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Сікорський відповів Дуді про поступки України заради миру: Раджу не діяти так, як Чемберлен

Радослав Сікорський про чеську ініціативу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на інтерв'ю президента Анджея Дуди, в якому той висловив думку, що Україна може бути змушена піти на певні поступки для досягнення миру.

Про це він написав в Х, інформує Цензор.НЕТ.

У своєму інтерв'ю Euronews Дуда зазначив, що Україні, ймовірно, доведеться прийняти деякі компроміси для забезпечення мирного процесу.

У відповідь Сікорський порадив президенту Польщі не діяти, як Невілл Чемберлен, прем'єр-міністр Великої Британії, відомий своєю політикою умиротворення під час передвоєнної ситуації з нацистською Німеччиною.

"Я раджу президенту Дуді не діяти так, як Чемберлен, у цій війні", - зазначив Сікорський.

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Автор: 

Сікорський Радослав (254) Дуда Анджей (773) війна в Україні (3935)


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Топ коментарі
+3
так його і ще морду йому настукай
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25.04.2025 15:37
+3
Дуда завжди підігрує США, а зараз підлизнув дупу Трампу.
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25.04.2025 15:45
+2
дуда ссыкливая душонка!из за таких склизняков как он кацапы могут напасть на польшу!
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25.04.2025 15:41
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так його і ще морду йому настукай
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25.04.2025 15:37 Відповісти
дуда ссыкливая душонка!из за таких склизняков как он кацапы могут напасть на польшу!
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25.04.2025 15:41 Відповісти
І чим тоді ці поступки будуть відрізнятися від капітуляції?
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25.04.2025 15:43 Відповісти
Дуда завжди підігрує США, а зараз підлизнув дупу Трампу.
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25.04.2025 15:45 Відповісти
Пане Сікорский,за таке можете Дуді по іпальнику чайником зїздити....
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25.04.2025 15:48 Відповісти
Сікорський повиннен бути президентом Польші !!! 🇵🇱 ❤️ 🇺🇦
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25.04.2025 16:01 Відповісти
Ну Польща показала як вміє воювати в 1939 році. Два тижні і німці розбили гонорове войско польське та захопили Варшаву. А москалям взагалі не чинили опір окрім Львова. І зникла Польща на 6 років а потім була ще 45 років під москальським чоботом.
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25.04.2025 16:01 Відповісти
Брешеш, кацапський свинособака.
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25.04.2025 16:18 Відповісти
А хто тоді в нас Черчіль, ну коли тут про Чемберлена згадали?!
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25.04.2025 16:14 Відповісти
Нема такого.
Щоправда, Зеленський себе таким вже оголошував... Та мало ким він вже був. Навіть Наполеоном...
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25.04.2025 16:18 Відповісти
 
 