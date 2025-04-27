Бачення Трампа щодо врегулювання війни збігаються з позицією Москви, - Пєсков

У переговорах із РФ щодо України США висловлюють багато елементів, які збігаються з позицією Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі російському ЗМІ заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Є багато елементів, які дійсно співпадають з нашою позицією", - сказав прессекретар російського диктатора

Також Пєсков сказав, що поки не може коментувати переговори та якісь умови щодо врегулювання війни в Україні. Кремль не вважає, що ця робота має вестися в публічному форматі.

"Робота продовжується. Зараз попередньо говорити про якісь умови зарано. Ця робота не може вестися в публічному форматі, вона може бути тільки в дискретному форматі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що диктатор Путін підтверджує готовність Москви до переговорів із Києвом "без попередніх умов".

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