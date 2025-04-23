Рада не розглядатиме зниження мобілізаційного віку, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що парламент не розглядатиме питання зниження мобілізаційного віку.
Про це він заявив в інтерв'ю Громадському радіо, передає Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте, що український парламент вже знизив свого часу вік з 27 до 25 років. Крім цього, на скільки я поінформований, що є спеціальні програми, які на добровільних засадах забирають тих, хто хоче від 18 до 24 піти на службу до ЗСУ на добровільній основі.
Я не думаю, що парламент буде якимось чином гратися з призовним віком. Безперечно, нам потрібно думати і про державність, але і треба про майбутнє нашої держави. Щоб той золотий фонд України, яким зараз від 0 до 18 чи більше, це ті люди, які відбудовуватимуть Україну", - пояснив Стефанчук.
Спікер Ради наголосив, що ЗСУ воюють заради цих молодих людей.
"Я думаю, що парламент не повертатиметься до цього питання, щодо зниження мобілізаційного віку", - додав голова Ради.
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Спірне твердження, дуже.
- той "золотий фонд" тільки і чекає , аби відкрились кордони , аби чимдуж швидше втекти в Європу ....
А дефіцит може запопонувати вирішення проблеми?
його синка 😡
Це комплексне питання - захищати країну повинні ВСІ , а не лише бідняки ...
Так отож
- це золотий фонд виїжджає масово
-бє військових гуртом ногами
- слухає російські гімни
от і весь золотий фонд
За інформацією https://sokalinfo.com/25-99885-02.html інтернет-видання sokalinfo.com, яка з'явилася на сайті 25 лютого 2025 року, Олесь Стефанчук, син нардепа та голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, уникнув мобілізації та придбав елітну квартиру у Варшаві за 2 мільйони доларів.
Бо коли мені було 18, то на війну уже можна було, а коли мені 55, то на війну іще мона. А тим ні туди, ні туди.
Старше покоління чомусь вважає, що їх повинні поважити і любити просто за те, що вони старі, але повагу треба заробити, а не за замовчуванням вона з'являється. Добре що молодь це усвідомлює і змінює парадигму "сліпої поваги до віку"
Ато вже набридло, як доісторичні шкапи, яки перших шість скликань ВРУ голосували за всілякі КПУ і соціалістів, потім за Ригів, а зараз хочуть щоб 25 річні ******* вирішували їхні проблеми, бо вони вже бідненькі, старенькі, з тиском і протрузіями не можуть воювати
не розглядатиме питання зниження мобілізаційного віку. Звичайно
що не розглядає, просто розглядати ніколи. Бо на першому місці
питання про мир - капітуляцію України за сценарієм Трампона і )(уйла.
І самим тупоголовим депутатам збиратися у ЗСУ на підсилення дідів.