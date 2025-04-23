Україна готова до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних об’єктах, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми в Україні наполягаємо на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Саме такою була й абсолютно правильна пропозиція Сполучених Штатів 11 березня цього року. Це абсолютно можливо. Але можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. На Великдень ми досягли зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також ми готові до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах і вже заявляли про це. Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами – збереження життів", - йдеться в повідомленні.
Зеленський, коментуючи сьогоднішню зустріч делегацій у Лондоні, заявив, що Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру.
"Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни.
Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші – відсутність терору", - підсумував він.
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Мда... ***** явно не про таке мріяло у 2022 році...
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Толку? Калібрами як били так і б'ють. Позавчора відразу 6 кораблів вийшло вночі
Я про сам факт - ніхто там не запертий
Тепер цього немає. Теж факт.
тєрпіла виявився непростий, з метою захисту себе та свого майна фуярить дуже боляче гопника
гопник біжить до поліції (американської) та пише заяву, шо його фуярить тєрпіла та хоче повернути собі викрадене у нього майно та заплатити за лікування
поліцейський (американський) викликає тєрпілу та питає:
- ти шо, офуїв? війни хочеш? нафуя ти киздиш гопника? нафуя ти хочеш повернути собі своє майно? це все тепер гопника, бо він правий, він мій друг, а ти тєрпіла. не погодися, то тоді тобі війна
се ля ві
https://www.airnavradar.com/data/registration/UR-ABA
Причинa отказа американских дипломатов от участия в переговорах в Лондоне. Вашингтон также раздражён позицией Киева, который настаивает на первоочередном обсуждении прекращения огня, оставляя остальные вопросы на потом.
А в реалі-зірвали переговори в Лондоні.
Артисти же...