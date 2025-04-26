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Масштабный сбой платежных систем: возобновлена оплата картой на турникетах в метро

Метро снова можно оплатить картой

Оплата банковской картой на турникетах столичного метро снова работает в обычном режиме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"Оплата банковской картой на турникетах метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что утром 26 апреля из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно была недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро в Киеве.

Автор: 

Метрополитен (1016) электронные услуги (98)


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... быстро ожеребились ...
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26.04.2025 13:31 Ответить
"Ето нє случайний курбєт! Ідєологіческій галоп!..."(с)
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26.04.2025 13:40 Ответить
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26.04.2025 13:56 Ответить
Не знаю чи це пов'язано, але на новій пошті термінал не робив, карткою розрахуватися не вдалося
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26.04.2025 13:33 Ответить
Урааааааа! Сьогодні хоч і субота, але піду в метро прокатнусь
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26.04.2025 13:40 Ответить
Боже бережи Електриків
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26.04.2025 14:11 Ответить
 
 