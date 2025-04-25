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2 002 19

Рубіо не вимагав, щоб Україна відмовилася від Криму, - Сікорський

США не вимагали відмовитися від Криму. Заява Сікорського

Державний секретар США Марко Рубіо не вимагав, щоб Україна юридично відмовилася від Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Так, міністра запитали, чи справді США вимагають, щоб Київ відмовився від Криму.

"Неправда. Можу повідомити, бо це фактично служитиме справі, що держсекретар (Марко Рубіо. - Ред.) спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати вимагають від України юридичної відмови від Криму. Це важливий сигнал. Ба більше, він заявив, що Україна як суверенна держава повинна мати право розвивати свою армію та оборонну промисловість", - відповів Сікорський.

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Глава МЗС також відповів, чи не турбує його, що США краще знаходять спільну мову з РФ, ніж з Україною.

"Складається таке враження і воно не на користь Сполученим Штатам", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поступка Росії в тому, що вона зупиняє війну і не захоплює всю Україну, - Трамп

Автор: 

Крим (14164) Сікорський Радослав (257) Рубіо Марко (173)


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Топ коментарі
+5
і потім зняти всі санкції санкції з рф з 2014 року, бо економіка рашки вже загинається і рашка модже програти війну
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25.04.2025 11:49
+4
Скільки би Рубіо не спростовував, що він вимагає, щоб Україна відмовилась від Криму - то на цю брехню є Трамп, який вимагає, щоб Україна по факту відмовилась від п'яти окупованих (повністю або частково) областей України.
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25.04.2025 11:53
+4
Брехати не гарно. Сам Трамп визнав, що така вимога від США до України існує.
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25.04.2025 12:02
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непогано зєля та єрмак працюють
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25.04.2025 11:43 Відповісти
марко не вимагав від України такого, то так..
просто адміністрація білого дому збирається визнати Український Крим за ***********, от і все
а марко дійсно, не вимагав нічого такого, чого ***********...
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25.04.2025 11:45 Відповісти
і потім зняти всі санкції санкції з рф з 2014 року, бо економіка рашки вже загинається і рашка модже програти війну
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25.04.2025 11:49 Відповісти
А Сікорському звідки про це знати?
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25.04.2025 11:48 Відповісти
Скільки би Рубіо не спростовував, що він вимагає, щоб Україна відмовилась від Криму - то на цю брехню є Трамп, який вимагає, щоб Україна по факту відмовилась від п'яти окупованих (повністю або частково) областей України.
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25.04.2025 11:53 Відповісти
схоже українцям вже стопітсотий раз зіграли чергове шоу "патріот зе", який мовляв як скала стоїть проти юридичного визнання Криму москальським. Робиться це з єдиною метою - підняття рейтингу у скомороха. Скоріш за все, як і писало Файнешнл Таймс, американці пропонують Україні визнати окуповані території де-факто, а не де-юре москальськими. Саме це підтвердив і Сікорський.
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25.04.2025 12:00 Відповісти
Брехати не гарно. Сам Трамп визнав, що така вимога від США до України існує.
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25.04.2025 12:02 Відповісти
трампісти знову задню врубають, вчора казала що не йшлося про санкції, сьогодні про визнання Криму, завтра скажуть і про області після 2022 року походу мови не йдеться, після завтра про окуповані з 2014 по 2022 роки казатимуть що не говорили! У кацапів паніка, вони розуміють, що тут хоч би при своїх залишитись, і через трампістів намагаються хоч щось собі виторгувати, лишньохромосомі тупі бариги!
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25.04.2025 12:07 Відповісти
що ще буде спростувати Рубіо з плану Трампа в подальшому.
План Трампа від 17 квітня 2025 р.
1. Припинення вогню.
2. Зупинення військових дій вздовж лінії бойового зіткнення.
3. Створення буферної зони шириною 15 км по обидва боки лінії бойового зіткнення.
4. Прямі переговори між Києвом та Москвою.
5. Виведення російських військ з окупованої Росією частини Харківської області.
6. Виведення українських військ із зайнятих Україною територій Курської та Білгородської областей.
7. Де-юре визнання США російської анексії українських Криму та Севастополя (тим самим відмова США від доктрини Веллеса 1940 р., Кримської декларації 2018 р., базового принципу Статуту ООН та міжнародного права про неприпустимість зміни міжнародних кордонів силою).
8. Де-факто визнання США російської анексії окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей України.
9. Відновлення безперешкодного судноплавства річкою Дніпро аж до виходу до Чорного моря. 10. Розміщення на території правобережної України «підтримуючих сил» з європейських та неєвропейських країн без зазначення їх чисельності, країн їх походження, їх правового статусу, умов розміщення, визначення правил їхньої участі у можливих бойових діях.
11. Відмова США від розміщення в Україні збройних сил та надання Україні будь-яких гарантій безпеки.
12. Надання Росії гарантії щодо заборони членства України в НАТО.
13. Надання можливості для України членства у ЄС.
14. Побажання щодо виділення компенсацій на відновлення України без зазначення джерел фінансування.
15. Проголошення Запорізької АЕС українською територією з передачею її під повний контроль та управління США.
16. Постачання електроенергії ЗАЕС в Україну та на окуповані Росією території.
17. Підписання українсько-американської угоди про рідкісноземельні ресурси.
18. Скасування всіх санкцій проти Росії, запроваджених з 2014 року.
19. Відновлення розширеної співпраці США та Росії в енергетиці та промисловості.
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25.04.2025 12:07 Відповісти
5(відмінно) за працю. Хоча много тексту, але все по справі
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25.04.2025 12:56 Відповісти
Трамп сказав - забудьте за Крим - ви його не захищали і тоді був Барак а це якись приблуда
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25.04.2025 12:10 Відповісти
Також Трамп "забув", що його держава була гарантом того, що інший "гарант" не зазіхатиме на український Крим. Але кого цікавлять такі дрібниці?
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25.04.2025 13:07 Відповісти
Звісно, Рубіо не вимагав, щоб Україна відмовилася від Криму.
Рубіо вимагав, щоб Україна відмовилась від України і стала "Малоросійським федеральним округом росії".
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25.04.2025 12:12 Відповісти
...навіщо тоді взагалі раз по раз мусолять цю "кримську тему", якщо ще кілька років тому УСІ притомні-цивілізовані держави однозначно визнали, що Крим це Україна, засудили і наклали санкції на агресора, Московію, за це..?
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25.04.2025 12:35 Відповісти
саме тому що притомні. Але на команду рудого бабуїна це не розповсюджується
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25.04.2025 12:58 Відповісти
Цей хр..н сказав,що сказав. Коментатори тут не потрібні
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25.04.2025 13:05 Відповісти
"Рубіо не вимагав, щоб Україна відмовилася від Криму, - Сікорський".
А хто це запевняв-всюдисуща зепропаганда?
Отак і дурять населення.
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25.04.2025 13:12 Відповісти
Косоротий з США вимагав.
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25.04.2025 15:36 Відповісти
Цим самим Рубіо визнав, що він ніхто, бо Трумп говорить зовсім інше, і всі орієнтуються на нього, а не на офіційного держсекретаря
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25.04.2025 16:58 Відповісти
 
 