Масштабный сбой платежных систем: возобновлена оплата картой на турникетах в метро
Оплата банковской картой на турникетах столичного метро снова работает в обычном режиме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
"Оплата банковской картой на турникетах метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром 26 апреля из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно была недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро в Киеве.
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