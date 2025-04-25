На засіданні ВАКС прозвучали нові записи у справі ексголови ВС Князєва: "Єслі тєбя устроіт, раздєлім на двоіх"

25 квітня 2025 року ВАКС продовжив дослідження доказів у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Під час засідання прозвучали зафіксовані під час негласних слідчіх (розшукових) дії розмови, ймовірно, між фігурантами справи Горбуровим та Горецьким.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт "ВАКС вирішив".

В розмовах ішлося про передачу великої суми грошей: "Понімаю, но такая большая сума перед меропріятієм… может попросім, чтобі оні подождалі пару недель до месяца?".

Крім того, в аудіофайлах ішлося про деякі деталі схеми та організаційні моменти.

В іншій розмові вже безпосередньо йшлося про суми та "розрахунки":

Горецький: "Тут нєльзя ету дєсятку. Єсли тебя устроіт, раздєлім на двоіх".

Горбуров: "Єму 5 надо дать".

Горецкий: "І нам надо пять. Что значіт дєліть? Давай єму отдам".

Горбуров: "Мнє там надо будет. Ты пока мне дєсять даш, я забєру".

Також згадувались такі фрази: "У мєня 1950 сейчяс... Я тєбє пєрєдал 1,1 млн послє засєданія. Ти должен пєрєсчітать".

Захисники у відповідь на ці фрагменти заявили, що прокурор вириває фрази з контексту, а ідентифікація голосів залишається під питанням. Проте водночас захисник визнав, що ці розмови стосуються Князєва. При цьому сам Князєв повністю заперечує свою причетність. Хоча в деяких записах таки згадувалось його прізвище.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "справі Князєва" залишився лише Князєв

Нагадаємо, Всеволода Князєва обвинувачують в отриманні $2,7 млн хабаря. За версією слідства, Князєв у змові з нотаріусом Кирилом Горбуровим та адвокатом Олегом Горецьким організував схему з одержання хабарів за ухвалення потрібних судових рішень.

Справа Всеволода Князєва

У травні 2023 року в Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня його звільнили з-під варти.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Згодом ВРП звільнила Князєва з посади судді. У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду остаточно підтвердила рішення Вищої ради правосуддя щодо звільнення Всеволода Князєва з посади судді ВС.