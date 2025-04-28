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Новини Позиція РФ щодо припинення війни
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Сигнал про готовність до прямих переговорів має йти від Києва, - Пєсков

дмитро,пєсков

Зусилля США, спрямовані на пошук шляхів припинення війни в Україні, тривають.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зусилля США щодо виведення процесу по Україні у мирне русло тривають, Москва неодноразово говорила про свою готовність до мирного русла", - запевнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бачення Трампа щодо врегулювання війни збігаються з позицією Москви, - Пєсков

"Сигнал про готовність до прямих переговорів має виходити з Києва, поки Москва не бачить жодних дій", - додав Пєсков.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1635) війна в Україні (3988)


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Топ коментарі
+9
Й@бнуте !!!
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28.04.2025 10:47
+3
Ну то хай сидять та ждуть... Нам спішить нікуди... Процес перетворення кацапні на "фарш" уже перетворився на "рутинну роботу...
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28.04.2025 10:47
+2
Україна готова до перемовин із терористами після повного припинення вогню. Це вже великий компроміс, - Зеленський
Як добре, що вони продовжують нахабно *******.
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28.04.2025 10:58
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Й@бнуте !!!
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28.04.2025 10:47 Відповісти
Та других до руководства і не беруть, що в ху....лостані, що в Америці, є декілька країн у Європі, ну і т.д.
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28.04.2025 10:58 Відповісти
Ну то хай сидять та ждуть... Нам спішить нікуди... Процес перетворення кацапні на "фарш" уже перетворився на "рутинну роботу...
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28.04.2025 10:47 Відповісти
Ну кругом тебе багато, так аби поговорити, ти хоч робиш цю рутинну роботу ?
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28.04.2025 11:02 Відповісти
У тебе є якісь претензії до мене? Викладай... З задоволенням послухаю...
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28.04.2025 11:04 Відповісти
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28.04.2025 11:06 Відповісти
Ти піськов яким боком до цього, твоє діло вализу ху...ла зачищати, а не дублювати її содержиме
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28.04.2025 10:55 Відповісти
Крисинні та конячі ваші рожі,ви готові до переговорів?В чому вона проявляється?Взяли сучі потроха ноги в руки і вон на болота.Тричі па-рашу виручали США і це четвертий раз за вуха ху...ла вашого тягне Трамп, але все буде по іншому - кінець недоімперії.
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28.04.2025 10:56 Відповісти
Чергова маячня рашиських злочинців ,варварський режим заговорив про якісь перемовини не збираются ці виродки до припинення вогню їх задача зняття санкцій через недолугість Трампа якого водят за носа , для якого світовий терорист убивця сотні тисяч українців путін "нормальний хлопець" .
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28.04.2025 10:56 Відповісти
Не ображайте не хлопець, а шеф. Та приклад як потрібно царювати, та нагибать підлеглих
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28.04.2025 11:02 Відповісти
після зустрічі у Ватикані...рашисти підтягуються на допомогу "зе"
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28.04.2025 11:22 Відповісти
московити можуть чекати чого завгодно, але від нас вони дочекаються лише пі@з@дюлей і спрямування на@х@уй.
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28.04.2025 11:25 Відповісти
піськов/лавров , приступи шизофренії:

"параша готова до обміну всіх на всіх, але у відношенні 1 до 1"

"параша готова до компромісів, але ні на йоту не відступить від своїх вимог"

"параша готова до безумовної зупинки вогню, але є умови"

"параша готова до прямих переговорів, але Київ має ..."
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28.04.2025 11:39 Відповісти
Україна не була ініціатором переговорів із вбивцями, це Трампон хоче легалізувати Х-уйла, у якого немає значних ресурсів для продовження війни, єдиний результат, чого досяг Тампон, він таки легалізував у двосторонніх відносинах із США злочинця, якого розшукує Гаагський трибунал.
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28.04.2025 11:42 Відповісти
Нехай піп з кадилом з ними домовляється.
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28.04.2025 11:54 Відповісти
 
 