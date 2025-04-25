Рубіо не вимагав, щоб Україна відмовилася від Криму, - Сікорський
Державний секретар США Марко Рубіо не вимагав, щоб Україна юридично відмовилася від Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.
Так, міністра запитали, чи справді США вимагають, щоб Київ відмовився від Криму.
"Неправда. Можу повідомити, бо це фактично служитиме справі, що держсекретар (Марко Рубіо. - Ред.) спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати вимагають від України юридичної відмови від Криму. Це важливий сигнал. Ба більше, він заявив, що Україна як суверенна держава повинна мати право розвивати свою армію та оборонну промисловість", - відповів Сікорський.
Глава МЗС також відповів, чи не турбує його, що США краще знаходять спільну мову з РФ, ніж з Україною.
"Складається таке враження і воно не на користь Сполученим Штатам", - зазначив міністр.
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просто адміністрація білого дому збирається визнати Український Крим за ***********, от і все
а марко дійсно, не вимагав нічого такого, чого ***********...
План Трампа від 17 квітня 2025 р.
1. Припинення вогню.
2. Зупинення військових дій вздовж лінії бойового зіткнення.
3. Створення буферної зони шириною 15 км по обидва боки лінії бойового зіткнення.
4. Прямі переговори між Києвом та Москвою.
5. Виведення російських військ з окупованої Росією частини Харківської області.
6. Виведення українських військ із зайнятих Україною територій Курської та Білгородської областей.
7. Де-юре визнання США російської анексії українських Криму та Севастополя (тим самим відмова США від доктрини Веллеса 1940 р., Кримської декларації 2018 р., базового принципу Статуту ООН та міжнародного права про неприпустимість зміни міжнародних кордонів силою).
8. Де-факто визнання США російської анексії окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей України.
9. Відновлення безперешкодного судноплавства річкою Дніпро аж до виходу до Чорного моря. 10. Розміщення на території правобережної України «підтримуючих сил» з європейських та неєвропейських країн без зазначення їх чисельності, країн їх походження, їх правового статусу, умов розміщення, визначення правил їхньої участі у можливих бойових діях.
11. Відмова США від розміщення в Україні збройних сил та надання Україні будь-яких гарантій безпеки.
12. Надання Росії гарантії щодо заборони членства України в НАТО.
13. Надання можливості для України членства у ЄС.
14. Побажання щодо виділення компенсацій на відновлення України без зазначення джерел фінансування.
15. Проголошення Запорізької АЕС українською територією з передачею її під повний контроль та управління США.
16. Постачання електроенергії ЗАЕС в Україну та на окуповані Росією території.
17. Підписання українсько-американської угоди про рідкісноземельні ресурси.
18. Скасування всіх санкцій проти Росії, запроваджених з 2014 року.
19. Відновлення розширеної співпраці США та Росії в енергетиці та промисловості.
Рубіо вимагав, щоб Україна відмовилась від України і стала "Малоросійським федеральним округом росії".
А хто це запевняв-всюдисуща зепропаганда?
Отак і дурять населення.