РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8139 посетителей онлайн
Новости Украинский Крым Оккупация Крыма
2 001 19

Рубио не требовал, чтобы Украина отказалась от Крыма, - Сикорский

США не требовали отказаться от Крыма. Заявление Сикорского

Государственный секретарь США Марко Рубио не требовал, чтобы Украина юридически отказалась от Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Gazeta Wyborcza заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Так, министра спросили, действительно ли США требуют, чтобы Киев отказался от Крыма.

"Неправда. Могу сообщить, потому что это фактически будет служить делу, что госсекретарь (Марко Рубио. - Ред.) опроверг сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты требуют от Украины юридического отказа от Крыма. Это важный сигнал. Более того, он заявил, что Украина как суверенное государство должна иметь право развивать свою армию и оборонную промышленность", - ответил Сикорский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статус Крыма может создать серьезный дипломатический кризис в НАТО, - FT

Глава МИД также ответил, не беспокоит ли его, что США лучше находят общий язык с РФ, чем с Украиной.

"Складывается такое впечатление, и оно не на пользу Соединенным Штатам", - отметил министр.

Читайте также: Заявление Трампа о Крыме полностью совпадает с пониманием РФ, - Песков

Автор: 

Крым (26400) Сикорский Радослав (415) Рубио Марко (169)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
і потім зняти всі санкції санкції з рф з 2014 року, бо економіка рашки вже загинається і рашка модже програти війну
показать весь комментарий
25.04.2025 11:49
+4
Скільки би Рубіо не спростовував, що він вимагає, щоб Україна відмовилась від Криму - то на цю брехню є Трамп, який вимагає, щоб Україна по факту відмовилась від п'яти окупованих (повністю або частково) областей України.
показать весь комментарий
25.04.2025 11:53
+4
Брехати не гарно. Сам Трамп визнав, що така вимога від США до України існує.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
непогано зєля та єрмак працюють
показать весь комментарий
25.04.2025 11:43 Ответить
марко не вимагав від України такого, то так..
просто адміністрація білого дому збирається визнати Український Крим за ***********, от і все
а марко дійсно, не вимагав нічого такого, чого ***********...
показать весь комментарий
25.04.2025 11:45 Ответить
і потім зняти всі санкції санкції з рф з 2014 року, бо економіка рашки вже загинається і рашка модже програти війну
показать весь комментарий
25.04.2025 11:49 Ответить
А Сікорському звідки про це знати?
показать весь комментарий
25.04.2025 11:48 Ответить
Скільки би Рубіо не спростовував, що він вимагає, щоб Україна відмовилась від Криму - то на цю брехню є Трамп, який вимагає, щоб Україна по факту відмовилась від п'яти окупованих (повністю або частково) областей України.
показать весь комментарий
25.04.2025 11:53 Ответить
схоже українцям вже стопітсотий раз зіграли чергове шоу "патріот зе", який мовляв як скала стоїть проти юридичного визнання Криму москальським. Робиться це з єдиною метою - підняття рейтингу у скомороха. Скоріш за все, як і писало Файнешнл Таймс, американці пропонують Україні визнати окуповані території де-факто, а не де-юре москальськими. Саме це підтвердив і Сікорський.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:00 Ответить
Брехати не гарно. Сам Трамп визнав, що така вимога від США до України існує.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:02 Ответить
трампісти знову задню врубають, вчора казала що не йшлося про санкції, сьогодні про визнання Криму, завтра скажуть і про області після 2022 року походу мови не йдеться, після завтра про окуповані з 2014 по 2022 роки казатимуть що не говорили! У кацапів паніка, вони розуміють, що тут хоч би при своїх залишитись, і через трампістів намагаються хоч щось собі виторгувати, лишньохромосомі тупі бариги!
показать весь комментарий
25.04.2025 12:07 Ответить
що ще буде спростувати Рубіо з плану Трампа в подальшому.
План Трампа від 17 квітня 2025 р.
1. Припинення вогню.
2. Зупинення військових дій вздовж лінії бойового зіткнення.
3. Створення буферної зони шириною 15 км по обидва боки лінії бойового зіткнення.
4. Прямі переговори між Києвом та Москвою.
5. Виведення російських військ з окупованої Росією частини Харківської області.
6. Виведення українських військ із зайнятих Україною територій Курської та Білгородської областей.
7. Де-юре визнання США російської анексії українських Криму та Севастополя (тим самим відмова США від доктрини Веллеса 1940 р., Кримської декларації 2018 р., базового принципу Статуту ООН та міжнародного права про неприпустимість зміни міжнародних кордонів силою).
8. Де-факто визнання США російської анексії окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей України.
9. Відновлення безперешкодного судноплавства річкою Дніпро аж до виходу до Чорного моря. 10. Розміщення на території правобережної України «підтримуючих сил» з європейських та неєвропейських країн без зазначення їх чисельності, країн їх походження, їх правового статусу, умов розміщення, визначення правил їхньої участі у можливих бойових діях.
11. Відмова США від розміщення в Україні збройних сил та надання Україні будь-яких гарантій безпеки.
12. Надання Росії гарантії щодо заборони членства України в НАТО.
13. Надання можливості для України членства у ЄС.
14. Побажання щодо виділення компенсацій на відновлення України без зазначення джерел фінансування.
15. Проголошення Запорізької АЕС українською територією з передачею її під повний контроль та управління США.
16. Постачання електроенергії ЗАЕС в Україну та на окуповані Росією території.
17. Підписання українсько-американської угоди про рідкісноземельні ресурси.
18. Скасування всіх санкцій проти Росії, запроваджених з 2014 року.
19. Відновлення розширеної співпраці США та Росії в енергетиці та промисловості.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:07 Ответить
5(відмінно) за працю. Хоча много тексту, але все по справі
показать весь комментарий
25.04.2025 12:56 Ответить
Трамп сказав - забудьте за Крим - ви його не захищали і тоді був Барак а це якись приблуда
показать весь комментарий
25.04.2025 12:10 Ответить
Також Трамп "забув", що його держава була гарантом того, що інший "гарант" не зазіхатиме на український Крим. Але кого цікавлять такі дрібниці?
показать весь комментарий
25.04.2025 13:07 Ответить
Звісно, Рубіо не вимагав, щоб Україна відмовилася від Криму.
Рубіо вимагав, щоб Україна відмовилась від України і стала "Малоросійським федеральним округом росії".
показать весь комментарий
25.04.2025 12:12 Ответить
...навіщо тоді взагалі раз по раз мусолять цю "кримську тему", якщо ще кілька років тому УСІ притомні-цивілізовані держави однозначно визнали, що Крим це Україна, засудили і наклали санкції на агресора, Московію, за це..?
показать весь комментарий
25.04.2025 12:35 Ответить
саме тому що притомні. Але на команду рудого бабуїна це не розповсюджується
показать весь комментарий
25.04.2025 12:58 Ответить
Цей хр..н сказав,що сказав. Коментатори тут не потрібні
показать весь комментарий
25.04.2025 13:05 Ответить
"Рубіо не вимагав, щоб Україна відмовилася від Криму, - Сікорський".
А хто це запевняв-всюдисуща зепропаганда?
Отак і дурять населення.
показать весь комментарий
25.04.2025 13:12 Ответить
Косоротий з США вимагав.
показать весь комментарий
25.04.2025 15:36 Ответить
Цим самим Рубіо визнав, що він ніхто, бо Трумп говорить зовсім інше, і всі орієнтуються на нього, а не на офіційного держсекретаря
показать весь комментарий
25.04.2025 16:58 Ответить
 
 