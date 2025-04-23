Украина готова к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таким было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года. Это абсолютно возможно. Но возможно тогда, когда на это идет Россия и прекращает убийства. На Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляли об этом. Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами - сохранение жизней", - говорится в сообщении.
Зеленский, комментируя сегодняшнюю встречу делегаций в Лондоне, заявил, что Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру.
"Прекращение убийств - это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны.
Мир может прийти в тишине, и первый признак тишины - отсутствие террора", - подытожил он.
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Мда... ***** явно не про таке мріяло у 2022 році...
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Толку? Калібрами як били так і б'ють. Позавчора відразу 6 кораблів вийшло вночі
Я про сам факт - ніхто там не запертий
Тепер цього немає. Теж факт.
тєрпіла виявився непростий, з метою захисту себе та свого майна фуярить дуже боляче гопника
гопник біжить до поліції (американської) та пише заяву, шо його фуярить тєрпіла та хоче повернути собі викрадене у нього майно та заплатити за лікування
поліцейський (американський) викликає тєрпілу та питає:
- ти шо, офуїв? війни хочеш? нафуя ти киздиш гопника? нафуя ти хочеш повернути собі своє майно? це все тепер гопника, бо він правий, він мій друг, а ти тєрпіла. не погодися, то тоді тобі війна
се ля ві
https://www.airnavradar.com/data/registration/UR-ABA
Причинa отказа американских дипломатов от участия в переговорах в Лондоне. Вашингтон также раздражён позицией Киева, который настаивает на первоочередном обсуждении прекращения огня, оставляя остальные вопросы на потом.
А в реалі-зірвали переговори в Лондоні.
Артисти же...