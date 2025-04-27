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Бачення Трампа щодо врегулювання війни збігаються з позицією Москви, - Пєсков

Пєсков вважає, що бачення Дональда Трампа щодо врегулювання війни багато у чому

У переговорах із РФ щодо України США висловлюють багато елементів, які збігаються з позицією Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі російському ЗМІ заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Є багато елементів, які дійсно співпадають з нашою позицією", - сказав прессекретар російського диктатора

Також Пєсков сказав, що поки не може коментувати переговори та якісь умови щодо врегулювання війни в Україні. Кремль не вважає, що ця робота має вестися в публічному форматі.

"Робота продовжується. Зараз попередньо говорити про якісь умови зарано. Ця робота не може вестися в публічному форматі, вона може бути тільки в дискретному форматі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що диктатор Путін підтверджує готовність Москви до переговорів із Києвом "без попередніх умов".

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1634) путін володимир (23838) переговори з Росією (1092)


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Топ коментарі
+17
Заяви Трампа і є позицією Москви.
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27.04.2025 14:38
+8
Як за 100 днів зробити з кацапів друганів - мемуари Трампа
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27.04.2025 14:42
+7
Хто б сумнівався - знов спалили рудого поца.
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27.04.2025 14:44
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Заяви Трампа і є позицією Москви.
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27.04.2025 14:38 Відповісти
Тож і вона, а це зазначає - чоботи х...ві, не треба брати.
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27.04.2025 14:38 Відповісти
Мудрі люди завжди радили - "Бійся похвали ворога - особливо , коли ти страждаєш марнославством..." А Трамп марнославний до максимального рівня...
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27.04.2025 15:17 Відповісти
Як за 100 днів зробити з кацапів друганів - мемуари Трампа
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27.04.2025 14:42 Відповісти
Як за сто днів зроити з трампа дурня.
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27.04.2025 15:19 Відповісти
Хто б сумнівався - знов спалили рудого поца.
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27.04.2025 14:44 Відповісти
Збігаються станом на який час?
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27.04.2025 14:50 Відповісти
Звичайно, збігаються. Хто у голову з фарбованим волоссям ірформаційне лайно вкладає? Кацапська пропчганда! А бандитське бабло у кишені? Кацапські братки! Так що нічого дивного нема.
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27.04.2025 14:53 Відповісти
Бачення Трампа не "збігається", воно являється прямою ретрансляцією.
А "пейджер-джан Вітько" регулярно проходить інструктаж і передає шефу всі побажання ху#ла.
Те, що схоже на качку... ну і далі по тексту.
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27.04.2025 14:53 Відповісти
Ну звісно, бо трампакс дує в дудку кремля.
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27.04.2025 14:56 Відповісти
Немає у Трампа ніякого бачення. 😁
Йому треба швидкий результат.

Прогнути Україну вже не варіант з точки зору політичної жоцільності та роскладів у самих США.
Кацапи їбуть вола, водять козу та є частиної тріади, яку Трамп бачить, як ворога.

Отже з простим світоглядом мага очевидно, хто є перешкодою, яку треба прибрати або зламати.
Але цапапи можуть і далі тішити себе надією...
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27.04.2025 15:01 Відповісти
Де в Трампа швидкий результат хоть в чомусь?
Саме найбільші міфи **********:
- що одна країна може знищити іншу
- що США чи росія - це сверхдєржави.
Якщо США наддержава - тобто та що керує цілим світом, навіщо вводити "драконівські" мита проти країн, якими США начеб-то керують? Абсурд.
З 1945 року кількість держав виросла з 50 до 200, навіть ліліпутін НЕ ЗНИЩИВ жодної держави - а навпаки наплодив купу псевдореспублік.
Ось з такими міфами світ і живе - та всі дивуються - пачемунепалучается.
Тому що міфи нереалізовувуються - вони лише плід фантазії та пропаганди.
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27.04.2025 15:07 Відповісти
Я не казав, що він є.
Я казав, що він його хоче.
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27.04.2025 15:12 Відповісти
А хто не хоче швидкого результата?
Політик рівня американського президента ПОВИНЕН думати і таяти стратегічно...
Трамп - типовий "рвач" - після мене хоть потоп.
Так світом не керують.
Чому?
Бо світ це 8 МІЛЬЯРДІВ людей. Навіть якщо Трампа би слухали - то поки його думка дійде до останнього з 8 мільярдів - закінчиться його термін президента.
СВІТ - це неповоротка черепаха, яку Трамп прагне гнати як рисака. Це зазделегідь програшна тактика та стратегія.
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27.04.2025 15:23 Відповісти
Забагато тексту ні про що.

