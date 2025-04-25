На заседании ВАКС прозвучали записи по делу экс-главы ВС Князева: "Если тебя устроит, разделим на двоих".

25 апреля 2025 года ВАКС продолжил исследование доказательств по делу экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. Во время заседания прозвучали зафиксированные во время негласных следственных (розыскных) действий разговоры, вероятно, между фигурантами дела Горбуровым и Горецким.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на проект"ВАКС решил".

В разговорах речь шла о передаче крупной суммы денег: "Понимаю, но такая большая сумма перед мероприятием... может попросим, чтобы они подождали пару недель до месяца?".

Кроме того, в аудиофайлах говорилось о некоторых деталях схемы и организационных моментах.

В другом разговоре уже непосредственно речь шла о суммах и "расчетах":

Горецкий: "Здесь нельзя эту десятку. Если тебя устроит, разделим на двоих".

Горбуров: "Ему 5 надо дать".

Горецкий: "И нам надо пять. Что значит делить? Давай ему отдам".

Горбуров: "Мне там надо будет. Ты пока мне десять дашь, я заберу".

Также упоминались такие фразы: "У меня 1950 сейчас... Я тебе передал 1,1 млн после заседания. Ты должен пересчитывать".

Защитники в ответ на эти фрагменты заявили, что прокурор вырывает фразы из контекста, а идентификация голосов остается под вопросом. Однако в то же время защитник признал, что эти разговоры касаются Князева. При этом сам Князев полностью отрицает свою причастность. Хотя в некоторых записях таки упоминалась его фамилия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "деле Князева" остался только Князев

Напомним, Всеволода Князева обвиняют в получении $2,7 млн взятки. По версии следствия, Князев в сговоре с нотариусом Кириллом Горбуровым и адвокатом Олегом Горецким организовал схему по получению взяток за принятие нужных судебных решений.

Дело Всеволода Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды в 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, за решение по которому глава Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo и передаче их бывшим акционерам предприятия, которые входили в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения Князеву до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП уволил Князева с должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи ВС.