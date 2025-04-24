Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 945 330 осіб (+1060 за добу), 10 694 танки, 26 823 артсистеми, 22 312 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 945 330 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 24.04.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 945330 (+1060) осіб,
танків / tanks ‒ 10694 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 22312 (+5) од,
артилерійських систем – 26 823 (+49) од,
РСЗВ – 1369 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1141 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33660 (+134),
крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 45755 (+134) од,
спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)
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Слава Україні! Смерть московітам та помічникам ригоАНАЛІВ з Оманськими!
Наземка з початку року 22 тис (весь 23 рік 23 тисячі)
Авто з початку року 13 тис, а з початку місяця 3 тис - на сьогодні це третій місячний результат (до рекорду 437 од, десь скільки ж потрібно і для рекорду по арті)
192! одиниці знищеної техніки та 1060 чумардосів за день.
Логістика та арта файно, броня присутня.
Загальна броня перевалила за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 945 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Астраханська область.
@ "Корреспондент ",Звездьі" Никита Гольдин скончался - он лежал в госпитале с осколочньім ранением после атаки ВСУ 24 марта."