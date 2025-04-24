Общие боевые потери РФ с начала войны - около 945 330 человек (+1060 за сутки), 10 694 танка, 26 823 артсистемы, 22 312 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 945 330 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 945 330 (+1060) человек,
танков - 10 694 (+3) единицы,
боевых бронированных машин - 22 312 (+5) единиц,
артиллерийских систем - 26 823 (+49) единицы,
РСЗО - 1369 (+1) единиц,
средств ПВО - 1141 (+0) единица,
самолетов - 370 (+0) единиц,
вертолетов - 335 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 660 (+134) единиц,
крылатых ракет - 3148 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 45 755 (+134) единиц,
специальной техники - 3860 (+0) единиц.
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Слава Україні! Смерть московітам та помічникам ригоАНАЛІВ з Оманськими!
Наземка з початку року 22 тис (весь 23 рік 23 тисячі)
Авто з початку року 13 тис, а з початку місяця 3 тис - на сьогодні це третій місячний результат (до рекорду 437 од, десь скільки ж потрібно і для рекорду по арті)
192! одиниці знищеної техніки та 1060 чумардосів за день.
Логістика та арта файно, броня присутня.
Загальна броня перевалила за 33000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 945 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Астраханська область.
@ "Корреспондент ",Звездьі" Никита Гольдин скончался - он лежал в госпитале с осколочньім ранением после атаки ВСУ 24 марта."