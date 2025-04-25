Сікорський відповів Дуді про поступки України заради миру: Раджу не діяти так, як Чемберлен

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на інтерв'ю президента Анджея Дуди, в якому той висловив думку, що Україна може бути змушена піти на певні поступки для досягнення миру.

Про це він написав в Х, інформує Цензор.НЕТ.

У своєму інтерв'ю Euronews Дуда зазначив, що Україні, ймовірно, доведеться прийняти деякі компроміси для забезпечення мирного процесу.

У відповідь Сікорський порадив президенту Польщі не діяти, як Невілл Чемберлен, прем'єр-міністр Великої Британії, відомий своєю політикою умиротворення під час передвоєнної ситуації з нацистською Німеччиною.

"Я раджу президенту Дуді не діяти так, як Чемберлен, у цій війні", - зазначив Сікорський.

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