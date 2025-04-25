"Рубіо не вимагав, щоб Україна відмовилася від Криму, - Сікорський".

Державний секретар США Марко Рубіо не вимагав, щоб Україна юридично відмовилася від Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Так, міністра запитали, чи справді США вимагають, щоб Київ відмовився від Криму.

"Неправда. Можу повідомити, бо це фактично служитиме справі, що держсекретар (Марко Рубіо. - Ред.) спростував повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати вимагають від України юридичної відмови від Криму. Це важливий сигнал. Ба більше, він заявив, що Україна як суверенна держава повинна мати право розвивати свою армію та оборонну промисловість", - відповів Сікорський.

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Глава МЗС також відповів, чи не турбує його, що США краще знаходять спільну мову з РФ, ніж з Україною.

"Складається таке враження і воно не на користь Сполученим Штатам", - зазначив міністр.

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