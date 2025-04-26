Большинство онлайн-сервисов уже возобновили работу после масштабного сбоя, - De Novo

Сейчас дата-центр De Novа восстановил услуги для большинства клиентов после утреннего сбоя.

Об этом сообщил СЕО De Novо Максим Агеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Экономическую правду".

По его словам, отключение питания в дата-центре продолжалось с 8:03 до 8:17. О причинах аварии пока неизвестно, но Агеев отверг версию о кибератаке.

По его словам, на дата-центре продолжались регламентные работы, во время которых внештатно сработала система автоматического переключения питания и заблокировала доступ к автономному питанию.

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Агеев также отметил, что De Nova возобновила свои услуги для большинства клиентов и они уже начали восстанавливать свою работу, но некоторые компании "стоят в очереди" и восстановятся в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что произошел масштабный сбой платежных систем в Украине: были перебои в работе терминалов и "Дії", а также недоступна бесконтактная оплата проезда в метро Киева.

CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий отметил, что кибератаки не было. Основная причина сбоя онлайн-сервисов - отключение света в дата-центре