Большинство онлайн-сервисов уже возобновили работу после масштабного сбоя, - De Novo
Сейчас дата-центр De Novа восстановил услуги для большинства клиентов после утреннего сбоя.
Об этом сообщил СЕО De Novо Максим Агеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Экономическую правду".
По его словам, отключение питания в дата-центре продолжалось с 8:03 до 8:17. О причинах аварии пока неизвестно, но Агеев отверг версию о кибератаке.
По его словам, на дата-центре продолжались регламентные работы, во время которых внештатно сработала система автоматического переключения питания и заблокировала доступ к автономному питанию.
Агеев также отметил, что De Nova возобновила свои услуги для большинства клиентов и они уже начали восстанавливать свою работу, но некоторые компании "стоят в очереди" и восстановятся в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что произошел масштабный сбой платежных систем в Украине: были перебои в работе терминалов и "Дії", а также недоступна бесконтактная оплата проезда в метро Киева.
CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий отметил, что кибератаки не было. Основная причина сбоя онлайн-сервисов - отключение света в дата-центре
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- просто "спасибо" сказать или еше и помощь перечислить ******?
Фігвам - народна індєйська ізба.
Коли в борделі нема прибутку - треба не меблі переставляти, а бл**й міняти!
Позаштатно - це відповідальні працівники забухали в п'ятницю і все про**бали.
Заброньовані ви наші...
Що толкового це комсомольське чмо могло створити?
Аж ніхрена.
Якось в цивілізованих країнах його заставили б за такий проіоб виплатити компенсації і пустили у кропиву голого без трусів
А тупі гої все з'їдять мовчки.