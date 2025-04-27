Видение Трампа по урегулированию войны совпадает с позицией Москвы, - Песков
В переговорах с РФ относительно Украины США высказывают много элементов, которые совпадают с позицией Москвы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии российскому СМИ заявил спикер Путина Дмитрий Песков.
"Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией", - сказал пресс-секретарь российского диктатора
Также Песков сказал, что пока не может комментировать переговоры и какие-то условия по урегулированию войны в Украине. Кремль не считает, что эта работа должна вестись в публичном формате.
"Работа продолжается. Сейчас предварительно говорить о каких-то условиях рано. Эта работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - сказал он.
Напомним, ранее Песков заявил, что диктатор Путин подтверждает готовность Москвы к переговорам с Киевом "без предварительных условий".
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А "пейджер-джан Вітько" регулярно проходить інструктаж і передає шефу всі побажання ху#ла.
Те, що схоже на качку... ну і далі по тексту.
Йому треба швидкий результат.
Прогнути Україну вже не варіант з точки зору політичної жоцільності та роскладів у самих США.
Кацапи їбуть вола, водять козу та є частиної тріади, яку Трамп бачить, як ворога.
Отже з простим світоглядом мага очевидно, хто є перешкодою, яку треба прибрати або зламати.
Але цапапи можуть і далі тішити себе надією...
Саме найбільші міфи **********:
- що одна країна може знищити іншу
- що США чи росія - це сверхдєржави.
Якщо США наддержава - тобто та що керує цілим світом, навіщо вводити "драконівські" мита проти країн, якими США начеб-то керують? Абсурд.
З 1945 року кількість держав виросла з 50 до 200, навіть ліліпутін НЕ ЗНИЩИВ жодної держави - а навпаки наплодив купу псевдореспублік.
Ось з такими міфами світ і живе - та всі дивуються - пачемунепалучается.
Тому що міфи нереалізовувуються - вони лише плід фантазії та пропаганди.
Я казав, що він його хоче.
Політик рівня американського президента ПОВИНЕН думати і таяти стратегічно...
Трамп - типовий "рвач" - після мене хоть потоп.
Так світом не керують.
Чому?
Бо світ це 8 МІЛЬЯРДІВ людей. Навіть якщо Трампа би слухали - то поки його думка дійде до останнього з 8 мільярдів - закінчиться його термін президента.
СВІТ - це неповоротка черепаха, яку Трамп прагне гнати як рисака. Це зазделегідь програшна тактика та стратегія.
У розбещеного самодура перед носом ціль, яку він швидко хоче.
Між ним та ціллю є дві перешкоди:
- одна поховає його, як політика;
- друга декого лякає але з нею можна робити, що завгодно.
І друга перешкода тішить себе надіями, що у неї щось там співпадає з баченням того самого самодура. 😁
СВІТ - це неповоротка черепаха, якою НІКОМУ не вдасться керувати як рисаком - подібне для політика вищого класу - програшна стратегія зпочатків.
Але Трамп тішить себе що він унікальний - йому вдасться керувати черепахою на перегонах рисаків.
Звідси - всі його нездійсненні бажання за 100 днів і після 100 днів і після після...
Те що робить Трамп дасть результат можливо десь через РІК, або ДВА або навіть десятиліття - коли всже його самого не буде.
Так працює СВІТ.
Його діями керує не об'єктивність, а його хотілки та можливості.
"у інших не получілося - а у мене получиться, бо я унікальний трамп/путін".
Це типовий політичний волюнтаризм - відкидати НАУКОВІ ЗАКОНИ розвитку суспільства із за впевненності в своїй цнокальності фюрера.
І на місці того, кого будуть ломати, я б не говорив про спільність поглядів. Їх просто нема. 😁
Світ переживе і трампона з куйлом.
А про те, що сніданок розповідає про спільність думок з тим, хто снідає.
Мене б, наприклад, дуже здивувало б, ящо б таке стала заявляти сосиска, що я сьогодні зранку їв. 😁
Звичайно він може нагадити - але змінити глобально світ - навряд чи...