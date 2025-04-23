Рада не будет рассматривать снижение мобилизационного возраста, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заверил, что парламент не будет рассматривать вопрос снижения мобилизационного возраста.

Об этом он заявил в интервью Громадському радио, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что украинский парламент уже снизил в свое время возраст с 27 до 25 лет. Кроме этого, на сколько я проинформирован, что есть специальные программы, которые на добровольных началах забирают тех, кто хочет от 18 до 24 пойти на службу в ВСУ.

Я не думаю, что парламент будет каким-то образом играть с призывным возрастом. Бесспорно, нам нужно думать и о государственности, но и необходимо о будущем нашего государства. Чтобы был тот золотой фонд Украины, которым сейчас от 0 до 18 или больше, это те люди, которые будут отстраивать Украину", - пояснил Стефанчук.

Спикер Рады подчеркнул, что ВСУ воюют ради этих молодых людей.

"Я думаю, что парламент не будет возвращаться к этому вопросу, по снижению мобилизационного возраста", - добавил председатель Рады.

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