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Новости Зеленский о прекращении огня Мирные переговоры в Лондоне
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Украина готова к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам, - Зеленский

Зеленский сделал заявление о прекращении огня

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таким было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года. Это абсолютно возможно. Но возможно тогда, когда на это идет Россия и прекращает убийства. На Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляли об этом. Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами - сохранение жизней", - говорится в сообщении.

Зеленский, комментируя сегодняшнюю встречу делегаций в Лондоне, заявил, что Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру.

"Прекращение убийств - это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны.

Мир может прийти в тишине, и первый признак тишины - отсутствие террора", - подытожил он.

Читайте: Мирные переговоры в Лондоне сорваны из-за нежелания Украины отдать РФ свои территории, - Washington Post

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) прекращения огня (150)


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Топ комментарии
+4
Краще б говорив про заборону застосування певних видів озброєнь.
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23.04.2025 14:46
+4
А доречі , де Подлячина подівся ? Й ферми його якось не такі переповнені судячи з відсутності на ЦН ...Невже гроші в сундуки вже складають ???
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23.04.2025 14:47
+4
Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші - відсутність терору", - підсумував він. "ЗЕПОЦРІОТ" МИР В УКРАЇНІ ПОТРІБНО ОБЕРІГАТИ ЗБРОЄЮ ,А НЕ АСВАЛЬТОМ І БУДІВНИЦТВОМ ДОРІГ ДЛЯ РАШИСТСЬКОЇ МАШИНИ СМЕРТІ ,,,,
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23.04.2025 14:53
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Правила форума Совет форумчан
... Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них--народ, всі--богоносці.
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23.04.2025 14:42 Ответить
ВОВЦІ зараз треба читати тексти не Єрмака з Подлячиною а англійців з французами ...
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23.04.2025 14:46 Ответить
А доречі , де Подлячина подівся ? Й ферми його якось не такі переповнені судячи з відсутності на ЦН ...Невже гроші в сундуки вже складають ???
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23.04.2025 14:47 Ответить
Краще б говорив про заборону застосування певних видів озброєнь.
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23.04.2025 14:46 Ответить
Оце СВО по плану йде... На курщині та бєлгородщині ЗСУ, українські ракети та дрони вибухають у глибокому тилу русні, ЧФ запертий у новососійську, тисячі танків перетворені на металобрухт, втрачено майже мільйон орків.

Мда... ***** явно не про таке мріяло у 2022 році...
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23.04.2025 14:47 Ответить
ЧФ запертий у новососійську
========

Толку? Калібрами як били так і б'ють. Позавчора відразу 6 кораблів вийшло вночі
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23.04.2025 14:49 Ответить
Залпу не було.
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23.04.2025 14:56 Ответить
Прийшла б команда, то був би і залп. Вони і стратегами майже півроку практично не б'ють

Я про сам факт - ніхто там не запертий
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23.04.2025 14:58 Ответить
Колись всі наші кораблі проходили довгий та принизливий догляд руснею.
Тепер цього немає. Теж факт.
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23.04.2025 14:59 Ответить
Кому це він усе розповідає? Єдиний варіант переговорів - це через США, і зараз нібито це йде. Дик розповідай США це все і погоджуй. Сьогодні вкотре обісрався з переговорами, що американці навіть не приїхали, зараз щось і комусь знову байки травить
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23.04.2025 14:47 Ответить
Шо ти чешиш,дурачок ти що пропонуєш визнати Крим рашки і всі решта території що вона загарбала теж за нею де факто лишаються,а далі таким як ти скажуть тепер визнавайте де юре і донецьку і запорізьку і херсонську і луганську обл.за рашкою,а далі війна в миколаївській і одеській області,і так аж до чопа.Не пез..и куйні краще кидай на русоріз,знаток куйовий!!!
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23.04.2025 15:01 Ответить
Обісралися бо не захотіли визнавати вкрадене таким,що належить кацапам по праву сильного?
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23.04.2025 15:03 Ответить
озброєний гопник вночі у темному провулку підступно нападає на тєрпілу, фуярить його, відбирає гаманець, мобілу
тєрпіла виявився непростий, з метою захисту себе та свого майна фуярить дуже боляче гопника
гопник біжить до поліції (американської) та пише заяву, шо його фуярить тєрпіла та хоче повернути собі викрадене у нього майно та заплатити за лікування
поліцейський (американський) викликає тєрпілу та питає:
- ти шо, офуїв? війни хочеш? нафуя ти киздиш гопника? нафуя ти хочеш повернути собі своє майно? це все тепер гопника, бо він правий, він мій друг, а ти тєрпіла. не погодися, то тоді тобі війна
се ля ві
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23.04.2025 14:48 Ответить
В пустоту. Ни Трампу, ни царю, эта готовность не интересна. Но заявить надо.
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23.04.2025 14:52 Ответить
Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші - відсутність терору", - підсумував він. "ЗЕПОЦРІОТ" МИР В УКРАЇНІ ПОТРІБНО ОБЕРІГАТИ ЗБРОЄЮ ,А НЕ АСВАЛЬТОМ І БУДІВНИЦТВОМ ДОРІГ ДЛЯ РАШИСТСЬКОЇ МАШИНИ СМЕРТІ ,,,,
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23.04.2025 14:53 Ответить
Теперь жди на Девятомай предложения на прекращение огня, наверняка будет. А вот врезать по военному параду в Мацкве зассыш, да и нечем ибо беспилотники самолётного типа посбивают, а ракеты только в видосиках есть
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23.04.2025 14:57 Ответить
Тому можна сміливо, але дипломатично, слати цей «ПісДіл» і весь трест «Дональд і Кєнти», Інк., за курсом «русскава ваєннава *******».
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23.04.2025 14:57 Ответить
А кто из правительства интересно в Эфиопию летит?

https://www.airnavradar.com/data/registration/UR-ABA
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23.04.2025 14:58 Ответить
а що зеля мав на увазі під цивільними об'єктами на болотах, сподіваюсь не НПЗ і сховища?
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23.04.2025 14:58 Ответить
США резко недовольны тем, что Украина отвергла предложение о признании Крыма российской территорией, сообщает The Washington Post .

Причинa отказа американских дипломатов от участия в переговорах в Лондоне. Вашингтон также раздражён позицией Киева, который настаивает на первоочередном обсуждении прекращения огня, оставляя остальные вопросы на потом.
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23.04.2025 15:08 Ответить
А Україна що ,б'є по цивільним об'єктам? Що воно бл меле?🥴🥴🥴
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23.04.2025 15:18 Ответить
а хіба Україна веде вогонь по цивільних об'єктах, що ти пропонуєш це припинити? Вава, іноді дійсно краще жувати, ніж говорити...
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23.04.2025 15:18 Ответить
Саміти миру,безпекові угоди,плани миру...де це все,володька?Чи ти все оте крутив проводив та підписував заради піару а не результату?І до чого ти довів Україну?
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23.04.2025 15:43 Ответить
На словах,як ангелочки.
А в реалі-зірвали переговори в Лондоні.
Артисти же...
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23.04.2025 15:43 Ответить
больной предатель поболтай ещё про Сумы
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23.04.2025 15:43 Ответить
Мало Будапештського договору, мало мінських угод? Досить з кацапами вести перемовини.
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23.04.2025 17:41 Ответить
 
 