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Новости Мирные переговоры
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Видение Трампа по урегулированию войны совпадает с позицией Москвы, - Песков

Песков считает, что видение Дональда Трампа по урегулированию войны во многом

В переговорах с РФ относительно Украины США высказывают много элементов, которые совпадают с позицией Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии российскому СМИ заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

"Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией", - сказал пресс-секретарь российского диктатора

Также Песков сказал, что пока не может комментировать переговоры и какие-то условия по урегулированию войны в Украине. Кремль не считает, что эта работа должна вестись в публичном формате.

"Работа продолжается. Сейчас предварительно говорить о каких-то условиях рано. Эта работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - сказал он.

Напомним, ранее Песков заявил, что диктатор Путин подтверждает готовность Москвы к переговорам с Киевом "без предварительных условий".

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Автор: 

Песков Дмитрий (1882) путин владимир (31287) переговоры с Россией (975)


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Топ комментарии
+17
Заяви Трампа і є позицією Москви.
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27.04.2025 14:38
+8
Як за 100 днів зробити з кацапів друганів - мемуари Трампа
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27.04.2025 14:42
+7
Хто б сумнівався - знов спалили рудого поца.
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27.04.2025 14:44
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Заяви Трампа і є позицією Москви.
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27.04.2025 14:38 Ответить
Тож і вона, а це зазначає - чоботи х...ві, не треба брати.
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27.04.2025 14:38 Ответить
Мудрі люди завжди радили - "Бійся похвали ворога - особливо , коли ти страждаєш марнославством..." А Трамп марнославний до максимального рівня...
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27.04.2025 15:17 Ответить
Як за 100 днів зробити з кацапів друганів - мемуари Трампа
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27.04.2025 14:42 Ответить
Як за сто днів зроити з трампа дурня.
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27.04.2025 15:19 Ответить
Хто б сумнівався - знов спалили рудого поца.
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27.04.2025 14:44 Ответить
Збігаються станом на який час?
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27.04.2025 14:50 Ответить
Звичайно, збігаються. Хто у голову з фарбованим волоссям ірформаційне лайно вкладає? Кацапська пропчганда! А бандитське бабло у кишені? Кацапські братки! Так що нічого дивного нема.
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27.04.2025 14:53 Ответить
Бачення Трампа не "збігається", воно являється прямою ретрансляцією.
А "пейджер-джан Вітько" регулярно проходить інструктаж і передає шефу всі побажання ху#ла.
Те, що схоже на качку... ну і далі по тексту.
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27.04.2025 14:53 Ответить
Ну звісно, бо трампакс дує в дудку кремля.
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27.04.2025 14:56 Ответить
Немає у Трампа ніякого бачення. 😁
Йому треба швидкий результат.

Прогнути Україну вже не варіант з точки зору політичної жоцільності та роскладів у самих США.
Кацапи їбуть вола, водять козу та є частиної тріади, яку Трамп бачить, як ворога.

Отже з простим світоглядом мага очевидно, хто є перешкодою, яку треба прибрати або зламати.
Але цапапи можуть і далі тішити себе надією...
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27.04.2025 15:01 Ответить
Де в Трампа швидкий результат хоть в чомусь?
Саме найбільші міфи **********:
- що одна країна може знищити іншу
- що США чи росія - це сверхдєржави.
Якщо США наддержава - тобто та що керує цілим світом, навіщо вводити "драконівські" мита проти країн, якими США начеб-то керують? Абсурд.
З 1945 року кількість держав виросла з 50 до 200, навіть ліліпутін НЕ ЗНИЩИВ жодної держави - а навпаки наплодив купу псевдореспублік.
Ось з такими міфами світ і живе - та всі дивуються - пачемунепалучается.
Тому що міфи нереалізовувуються - вони лише плід фантазії та пропаганди.
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27.04.2025 15:07 Ответить
Я не казав, що він є.
Я казав, що він його хоче.
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27.04.2025 15:12 Ответить
А хто не хоче швидкого результата?
Політик рівня американського президента ПОВИНЕН думати і таяти стратегічно...
Трамп - типовий "рвач" - після мене хоть потоп.
Так світом не керують.
Чому?
Бо світ це 8 МІЛЬЯРДІВ людей. Навіть якщо Трампа би слухали - то поки його думка дійде до останнього з 8 мільярдів - закінчиться його термін президента.
СВІТ - це неповоротка черепаха, яку Трамп прагне гнати як рисака. Це зазделегідь програшна тактика та стратегія.
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27.04.2025 15:23 Ответить
Забагато тексту ні про що.

