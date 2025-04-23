Украина готова к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня. Именно таким было и абсолютно правильное предложение Соединенных Штатов 11 марта этого года. Это абсолютно возможно. Но возможно тогда, когда на это идет Россия и прекращает убийства. На Пасху мы достигли снижения интенсивности боевых действий и отсутствия воздушных тревог. Украина предлагала продлить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также мы готовы к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже заявляли об этом. Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами - сохранение жизней", - говорится в сообщении.

Зеленский, комментируя сегодняшнюю встречу делегаций в Лондоне, заявил, что Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру.

"Прекращение убийств - это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны.



Мир может прийти в тишине, и первый признак тишины - отсутствие террора", - подытожил он.

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