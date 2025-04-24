Общие боевые потери РФ с начала войны - около 945 330 человек (+1060 за сутки), 10 694 танка, 26 823 артсистемы, 22 312 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 945 330 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 945 330 (+1060) человек,

танков - 10 694 (+3) единицы,

боевых бронированных машин - 22 312 (+5) единиц,

артиллерийских систем - 26 823 (+49) единицы,

РСЗО - 1369 (+1) единиц,

средств ПВО - 1141 (+0) единица,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 660 (+134) единиц,

крылатых ракет - 3148 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 45 755 (+134) единиц,

специальной техники - 3860 (+0) единиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На стороне РФ в войне против Украины воюют более 1500 наемников из по меньшей мере 48 стран, - СМИ