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Новости Мирные переговоры
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Сикорский ответил Дуде об уступках Украины ради мира: Советую не действовать, как Чемберлен

Радослав Сикорский о чешской инициативе

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на интервью президента Анджея Дуды, в котором тот высказал мнение, что Украина может быть вынуждена пойти на определенные уступки для достижения мира.

Об этом он написал в Х, информирует Цензор.НЕТ.

В своем интервью Euronews Дуда отметил, что Украине, вероятно, придется принять некоторые компромиссы для обеспечения мирного процесса.

В ответ Сикорский посоветовал президенту Польши не действовать, как Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании, известный своей политикой умиротворения во время предвоенной ситуации с нацистской Германией.

"Я советую президенту Дуде не действовать, как Чемберлен в этой войне", - отметил Сикорский.

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Автор: 

Сикорский Радослав (414) Дуда Анджей (757) война в Украине (3902)


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так його і ще морду йому настукай
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25.04.2025 15:37 Ответить
дуда ссыкливая душонка!из за таких склизняков как он кацапы могут напасть на польшу!
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25.04.2025 15:41 Ответить
І чим тоді ці поступки будуть відрізнятися від капітуляції?
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25.04.2025 15:43 Ответить
Дуда завжди підігрує США, а зараз підлизнув дупу Трампу.
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25.04.2025 15:45 Ответить
Пане Сікорский,за таке можете Дуді по іпальнику чайником зїздити....
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25.04.2025 15:48 Ответить
Сікорський повиннен бути президентом Польші !!! 🇵🇱 ❤️ 🇺🇦
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25.04.2025 16:01 Ответить
Ну Польща показала як вміє воювати в 1939 році. Два тижні і німці розбили гонорове войско польське та захопили Варшаву. А москалям взагалі не чинили опір окрім Львова. І зникла Польща на 6 років а потім була ще 45 років під москальським чоботом.
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25.04.2025 16:01 Ответить
 
 