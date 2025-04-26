Масштабний збій платіжних систем: відновлено оплату картою на турнікетах в метро

Оплата банківською картою на турнікетах столичного метро знову працює у звичайному режимі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

"Оплата банківською картою на турнікетах метро працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що зранку 26 квітня через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово була недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро в Києві.