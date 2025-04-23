Рада не будет рассматривать снижение мобилизационного возраста, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что парламент не будет рассматривать вопрос снижения мобилизационного возраста.
Об этом он заявил в интервью Громадському радио, передает Цензор.НЕТ.
"Вы знаете, что украинский парламент уже снизил в свое время возраст с 27 до 25 лет. Кроме этого, на сколько я проинформирован, что есть специальные программы, которые на добровольных началах забирают тех, кто хочет от 18 до 24 пойти на службу в ВСУ.
Я не думаю, что парламент будет каким-то образом играть с призывным возрастом. Бесспорно, нам нужно думать и о государственности, но и необходимо о будущем нашего государства. Чтобы был тот золотой фонд Украины, которым сейчас от 0 до 18 или больше, это те люди, которые будут отстраивать Украину", - пояснил Стефанчук.
Спикер Рады подчеркнул, что ВСУ воюют ради этих молодых людей.
"Я думаю, что парламент не будет возвращаться к этому вопросу, по снижению мобилизационного возраста", - добавил председатель Рады.
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Спірне твердження, дуже.
- той "золотий фонд" тільки і чекає , аби відкрились кордони , аби чимдуж швидше втекти в Європу ....
А дефіцит може запопонувати вирішення проблеми?
його синка 😡
Це комплексне питання - захищати країну повинні ВСІ , а не лише бідняки ...
Так отож
- це золотий фонд виїжджає масово
-бє військових гуртом ногами
- слухає російські гімни
от і весь золотий фонд
За інформацією https://sokalinfo.com/25-99885-02.html інтернет-видання sokalinfo.com, яка з'явилася на сайті 25 лютого 2025 року, Олесь Стефанчук, син нардепа та голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, уникнув мобілізації та придбав елітну квартиру у Варшаві за 2 мільйони доларів.
Бо коли мені було 18, то на війну уже можна було, а коли мені 55, то на війну іще мона. А тим ні туди, ні туди.
Старше покоління чомусь вважає, що їх повинні поважити і любити просто за те, що вони старі, але повагу треба заробити, а не за замовчуванням вона з'являється. Добре що молодь це усвідомлює і змінює парадигму "сліпої поваги до віку"
Ато вже набридло, як доісторичні шкапи, яки перших шість скликань ВРУ голосували за всілякі КПУ і соціалістів, потім за Ригів, а зараз хочуть щоб 25 річні ******* вирішували їхні проблеми, бо вони вже бідненькі, старенькі, з тиском і протрузіями не можуть воювати
не розглядатиме питання зниження мобілізаційного віку. Звичайно
що не розглядає, просто розглядати ніколи. Бо на першому місці
питання про мир - капітуляцію України за сценарієм Трампона і )(уйла.
І самим тупоголовим депутатам збиратися у ЗСУ на підсилення дідів.