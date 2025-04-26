Масштабный сбой платежных систем: возобновлена оплата картой на турникетах в метро

Оплата банковской картой на турникетах столичного метро снова работает в обычном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"Оплата банковской картой на турникетах метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что утром 26 апреля из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно была недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро в Киеве.