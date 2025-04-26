Масштабний збій платіжних систем: відновлено оплату картою на турнікетах в метро
Оплата банківською картою на турнікетах столичного метро знову працює у звичайному режимі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
"Оплата банківською картою на турнікетах метро працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що зранку 26 квітня через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово була недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро в Києві.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vv Tt
показати весь коментар26.04.2025 13:31 Відповісти Мені подобається 0
Mykola Blogger
показати весь коментар26.04.2025 13:40 Відповісти Мені подобається 1
Vv Tt
показати весь коментар26.04.2025 13:56 Відповісти Мені подобається 0
Володька #590860
показати весь коментар26.04.2025 13:33 Відповісти Мені подобається 0
Грицько Злий
показати весь коментар26.04.2025 13:40 Відповісти Мені подобається 2
Bob Fayn
показати весь коментар26.04.2025 14:11 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль