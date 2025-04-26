Більшість онлайн-сервісів вже відновили роботу після масштабного збою, - De Novo

Наразі дата-центр De Novа відновив послуги для більшості клієнтів після ранкового збою.

Про це повідомив СЕО De Novо Максим Агеєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

За його словами, відключення живлення у дата-центрі тривало з 8:03 до 8:17. Про причини аварії наразі невідомо, але Агеєв відкинув версію про кібератаку.

За його словами, на дата-центрі тривали регламентні роботи, під час яких позаштатно спрацювала система автоматичного переключення живлення і заблокувала доступ до автономного живлення.

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Агеєв також зазначив, що De Nova відновила свої послуги для більшості клієнтів і вони вже почали відновлювати свою роботу, але деякі компанії "стоять у черзі" і відновляться протягом декількох годин.

Раніше повідомлялося, що стався масштабний збій платіжних систем в Україні: були перебої в роботі терміналів та "Дії", а також недоступна безконтактна оплата проїзду в метро Києва.

CMO De Novo Дмитро Бахмацький зазначив, що кібератаки не було. Основна причина збою онлайн-сервісів - відключення світла в дата-центрі