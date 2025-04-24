На фронті відбулося 98 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Від обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема Кучерівка, Заруцьке, Степок, Проходи, Біла Береза, Петрушівка, Хлібороб, Бояро-Лежачі Сумської області; Клинова-Новоселівка Харківської області; Архипівка, Єліне, Хотіївка, Мхи Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали Угроїди, Краснопілля, Степок, Рясне Сумської області; Кремський Бугор Чернігівської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Рідкодуб.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ в районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 4 рази — в бік Ольгівки, Рідкодуба та поблизу Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили ворожу атаку поблизу Верхньокам’янського, дотепер триває одне боєзіткнення в районі Білогорівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти не полишають спроб захопити Часів Яр на Донеччині, ворог має перевагу у особовому складі, - 24 ОМБр

На Краматорському напрямку противник 11 разів атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтечиного. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні противник загалом атакував 8 разів — в районах Торецька, Леонідівки та неподалік Диліївки; наразі ще точаться чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 39 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямку населених пунктів Розлив, Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 атаки, 16 боєзіткнень досі тривають. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Олександро-Калинове, Миколаївка, Яблунівка, Гродівка та Покровськ. Втрати окупантів уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 6 разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Привільне.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки. Авіаційного удару зазнав населений пункт Приморське.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили три спроби противника просунутись вперед.

Також читайте: Попри зосередження основних зусиль на сході саме на Покровську, ворог досяг там найменших успіхів, - ОСУВ "Хортиця"

Операція ЗСУ на Курщині

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 13 атак російських загарбників. Противник здійснив 203 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.