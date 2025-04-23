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Новости мобилизации
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Рада не будет рассматривать снижение мобилизационного возраста, - Стефанчук

Снизят ли мобилизационный возраст. Стефанчук ответил

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что парламент не будет рассматривать вопрос снижения мобилизационного возраста.

Об этом он заявил в интервью Громадському радио, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что украинский парламент уже снизил в свое время возраст с 27 до 25 лет. Кроме этого, на сколько я проинформирован, что есть специальные программы, которые на добровольных началах забирают тех, кто хочет от 18 до 24 пойти на службу в ВСУ.

Я не думаю, что парламент будет каким-то образом играть с призывным возрастом. Бесспорно, нам нужно думать и о государственности, но и необходимо о будущем нашего государства. Чтобы был тот золотой фонд Украины, которым сейчас от 0 до 18 или больше, это те люди, которые будут отстраивать Украину", - пояснил Стефанчук.

Спикер Рады подчеркнул, что ВСУ воюют ради этих молодых людей.

"Я думаю, что парламент не будет возвращаться к этому вопросу, по снижению мобилизационного возраста", - добавил председатель Рады.

Читайте: Правительство хочет ограничить отсрочку от мобилизации для студентов, поступивших после 25 лет

Автор: 

ВР (29247) мобилизация (2764) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+18
Україна , зараз , має єдиний золотий фонд - це ті , хто зараз воює з кацапами !
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23.04.2025 16:03
+16
той золотий фонд України, яким зараз від 0 до 18 чи більше, це ті люди, які відбудовуватимуть Україну", - Джерело: https://censor.net/ua/n3548379
- той "золотий фонд" тільки і чекає , аби відкрились кордони , аби чимдуж швидше втекти в Європу ....
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23.04.2025 15:55
+11
Бо молодь це ЗОЛОТИЙ ФОНД лише

- це золотий фонд виїжджає масово

-бє військових гуртом ногами

- слухає російські гімни

от і весь золотий фонд
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23.04.2025 15:58
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золотий фонд України
Спірне твердження, дуже.
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23.04.2025 15:54 Ответить
Україна , зараз , має єдиний золотий фонд - це ті , хто зараз воює з кацапами !
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23.04.2025 16:03 Ответить
Тобто будуть. Ціх треба слухати завжди навпаки
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23.04.2025 15:54 Ответить
той золотий фонд України, яким зараз від 0 до 18 чи більше, це ті люди, які відбудовуватимуть Україну", - Джерело: https://censor.net/ua/n3548379
- той "золотий фонд" тільки і чекає , аби відкрились кордони , аби чимдуж швидше втекти в Європу ....
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23.04.2025 15:55 Ответить
Ніт би щоб йти піхотинцями в окопи під каби, або працювати за українську зарплату з європейськими цінами - кращого життя собі хочуть, невдячні!
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23.04.2025 16:00 Ответить
ті хто хочуть звалити - це не наш генофонд за визначенням, тоді яка мені в сраку різниця чого вони там хочуть чи не хочуть?
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23.04.2025 16:05 Ответить
Так відкривай кордони тоді, в чому затримка?
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23.04.2025 16:08 Ответить
Ты хоть раз побывал на украинских кордонах? Кордоны открыты для всех у кого есть ноги или ласты. Закрыт только комфортный способ их пересечения. И я надеюсь мы закрыли это вопрос, надоело видеть одну и ту же хрень от тебя, запроси новую методичку
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23.04.2025 16:26 Ответить
Ахаха. А потім: ойойо, а де люди, а нікому працювати, а чому не донатять, а ринки порожні, ойой. Це ще відгукнеться потім, і сильно.
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23.04.2025 19:24 Ответить
О росіфський дефіцит прийшов гадити.
А дефіцит може запопонувати вирішення проблеми?
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23.04.2025 16:07 Ответить
Нет, у него только зрада и всепропальщина в меню, я уже спрашивал. На остальное нет методички ещё, не дослужился
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23.04.2025 16:10 Ответить
Стефанчуку пора йти на передову , якщо не хоче щоби призвали
його синка 😡
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23.04.2025 15:57 Ответить
Де сини - Авакова , Турчинова , Порошенка ...? Про всяких там фірташей , коломойських з ахмєтовими взагалі ніхто не згадує ...
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23.04.2025 16:01 Ответить
Кілька синочків чиновників погоди не зроблять. Потрібно всіх силовиків на ротаційній основі відправляти на фронт (для поліцаїв це чітко прописано в ст.24 ЗУ про нацпол. А також всіх, хто поховався на спецобліку. І тоді взагалі не доведеться виловлювати цивільних громадян.
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23.04.2025 16:43 Ответить
Так в тім то і річ .
Це комплексне питання - захищати країну повинні ВСІ , а не лише бідняки ...
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23.04.2025 16:45 Ответить
"Крім цього, на скільки я поінформований, що є спеціальні програми, які на добровільних засадах забирають тих, хто хоче від 18 до 24 піти на службу до ЗСУ на добровільній основі"

Так отож
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23.04.2025 15:58 Ответить
Бо молодь це ЗОЛОТИЙ ФОНД лише

- це золотий фонд виїжджає масово

-бє військових гуртом ногами

- слухає російські гімни

от і весь золотий фонд
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23.04.2025 15:58 Ответить
Правильно, той "золотий генофонд", який з жиру біситься, треба зберегти. Для ЗС РФ?
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23.04.2025 16:01 Ответить
В реальности "золотой фонд" это те, у кого много золота(доллары, фунты, крипта...свой вариант).
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23.04.2025 16:00 Ответить
А щодо дідів 55+?
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23.04.2025 16:07 Ответить
Фонд похоронбюро, стефанчукам не жалко.
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23.04.2025 16:09 Ответить
ПФУ тільки ЗА!
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23.04.2025 16:18 Ответить
Олесь Стефанчук проти
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23.04.2025 16:19 Ответить
Його що, не годують?
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23.04.2025 16:44 Ответить

