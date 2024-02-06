У "справі Князєва" залишився лише Князєв

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в одержанні хабаря, відсторонили від правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"6 лютого 2024 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності колишнього голову Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Строк відсторонення – до 06.04.2024, в межах строку досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Судово-юридична газета, сам Князєв участі у засіданні ВРП не брав, оскільки, як повідомили його адвокати, через незадовільний стан здоров’я колишній голова ВС наразі перебуває на стаціонарному лікуванні.

Представник САП Віталій Гречишкін розповів на засіданні ВРП, що адвокат Олег Горецький дав викривальні покази щодо голови ВС, і восени пішов на угоду зі слідством. Інший фігурант справи – нотаріус Кирил Горбуров є викривачем.

Також 3 жовтня 2023 року кваліфікація кримінального провадження щодо Всеволода Князєва була змінена САП. Замість ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК, дії ексголови ВС тепер кваліфікуються за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК.

Претензій до інших суддів Верховного Суду, судячи з усього, у антикорупційних органів також вже немає. Відтак, у Вищому антикорупційному суді кримінальна справа буде розглядатися виключно щодоКнязєва.

Захист ексголови ВС до 1 березня 2024 року має ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.

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Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

За Князєва внесли 18,168 млн грн застави. За словами адвоката, це зробили друзі ексголови ВС. 31 січня його відпустили з-під варти.

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