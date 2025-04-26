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Новости Технический сбой плетежных систем
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Большинство онлайн-сервисов уже возобновили работу после масштабного сбоя, - De Novo

терминалы снова работают

Сейчас дата-центр De Novа восстановил услуги для большинства клиентов после утреннего сбоя.

Об этом сообщил СЕО De Novо Максим Агеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Экономическую правду".

По его словам, отключение питания в дата-центре продолжалось с 8:03 до 8:17. О причинах аварии пока неизвестно, но Агеев отверг версию о кибератаке.

По его словам, на дата-центре продолжались регламентные работы, во время которых внештатно сработала система автоматического переключения питания и заблокировала доступ к автономному питанию.

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Агеев также отметил, что De Nova возобновила свои услуги для большинства клиентов и они уже начали восстанавливать свою работу, но некоторые компании "стоят в очереди" и восстановятся в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что произошел масштабный сбой платежных систем в Украине: были перебои в работе терминалов и "Дії", а также недоступна бесконтактная оплата проезда в метро Киева.

CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий отметил, что кибератаки не было. Основная причина сбоя онлайн-сервисов - отключение света в дата-центре

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Новая почта (58) электронные услуги (98) Дія (426)


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так что:
- просто "спасибо" сказать или еше и помощь перечислить ******?
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26.04.2025 13:06 Ответить
Спецом приїхав з Констахи в Славік зняти трохи наліка та скупитися.
Фігвам - народна індєйська ізба.
Коли в борделі нема прибутку - треба не меблі переставляти, а бл**й міняти!
Позаштатно - це відповідальні працівники забухали в п'ятницю і все про**бали.

Заброньовані ви наші...

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26.04.2025 13:16 Ответить
Правду ніхто ніколи не скаже. Колись працював в подібній організації. ПиНділи все шо завгодно, тільки не те шо було на самому ділі
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26.04.2025 13:33 Ответить
Онлайн - казино працює? - зайти розім"ятись
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26.04.2025 13:21 Ответить
Все працює, тому не **.ть му-му
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26.04.2025 13:27 Ответить
Типічний двоечник Агєєв, отримував в Зєленогоадському вузі трійки тільки після впливу на його викладачів батька - високопосадовця кгб.
Що толкового це комсомольське чмо могло створити?
Аж ніхрена.
Якось в цивілізованих країнах його заставили б за такий проіоб виплатити компенсації і пустили у кропиву голого без трусів
А тупі гої все з'їдять мовчки.
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26.04.2025 13:37 Ответить
цифровізація від офісу потужнича на марші
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26.04.2025 13:46 Ответить
 
 