Сикорский ответил Дуде об уступках Украины ради мира: Советую не действовать, как Чемберлен

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на интервью президента Анджея Дуды, в котором тот высказал мнение, что Украина может быть вынуждена пойти на определенные уступки для достижения мира.

Об этом он написал в Х, информирует Цензор.НЕТ.

В своем интервью Euronews Дуда отметил, что Украине, вероятно, придется принять некоторые компромиссы для обеспечения мирного процесса.

В ответ Сикорский посоветовал президенту Польши не действовать, как Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании, известный своей политикой умиротворения во время предвоенной ситуации с нацистской Германией.

"Я советую президенту Дуде не действовать, как Чемберлен в этой войне", - отметил Сикорский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сикорский - России: Вы больше никогда не будете править здесь. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Кишиневе