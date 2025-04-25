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Сикорский ответил Дуде об уступках Украины ради мира: Советую не действовать, как Чемберлен
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на интервью президента Анджея Дуды, в котором тот высказал мнение, что Украина может быть вынуждена пойти на определенные уступки для достижения мира.
Об этом он написал в Х, информирует Цензор.НЕТ.
В своем интервью Euronews Дуда отметил, что Украине, вероятно, придется принять некоторые компромиссы для обеспечения мирного процесса.
В ответ Сикорский посоветовал президенту Польши не действовать, как Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании, известный своей политикой умиротворения во время предвоенной ситуации с нацистской Германией.
"Я советую президенту Дуде не действовать, как Чемберлен в этой войне", - отметил Сикорский.
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Yriii Yriii #538882
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илья фёдоров #571810
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