За інформацією https://sokalinfo.com/25-99885-02.html інтернет-видання sokalinfo.com, яка з'явилася на сайті 25 лютого 2025 року, Олесь Стефанчук, син нардепа та голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, уникнув мобілізації та придбав елітну квартиру у Варшаві за 2 мільйони доларів.
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23.04.2025 16:47 Ответить
Кепські наші справи тоді, бо молодь це основна рушійна сила війни,як показує практика. Я у свої 50, якщо мобілізують з купою болячок навряд чи багато навоюю
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23.04.2025 16:22 Ответить
А я у свої 55+ так і зогнию в ЗСУ.
Бо коли мені було 18, то на війну уже можна було, а коли мені 55, то на війну іще мона. А тим ні туди, ні туди.
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23.04.2025 19:23 Ответить
Та ясно що молодь - золотий фонд України, але якщо рашисти захоплять нашу державу, то цей фонд піде під ніж до самого кореня.
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23.04.2025 16:24 Ответить
все дуже просто, за всіма дослідженнями саме вікова категорія 18-25 буде будь що голосувати за зеленського. Ото і все пояснення високопарних слів влади про "золотий фонд". Так, цей фонд для продовження влади зеленського, а не для відбудови України. На Україну і українців зеленим покидькам начхати.
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23.04.2025 16:31 Ответить
В Парагваї забирали з 14 р.
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23.04.2025 16:34 Ответить
Той генофонод засраний неможе дупу підняти в маршрутці щоб бабця сіла. Зовсім слабенькі, куда ж їм воювати. А по простому - дітки зелених мудаків якраз у віці 18-25, вони хер знизять мобілізаційний вік.
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23.04.2025 16:38 Ответить
Я їду втомлений з роботи вантажником на НП, а бабця куди? Хто перший встав того і тапки, чого мене має хвилювати якась бабця?
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23.04.2025 16:45 Ответить
В лікарню,наприклад. "Хто перший встав того і тапки, чого мене має хвилювати якась бабця?" - от і вся відповідь чому ми так живемо, бо хер кладем на всіх, правда, генофонд? Зелений вождь ваш приклад подає.
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23.04.2025 16:56 Ответить
Я так і не побачив аргумента чому я маю поступитись місцем. Я їду втомлений з роботи, вона їде в лікарню, презюмуємо, що ноги болять з огляду на вік, то як нам вирішити хто має сидіти а хто стояти? Якщо я раніше зайшов на попередній зупинці і було місце - я сів, вона зайшла після мене хай терпить. Так само якби я зайшов після неї я би не став їй розповідати "Мол, бабка, встань, я з роботи їду". Я нікому нічого не винен, але і не чекаю від інших нічого.
Старше покоління чомусь вважає, що їх повинні поважити і любити просто за те, що вони старі, але повагу треба заробити, а не за замовчуванням вона з'являється. Добре що молодь це усвідомлює і змінює парадигму "сліпої поваги до віку"
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23.04.2025 20:02 Ответить
Скоріше б старих кровожерливих підорів-прихильників кордонів-91 мобілізували, ато тільки сидять і верещать на форумах: "Ні капітуляції!", а так одні плюси: і пенсійний фонд би розвантажили, і, обв'язавши вибухівкою, кидали би під свинороські танки.
Ато вже набридло, як доісторичні шкапи, яки перших шість скликань ВРУ голосували за всілякі КПУ і соціалістів, потім за Ригів, а зараз хочуть щоб 25 річні ******* вирішували їхні проблеми, бо вони вже бідненькі, старенькі, з тиском і протрузіями не можуть воювати
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23.04.2025 16:44 Ответить
відповідно і право голосу з 25
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23.04.2025 16:45 Ответить
Твой мотив понятен, но возраст для голосования снижался именно потому, что молодёжью проще манипулировать, чтобы они голосовали туда, куда нуда. То есть, они сделали так давно и по определённым "веским" причинам, а ты теперь хочешь это убрать чтобы что? Чтобы когда будут проблемы с голосованием, в раде снова снизили возраст голосования?
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23.04.2025 17:39 Ответить
кабом и по стефанчуку
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23.04.2025 17:03 Ответить
А в чём смысл закона если какой-то начальник тцк (или кто там был) прокомментировал мобилизацию парня то ли 18, то ли 20 лет со словами что это призывной возраст?
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23.04.2025 17:37 Ответить
А хто повинен воювати за свою країну, старі не немічні ?
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23.04.2025 17:48 Ответить
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що парламент
не розглядатиме питання зниження мобілізаційного віку. Звичайно
що не розглядає, просто розглядати ніколи. Бо на першому місці
питання про мир - капітуляцію України за сценарієм Трампона і )(уйла.
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23.04.2025 17:48 Ответить
Тоді треба розглядати підвищення віку.
І самим тупоголовим депутатам збиратися у ЗСУ на підсилення дідів.
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23.04.2025 19:19 Ответить
Хай спермрфонд краще бухає та співає російські гімни у тилу.
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23.04.2025 19:37 Ответить
тоді ця молодь буде мобілізована окупантом, як на ТОТ
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23.04.2025 23:35 Ответить
 
 