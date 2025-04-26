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Новини Технічний збій платіжних систем
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Масштабний збій платіжних систем: відновлено оплату картою на турнікетах в метро

Метро знову можна оплатити карткою

Оплата банківською картою на турнікетах столичного метро знову працює у звичайному режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

"Оплата банківською картою на турнікетах метро працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що зранку 26 квітня через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово була недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро в Києві.

Автор: 

Метрополітен (1416) електронні послуги (194)


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26.04.2025 13:31 Відповісти
"Ето нє случайний курбєт! Ідєологіческій галоп!..."(с)
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26.04.2025 13:40 Відповісти
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26.04.2025 13:56 Відповісти
Не знаю чи це пов'язано, але на новій пошті термінал не робив, карткою розрахуватися не вдалося
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26.04.2025 13:33 Відповісти
Урааааааа! Сьогодні хоч і субота, але піду в метро прокатнусь
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26.04.2025 13:40 Відповісти
Боже бережи Електриків
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26.04.2025 14:11 Відповісти
 
 