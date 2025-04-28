Сигнал про готовність до прямих переговорів має йти від Києва, - Пєсков

Зусилля США, спрямовані на пошук шляхів припинення війни в Україні, тривають.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зусилля США щодо виведення процесу по Україні у мирне русло тривають, Москва неодноразово говорила про свою готовність до мирного русла", - запевнив він.

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"Сигнал про готовність до прямих переговорів має виходити з Києва, поки Москва не бачить жодних дій", - додав Пєсков.