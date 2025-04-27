Видение Трампа по урегулированию войны совпадает с позицией Москвы, - Песков

В переговорах с РФ относительно Украины США высказывают много элементов, которые совпадают с позицией Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии российскому СМИ заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

"Есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позицией", - сказал пресс-секретарь российского диктатора

Также Песков сказал, что пока не может комментировать переговоры и какие-то условия по урегулированию войны в Украине. Кремль не считает, что эта работа должна вестись в публичном формате.

"Работа продолжается. Сейчас предварительно говорить о каких-то условиях рано. Эта работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - сказал он.

Напомним, ранее Песков заявил, что диктатор Путин подтверждает готовность Москвы к переговорам с Киевом "без предварительных условий".

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