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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 945 330 человек (+1060 за сутки), 10 694 танка, 26 823 артсистемы, 22 312 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 945 330 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 945 330 (+1060) человек,

танков - 10 694 (+3) единицы,

боевых бронированных машин - 22 312 (+5) единиц,

артиллерийских систем - 26 823 (+49) единицы,

РСЗО - 1369 (+1) единиц,

средств ПВО - 1141 (+0) единица,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 660 (+134) единиц,

крылатых ракет - 3148 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 45 755 (+134) единиц,

специальной техники - 3860 (+0) единиц.

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19249) Генштаб ВС (6284) ликвидация (3544) уничтожение (6938)


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Топ комментарии
+21
Минув 4082 день москальсько-української війни.
192! одиниці знищеної техніки та 1060 чумардосів за день.
Логістика та арта файно, броня присутня.
Загальна броня перевалила за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 945 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Астраханська область.
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24.04.2025 08:48
+14
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам, з 2014 року і по сьогодення!
Слава Україні! Смерть московітам та помічникам ригоАНАЛІВ з Оманськими!
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24.04.2025 07:58
+14
Сумісна броня 33 тисячі
Наземка з початку року 22 тис (весь 23 рік 23 тисячі)
Авто з початку року 13 тис, а з початку місяця 3 тис - на сьогодні це третій місячний результат (до рекорду 437 од, десь скільки ж потрібно і для рекорду по арті)
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24.04.2025 08:01
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам, з 2014 року і по сьогодення!
Слава Україні! Смерть московітам та помічникам ригоАНАЛІВ з Оманськими!
показать весь комментарий
24.04.2025 07:58 Ответить
Сумісна броня 33 тисячі
Наземка з початку року 22 тис (весь 23 рік 23 тисячі)
Авто з початку року 13 тис, а з початку місяця 3 тис - на сьогодні це третій місячний результат (до рекорду 437 од, десь скільки ж потрібно і для рекорду по арті)
показать весь комментарий
24.04.2025 08:01 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.04.2025 08:06 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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24.04.2025 08:30 Ответить
Минув 4082 день москальсько-української війни.
192! одиниці знищеної техніки та 1060 чумардосів за день.
Логістика та арта файно, броня присутня.
Загальна броня перевалила за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 945 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Астраханська область.
показать весь комментарий
24.04.2025 08:48 Ответить
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24.04.2025 08:52 Ответить
Оооо, удмурти скінчилися, астраханьці підтягуютьця! Слава воїнам ЗСУ!
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24.04.2025 09:24 Ответить
Тут
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24.04.2025 10:20 Ответить
Все ж таки м'яса поменьшало. На дев'яте травня притримують, чілішолі?
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24.04.2025 11:26 Ответить
"зеленка" пішла, а це певні труднощі для мисливства.
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24.04.2025 23:49 Ответить
Одни ордынцы кончились - пошли другие потомки плосколицых...
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24.04.2025 12:18 Ответить
Повідомлення з рашистського Z- каналу про смерть російського воєнного пропагандиста в офіцерському званні:

@ "Корреспондент ",Звездьі" Никита Гольдин скончался - он лежал в госпитале с осколочньім ранением после атаки ВСУ 24 марта."
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24.04.2025 12:35 Ответить
 
 