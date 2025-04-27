Мальта продавала паспорта россиянам из санкционного списка, - Financial Times

Некоторые россияне, которые находятся под санкциями ЕС и США из-за полномасштабного вторжения России в Украину, получили паспорта Мальты по схеме "золотой визы", что позволяет им частично обходить запрет на въезд.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в материале Financial Times, журналисты которого ссылаются на утечку документов и официальные данные.

Сообщается, что среди таких россиян, в частности, российский бизнесмен Альберт Авдолян, который попал под санкции ЕС из-за войны РФ против Украины. Мальтийский паспорт помогает ему и другим россиянам с таким документом частично обходить запрет на въезд в ЕС.

Кроме того, мальтийские паспорта получили также три человека, которые впоследствии попали под санкции США из-за войны в Украине, и еще три человека, которые попали под санкции Украины.

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Среди них - Евгения Владимировна Бернова, которую США обвинили в "обманном приобретении оборудования двойного назначения", которое может быть использовано в военных целях. Бернова заявила, что "получила мальтийское гражданство после тщательного и многоуровневого процесса проверки" и что она имеет "настоящие связи с Мальтой", в частности бизнес, который, по ее словам, является "реальной инвестицией в Мальту и не имеет ничего незаконного или скрытого". Она также заявила, что внесение ее в санкционный список является "ошибкой американских властей".

Отмечается, что владельцы паспортов входят в большую группу из 16 человек, которые успешно оплатили мальтийское гражданство, несмотря на то, что впоследствии попали в санкционные списки или были осуждены за преступления.

Также известно, что по крайней мере один из мальтийских паспортов впоследствии был аннулирован.

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Согласно утечкам информации, российский миллионер Павел Мельников получил мальтийский паспорт в 2015 году и паспорт Сент-Китс и Невис в 2012 году с помощью компании Henley. В 2018 году финские власти провели обыск его собственности, а в феврале он был осужден в Финляндии за налоговое и бухгалтерское мошенничество. С тех пор его гражданство Мальты было аннулировано. Мельников оспаривает приговор и заявил, что также обжалует аннулирование своего мальтийского паспорта.

Издание напоминает, что Мальта является последней страной ЕС, которая до сих пор предлагает купить свое гражданство. В связи с этим Европейская комиссия подала иск в Суд ЕС с целью прекращения этой схемы. Комиссия утверждает, что эта схема "подрывает суть и целостность гражданства ЕС". Ожидается, что суд вынесет решение во вторник.

Мальта требует от заявителей на гражданство единовременной инвестиции в размере не менее 600 тысяч евро, приобретения или аренды недвижимости, пожертвования 10 тысяч евро на благотворительность и проживания в стране в течение трех лет. Требование о проживании может быть сокращено до одного года для лиц, которые инвестируют 750 тысяч евро.

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Отмечается, что на фоне критики власти Мальты заявляют, что усилили проверки должной тщательности и запретили гражданам России и Беларуси получать свои паспорта.