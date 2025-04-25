Рубио не требовал, чтобы Украина отказалась от Крыма, - Сикорский
Государственный секретарь США Марко Рубио не требовал, чтобы Украина юридически отказалась от Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию Gazeta Wyborcza заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Так, министра спросили, действительно ли США требуют, чтобы Киев отказался от Крыма.
"Неправда. Могу сообщить, потому что это фактически будет служить делу, что госсекретарь (Марко Рубио. - Ред.) опроверг сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты требуют от Украины юридического отказа от Крыма. Это важный сигнал. Более того, он заявил, что Украина как суверенное государство должна иметь право развивать свою армию и оборонную промышленность", - ответил Сикорский.
Глава МИД также ответил, не беспокоит ли его, что США лучше находят общий язык с РФ, чем с Украиной.
"Складывается такое впечатление, и оно не на пользу Соединенным Штатам", - отметил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
просто адміністрація білого дому збирається визнати Український Крим за ***********, от і все
а марко дійсно, не вимагав нічого такого, чого ***********...
План Трампа від 17 квітня 2025 р.
1. Припинення вогню.
2. Зупинення військових дій вздовж лінії бойового зіткнення.
3. Створення буферної зони шириною 15 км по обидва боки лінії бойового зіткнення.
4. Прямі переговори між Києвом та Москвою.
5. Виведення російських військ з окупованої Росією частини Харківської області.
6. Виведення українських військ із зайнятих Україною територій Курської та Білгородської областей.
7. Де-юре визнання США російської анексії українських Криму та Севастополя (тим самим відмова США від доктрини Веллеса 1940 р., Кримської декларації 2018 р., базового принципу Статуту ООН та міжнародного права про неприпустимість зміни міжнародних кордонів силою).
8. Де-факто визнання США російської анексії окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей України.
9. Відновлення безперешкодного судноплавства річкою Дніпро аж до виходу до Чорного моря. 10. Розміщення на території правобережної України «підтримуючих сил» з європейських та неєвропейських країн без зазначення їх чисельності, країн їх походження, їх правового статусу, умов розміщення, визначення правил їхньої участі у можливих бойових діях.
11. Відмова США від розміщення в Україні збройних сил та надання Україні будь-яких гарантій безпеки.
12. Надання Росії гарантії щодо заборони членства України в НАТО.
13. Надання можливості для України членства у ЄС.
14. Побажання щодо виділення компенсацій на відновлення України без зазначення джерел фінансування.
15. Проголошення Запорізької АЕС українською територією з передачею її під повний контроль та управління США.
16. Постачання електроенергії ЗАЕС в Україну та на окуповані Росією території.
17. Підписання українсько-американської угоди про рідкісноземельні ресурси.
18. Скасування всіх санкцій проти Росії, запроваджених з 2014 року.
19. Відновлення розширеної співпраці США та Росії в енергетиці та промисловості.
Рубіо вимагав, щоб Україна відмовилась від України і стала "Малоросійським федеральним округом росії".
А хто це запевняв-всюдисуща зепропаганда?
Отак і дурять населення.