У розбещеного самодура перед носом ціль, яку він швидко хоче.
Між ним та ціллю є дві перешкоди:
- одна поховає його, як політика;
- друга декого лякає але з нею можна робити, що завгодно.

І друга перешкода тішить себе надіями, що у неї щось там співпадає з баченням того самого самодура. 😁
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27.04.2025 15:29 Відповісти
Ще раз ВСІ ХОЧУТЬ - ШВИДКО, правда якщо ви не коханець з коханкою...
СВІТ - це неповоротка черепаха, якою НІКОМУ не вдасться керувати як рисаком - подібне для політика вищого класу - програшна стратегія зпочатків.
Але Трамп тішить себе що він унікальний - йому вдасться керувати черепахою на перегонах рисаків.
Звідси - всі його нездійсненні бажання за 100 днів і після 100 днів і після після...
Те що робить Трамп дасть результат можливо десь через РІК, або ДВА або навіть десятиліття - коли всже його самого не буде.
Так працює СВІТ.
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27.04.2025 15:39 Відповісти
Це все пофіг.
Його діями керує не об'єктивність, а його хотілки та можливості.
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27.04.2025 15:40 Відповісти
Ним керує теж саме що керує ліліпутіном - одна теза:
"у інших не получілося - а у мене получиться, бо я унікальний трамп/путін".
Це типовий політичний волюнтаризм - відкидати НАУКОВІ ЗАКОНИ розвитку суспільства із за впевненності в своїй цнокальності фюрера.
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27.04.2025 15:45 Відповісти
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27.04.2025 15:46 Відповісти
Ну от і все. Тому він буде крушити і ломати те, що йому дозволять.

І на місці того, кого будуть ломати, я б не говорив про спільність поглядів. Їх просто нема. 😁
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27.04.2025 15:48 Відповісти
Світ ще не таких довбойобів пережив.
Світ переживе і трампона з куйлом.
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27.04.2025 15:50 Відповісти
Мова взагалі не про те.

А про те, що сніданок розповідає про спільність думок з тим, хто снідає.

Мене б, наприклад, дуже здивувало б, ящо б таке стала заявляти сосиска, що я сьогодні зранку їв. 😁
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27.04.2025 16:03 Відповісти
Нажаль Трамп ніколи не взнає наскільки він маленька фігурка в СВІТОВОМУ масштабі.
Звичайно він може нагадити - але змінити глобально світ - навряд чи...
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27.04.2025 15:51 Відповісти
А тут багато хто вірить в те, що трампону ось-соь набридне ***** і він почне нас завалювати зброєю. І ще санкціями обкладе русню.
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27.04.2025 15:03 Відповісти
Та викиньте фотки цього виродка!
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27.04.2025 15:05 Відповісти
Даже собака знает кто её корит.
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27.04.2025 15:22 Відповісти
Всі 100 днів президентства Трампа пішли під хвіст щура *****. Наступні 100 будуть такими ж.
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27.04.2025 15:23 Відповісти
Це комплімент чи лайка?
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27.04.2025 15:23 Відповісти
Пішов накуй разом із куйлом в декретний формат.
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27.04.2025 15:23 Відповісти
Таке враження, що кремль палить тромба щоб остаточно розхитати американське суспільство. Всі дії, які робить руде одоробло, йдуть від політтехнологів пуйла. Хоча тромб думає, що то у нього «мудрі» радники. Кремль розхитує Америку аби у рудого було більше проблем. Щоб потім сказати-« бач, ти нах не слухаєш, тому й проблеми маєш». Це схоже, як колись пуйло проводив теракти у Європі і тут же пропонував їм співпрацю у антитерористичній діяльності.
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27.04.2025 15:31 Відповісти
Союзники...
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27.04.2025 15:32 Відповісти
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27.04.2025 15:45 Відповісти
Жабогадюкінг достигає апогею. Руда жадна жаба полюбила слизьку мерзенну гадюку. Ось така любов малята.
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27.04.2025 16:44 Відповісти
 
 