У розбещеного самодура перед носом ціль, яку він швидко хоче.
Між ним та ціллю є дві перешкоди:
- одна поховає його, як політика;
- друга декого лякає але з нею можна робити, що завгодно.

І друга перешкода тішить себе надіями, що у неї щось там співпадає з баченням того самого самодура. 😁
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27.04.2025 15:29 Ответить
Ще раз ВСІ ХОЧУТЬ - ШВИДКО, правда якщо ви не коханець з коханкою...
СВІТ - це неповоротка черепаха, якою НІКОМУ не вдасться керувати як рисаком - подібне для політика вищого класу - програшна стратегія зпочатків.
Але Трамп тішить себе що він унікальний - йому вдасться керувати черепахою на перегонах рисаків.
Звідси - всі його нездійсненні бажання за 100 днів і після 100 днів і після після...
Те що робить Трамп дасть результат можливо десь через РІК, або ДВА або навіть десятиліття - коли всже його самого не буде.
Так працює СВІТ.
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27.04.2025 15:39 Ответить
Це все пофіг.
Його діями керує не об'єктивність, а його хотілки та можливості.
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27.04.2025 15:40 Ответить
Ним керує теж саме що керує ліліпутіном - одна теза:
"у інших не получілося - а у мене получиться, бо я унікальний трамп/путін".
Це типовий політичний волюнтаризм - відкидати НАУКОВІ ЗАКОНИ розвитку суспільства із за впевненності в своїй цнокальності фюрера.
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27.04.2025 15:45 Ответить
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27.04.2025 15:46 Ответить
Ну от і все. Тому він буде крушити і ломати те, що йому дозволять.

І на місці того, кого будуть ломати, я б не говорив про спільність поглядів. Їх просто нема. 😁
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27.04.2025 15:48 Ответить
Світ ще не таких довбойобів пережив.
Світ переживе і трампона з куйлом.
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27.04.2025 15:50 Ответить
Мова взагалі не про те.

А про те, що сніданок розповідає про спільність думок з тим, хто снідає.

Мене б, наприклад, дуже здивувало б, ящо б таке стала заявляти сосиска, що я сьогодні зранку їв. 😁
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27.04.2025 16:03 Ответить
Нажаль Трамп ніколи не взнає наскільки він маленька фігурка в СВІТОВОМУ масштабі.
Звичайно він може нагадити - але змінити глобально світ - навряд чи...
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27.04.2025 15:51 Ответить
А тут багато хто вірить в те, що трампону ось-соь набридне ***** і він почне нас завалювати зброєю. І ще санкціями обкладе русню.
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27.04.2025 15:03 Ответить
Та викиньте фотки цього виродка!
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27.04.2025 15:05 Ответить
Даже собака знает кто её корит.
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27.04.2025 15:22 Ответить
Всі 100 днів президентства Трампа пішли під хвіст щура *****. Наступні 100 будуть такими ж.
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27.04.2025 15:23 Ответить
Це комплімент чи лайка?
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27.04.2025 15:23 Ответить
Пішов накуй разом із куйлом в декретний формат.
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27.04.2025 15:23 Ответить
Таке враження, що кремль палить тромба щоб остаточно розхитати американське суспільство. Всі дії, які робить руде одоробло, йдуть від політтехнологів пуйла. Хоча тромб думає, що то у нього «мудрі» радники. Кремль розхитує Америку аби у рудого було більше проблем. Щоб потім сказати-« бач, ти нах не слухаєш, тому й проблеми маєш». Це схоже, як колись пуйло проводив теракти у Європі і тут же пропонував їм співпрацю у антитерористичній діяльності.
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27.04.2025 15:31 Ответить
Союзники...
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27.04.2025 15:32 Ответить
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27.04.2025 15:45 Ответить
 
 