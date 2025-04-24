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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 945 330 осіб (+1060 за добу), 10 694 танки, 26 823 артсистеми, 22 312 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 945 330 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу  ‒ близько 945330 (+1060) осіб,

танків / tanks ‒ 10694 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 22312 (+5) од,

артилерійських систем – 26 823 (+49) од,

РСЗВ – 1369 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1141 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів  – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33660 (+134),

крилаті ракети ‒ 3148 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 45755 (+134) од,

спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (17399) Генштаб ЗС (6582) ліквідація (3926) знищення (7251)


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Топ коментарі
+21
Минув 4082 день москальсько-української війни.
192! одиниці знищеної техніки та 1060 чумардосів за день.
Логістика та арта файно, броня присутня.
Загальна броня перевалила за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 945 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Астраханська область.
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24.04.2025 08:48
+14
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам, з 2014 року і по сьогодення!
Слава Україні! Смерть московітам та помічникам ригоАНАЛІВ з Оманськими!
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24.04.2025 07:58
+14
Сумісна броня 33 тисячі
Наземка з початку року 22 тис (весь 23 рік 23 тисячі)
Авто з початку року 13 тис, а з початку місяця 3 тис - на сьогодні це третій місячний результат (до рекорду 437 од, десь скільки ж потрібно і для рекорду по арті)
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24.04.2025 08:01
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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам, з 2014 року і по сьогодення!
Слава Україні! Смерть московітам та помічникам ригоАНАЛІВ з Оманськими!
показати весь коментар
24.04.2025 07:58 Відповісти
Сумісна броня 33 тисячі
Наземка з початку року 22 тис (весь 23 рік 23 тисячі)
Авто з початку року 13 тис, а з початку місяця 3 тис - на сьогодні це третій місячний результат (до рекорду 437 од, десь скільки ж потрібно і для рекорду по арті)
показати весь коментар
24.04.2025 08:01 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.04.2025 08:06 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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24.04.2025 08:30 Відповісти
Минув 4082 день москальсько-української війни.
192! одиниці знищеної техніки та 1060 чумардосів за день.
Логістика та арта файно, броня присутня.
Загальна броня перевалила за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 945 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Астраханська область.
показати весь коментар
24.04.2025 08:48 Відповісти
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24.04.2025 08:52 Відповісти
Оооо, удмурти скінчилися, астраханьці підтягуютьця! Слава воїнам ЗСУ!
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24.04.2025 09:24 Відповісти
Тут
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24.04.2025 10:20 Відповісти
Все ж таки м'яса поменьшало. На дев'яте травня притримують, чілішолі?
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24.04.2025 11:26 Відповісти
"зеленка" пішла, а це певні труднощі для мисливства.
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24.04.2025 23:49 Відповісти
Одни ордынцы кончились - пошли другие потомки плосколицых...
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24.04.2025 12:18 Відповісти
Повідомлення з рашистського Z- каналу про смерть російського воєнного пропагандиста в офіцерському званні:

@ "Корреспондент ",Звездьі" Никита Гольдин скончался - он лежал в госпитале с осколочньім ранением после атаки ВСУ 24 марта."
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24.04.2025 12:35 Відповісти
 
 