025 14:57 Відповісти
А кто из правительства интересно в Эфиопию летит?

https://www.airnavradar.com/data/registration/UR-ABA
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23.04.2025 14:58 Відповісти
а що зеля мав на увазі під цивільними об'єктами на болотах, сподіваюсь не НПЗ і сховища?
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23.04.2025 14:58 Відповісти
США резко недовольны тем, что Украина отвергла предложение о признании Крыма российской территорией, сообщает The Washington Post .

Причинa отказа американских дипломатов от участия в переговорах в Лондоне. Вашингтон также раздражён позицией Киева, который настаивает на первоочередном обсуждении прекращения огня, оставляя остальные вопросы на потом.
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23.04.2025 15:08 Відповісти
А Україна що ,б'є по цивільним об'єктам? Що воно бл меле?🥴🥴🥴
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23.04.2025 15:18 Відповісти
а хіба Україна веде вогонь по цивільних об'єктах, що ти пропонуєш це припинити? Вава, іноді дійсно краще жувати, ніж говорити...
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23.04.2025 15:18 Відповісти
Саміти миру,безпекові угоди,плани миру...де це все,володька?Чи ти все оте крутив проводив та підписував заради піару а не результату?І до чого ти довів Україну?
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23.04.2025 15:43 Відповісти
На словах,як ангелочки.
А в реалі-зірвали переговори в Лондоні.
Артисти же...
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23.04.2025 15:43 Відповісти
больной предатель поболтай ещё про Сумы
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23.04.2025 15:43 Відповісти
Мало Будапештського договору, мало мінських угод? Досить з кацапами вести перемовини.
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23.04.2025 17:41 Відповісти
 
 