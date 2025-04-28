Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить от Киева, - Песков
Усилия США, направленные на поиск путей прекращения войны в Украине, продолжаются.
Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются, Москва неоднократно говорила о своей готовности к мирному руслу", - заверил он.
"Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, пока Москва не видит никаких действий", - добавил Песков.
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Як добре, що вони продовжують нахабно *******.
"параша готова до обміну всіх на всіх, але у відношенні 1 до 1"
"параша готова до компромісів, але ні на йоту не відступить від своїх вимог"
"параша готова до безумовної зупинки вогню, але є умови"
"параша готова до прямих переговорів, але Київ має ..."