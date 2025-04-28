Сигнал про готовність до прямих переговорів має йти від Києва, - Пєсков
Зусилля США, спрямовані на пошук шляхів припинення війни в Україні, тривають.
Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Зусилля США щодо виведення процесу по Україні у мирне русло тривають, Москва неодноразово говорила про свою готовність до мирного русла", - запевнив він.
"Сигнал про готовність до прямих переговорів має виходити з Києва, поки Москва не бачить жодних дій", - додав Пєсков.
Топ коментарі
+9 Alex K #531926
показати весь коментар28.04.2025 10:47
+3 Яр Холодний
показати весь коментар28.04.2025 10:47
+2 Деніс Войцеховський
показати весь коментар28.04.2025 10:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як добре, що вони продовжують нахабно *******.
"параша готова до обміну всіх на всіх, але у відношенні 1 до 1"
"параша готова до компромісів, але ні на йоту не відступить від своїх вимог"
"параша готова до безумовної зупинки вогню, але є умови"
"параша готова до прямих переговорів, але Київ має ..."