Рада не розглядатиме зниження мобілізаційного віку, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що парламент не розглядатиме питання зниження мобілізаційного віку.

Про це він заявив в інтерв'ю Громадському радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, що український парламент вже знизив свого часу вік з 27 до 25 років. Крім цього, на скільки я поінформований, що є спеціальні програми, які на добровільних засадах забирають тих, хто хоче від 18 до 24 піти на службу до ЗСУ на добровільній основі.

Я не думаю, що парламент буде якимось чином гратися з призовним віком. Безперечно, нам потрібно думати і про державність, але і треба про майбутнє нашої держави. Щоб той золотий фонд України, яким зараз від 0 до 18 чи більше, це ті люди, які відбудовуватимуть Україну", - пояснив Стефанчук.

Спікер Ради наголосив, що ЗСУ воюють заради цих молодих людей.

"Я думаю, що парламент не повертатиметься до цього питання, щодо зниження мобілізаційного віку", - додав голова Ради.

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