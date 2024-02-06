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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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У "справі Князєва" залишився лише Князєв

всеволод,князєв

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в одержанні хабаря, відсторонили від правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"6 лютого 2024 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності колишнього голову Верховного Суду, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Строк відсторонення – до 06.04.2024, в межах строку досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Судово-юридична газета, сам Князєв участі у засіданні ВРП не брав, оскільки, як повідомили його адвокати, через незадовільний стан здоров’я колишній голова ВС наразі перебуває на стаціонарному лікуванні.

Представник САП Віталій Гречишкін розповів на засіданні ВРП, що адвокат Олег Горецький дав викривальні покази щодо голови ВС, і восени пішов на угоду зі слідством. Інший фігурант справи – нотаріус Кирил Горбуров є викривачем.

Також 3 жовтня 2023 року кваліфікація кримінального провадження щодо Всеволода Князєва була змінена САП. Замість ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК, дії ексголови ВС тепер кваліфікуються за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК.

Претензій до інших суддів Верховного Суду, судячи з усього, у антикорупційних органів також вже немає. Відтак, у Вищому антикорупційному суді кримінальна справа буде розглядатися виключно щодоКнязєва.

Захист ексголови ВС до 1 березня 2024 року має ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Також читайте: Суд конфіскував 906 тис. грн ексголови Верховного Суду Князєва та визнав незаконним подарунок для нього у вигляді оренди квартири, - НАЗК

Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

За Князєва внесли 18,168 млн грн застави. За словами адвоката, це зробили друзі ексголови ВС. 31 січня його відпустили з-під варти.

Також читайте: Хабар на $2,7 мільйона: Спільник ексголови Верховного суду Князєва пішов на угоду з прокурором і уник тюрми

Автор: 

Верховний Суд (1188) САП (2215) Вища рада правосуддя (582) Князєв Всеволод (120)


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Топ коментарі
+12
Я не знаю! Це просто якийсь дикий сюр!
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06.02.2024 12:08
+11
тимчасово відсторонила
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06.02.2024 12:08
+10
То він у СІЗО ще мав право чинити праводдя?
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06.02.2024 12:11
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Гроші повернув, чи поділився з тима кого не відсторонили?
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06.02.2024 12:07 Відповісти
Я не знаю! Це просто якийсь дикий сюр!
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06.02.2024 12:08 Відповісти
Чинити правосудя сидячи в СІЗО - це мабуть теж неабияке досягненя зелі *******!
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06.02.2024 12:16 Відповісти
тимчасово відсторонила
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06.02.2024 12:08 Відповісти
Довічно відсторонять після обвинувального вироку.
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06.02.2024 12:34 Відповісти
Законно? Бо щоб потім не довелося мільйони йому виплачувати.
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06.02.2024 12:09 Відповісти
А после 6 апреля куда этого ублюдка? Послом в Австралию?
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06.02.2024 12:09 Відповісти
Закон виписаний так, що дія процесуального рішення судді про відсторонення триває два місяці. Потім продовжать.
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06.02.2024 12:32 Відповісти
да хватит водить эти хороводы вокруг ,,достойного человека,,
все равно замнете зашквар и сделаете вид что ничего не случилось
ему после всех ,,переживаний,, кубышку восстановить надо успеть,времена не спокойные,вдруг уже всем крысам бежать придется с доходных мест?!
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06.02.2024 12:11 Відповісти
То він у СІЗО ще мав право чинити праводдя?
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06.02.2024 12:11 Відповісти
Так!
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06.02.2024 12:14 Відповісти
І получав заробітню плату. Згідно нашої конституції. І нашого законодавства. Я не здивуюсь, якщо і страуси януковича також були оформлені якимись суддями, також получали зарплату. А яник потім з них вираховував за сухпай. Ха ха ха.
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06.02.2024 12:22 Відповісти
А до цього він вершив правосудя "іменем України" з.українського СІЗО?!
Яке цікаве в нього житя!
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06.02.2024 12:12 Відповісти
Портнов з лукаш та Сівкович з мертвечуком, глибоко затурбовані, як і увесь ООН … На їх святе, позарилися в Україні!!!
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06.02.2024 12:14 Відповісти
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06.02.2024 12:15 Відповісти
Та ви що...не може бути....... ......
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06.02.2024 12:17 Відповісти
Ще в Монако не переїхав?
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06.02.2024 12:20 Відповісти
А Зеленський Залужного роздумує звільнить, більше ж нема над чим розмірковувати
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06.02.2024 12:21 Відповісти
Оце цирк на дротi.
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06.02.2024 12:22 Відповісти
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06.02.2024 12:27 Відповісти
Іспанський сором, але нічого дивного, коли при владі зеєрмаки. Ну що, наш "мудрий" нарід - це вже перемога?!
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06.02.2024 12:33 Відповісти
Такі як Князєв отримають вирок тільки від Суду Лінча.
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06.02.2024 12:35 Відповісти
Його "відсторонили від правосуддя" і тепер правосуддя йому не страшне...Обмовка як доказ...
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06.02.2024 12:35 Відповісти
шановані коментатори, та филюйтесь ви так, там жиш написано - ТИМЧАСОВО відсторонили!! 🤣🤣😡😡
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06.02.2024 12:36 Відповісти
та не може цього бути...невже, не пройшло й скількох-то там місяців... ото сиділо воно в тюрмі за продаж правосуддя за гроші й вершило правосуддя..., а чому не одразу, автоматично? я розумію презумпція невинуватості, те се...., але ж так не можна, це просто якась неприродна ситуація...
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06.02.2024 12:37 Відповісти
і шо ж він бідний сирота тепер робитиме , за шо житиме
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06.02.2024 13:07 Відповісти
Дай вгадаю... Через пару днів він уже буде адвокатом, а за рік відіб'є бабки! Наша смстема правосуддя: "суддя - адвокат - прокурор", це як : " "Динамо" - "Шахтар" - "Дніпро" " ! Відбудеться перехід в іншу команду, в межах "Єдиної Великої Корупційної Ліги"...
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06.02.2024 13:25 Відповісти
Він вже має адвокатське посвідчення, яке отримав одразу після ківаловської одеської юракадемії, а в 2013 році Янукович призначив його суддею і потім карколомна карʼєра в 42 роки вже голова верховного суду України. Мабуть самий найрозумніший юрист України - унікум. Дивно що ніде немає інформації про роки його навчання на юриста, бо можливо той диплом він у Ківалова просто купив і тому не існує жодного однокурсника який з ним разом вчився.
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06.02.2024 14:38 Відповісти
6 квітня, кажуть, повертається до роботи: судити долі людей, пардон, холопів. А зараз йому щось недобре стало, підлічитися вирішив. Має право! Вони з панів!
А на нуль і холопів з туберкульозом.
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06.02.2024 22:56 Відповісти
Я уявляю як вони регочуть всі разом і князів і слідчі і судді в когось на весіллях хрестинах ( так , вони кажуть що вірять в Христа), днях народження, про спектаклі що розигрують перед холопами. ( Як квартал)
Як вони нас називають,цікаво лохи ? Бидлюки? Людішкі ?чєли?
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06.02.2024 23:06 Відповісти
 
 