Мальта продавала паспорти росіянам із санкційного списку, - Financial Times

Деякі росіяни, які перебувають під санкціями ЄС та США через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи", що дозволяє їм частково обходити заборону на в’їзд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться в матеріалі Financial Times, журналісти якого посилаються на витік документів та офіційні дані.

Повідомляється, що серед таких росіян, зокрема, російський бізнесмен Альберт Авдолян, який потрапив під санкції ЄС через війну РФ проти України. Мальтійський паспорт допомагає йому та іншим росіянам з таким документом частково обходити заборону на в’їзд до ЄС.

Крім того, мальтійські паспорти отримали також три особи, які згодом підпали під санкції США через війну в Україні, та ще три особи, які потрапили під санкції України.

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Серед них – Євгенія Володимирівна Бернова, яку США звинуватили в "обманному придбанні обладнання подвійного призначення", яке може бути використане у військових цілях. Бернова заявила, що "отримала мальтійське громадянство після ретельного та багаторівневого процесу перевірки" і що вона має "справжні зв'язки з Мальтою", зокрема бізнес, який, за її словами, є "реальною інвестицією в Мальту і не має нічого незаконного чи прихованого". Вона також заявила, що внесення її до списку санкцій є "помилкою американських властей".

Зазначається, що власники паспортів входять до більшої групи із 16 осіб, які успішно оплатили мальтійське громадянство, попри те, що згодом потрапили до санкційних списків чи були засуджені за злочини.

Також відомо, що принаймні один з мальтійських паспортів згодом було анульовано.

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Згідно з витоками інформації, російський мільйонер Павло Мельников отримав мальтійський паспорт у 2015 році та паспорт Сент-Кітс і Невіс у 2012 році за допомогою компанії Henley. У 2018 році фінська влада провела обшук його власності, а в лютому він був засуджений у Фінляндії за податкове та бухгалтерське шахрайство. Відтоді його громадянство Мальти було анульовано. Мельников оскаржує вирок і заявив, що також оскаржить анулювання свого мальтійського паспорта.

Видання нагадує, що Мальта є останньою країною ЄС, яка досі пропонує купити своє громадянство. У зв’язку з цим Європейська комісія подала позов до Суду ЄС з метою припинення цієї схеми. Комісія стверджує, що ця схема "підриває суть і цілісність громадянства ЄС". Очікується, що суд винесе рішення у вівторок.

Мальта вимагає від заявників на громадянство одноразової інвестиції в розмірі щонайменше 600 тисяч євро, придбання або оренди нерухомості, пожертви 10 тисяч євро на благодійність та проживання в країні протягом трьох років. Вимога щодо проживання може бути скорочена до одного року для осіб, які інвестують 750 тисяч євро.

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Наголошується, що на тлі критики влада Мальти заявляє, що посилила перевірки належної ретельності та заборонила громадянам Росії та Білорусі отримувати свої паспорти.