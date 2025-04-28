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Новости Позиция РФ относительно прекращения войны
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Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить от Киева, - Песков

дмитро, песков

Усилия США, направленные на поиск путей прекращения войны в Украине, продолжаются.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются, Москва неоднократно говорила о своей готовности к мирному руслу", - заверил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видение Трампа по урегулированию войны совпадают с позицией Москвы, - Песков

"Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, пока Москва не видит никаких действий", - добавил Песков.

Автор: 

Песков Дмитрий (1883) война в Украине (3953)


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Топ комментарии
+11
Й@бнуте !!!
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28.04.2025 10:47
+3
Ну то хай сидять та ждуть... Нам спішить нікуди... Процес перетворення кацапні на "фарш" уже перетворився на "рутинну роботу...
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28.04.2025 10:47
+3
Україна готова до перемовин із терористами після повного припинення вогню. Це вже великий компроміс, - Зеленський
Як добре, що вони продовжують нахабно *******.
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28.04.2025 10:58
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Й@бнуте !!!
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28.04.2025 10:47 Ответить
Та других до руководства і не беруть, що в ху....лостані, що в Америці, є декілька країн у Європі, ну і т.д.
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28.04.2025 10:58 Ответить
Ну то хай сидять та ждуть... Нам спішить нікуди... Процес перетворення кацапні на "фарш" уже перетворився на "рутинну роботу...
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28.04.2025 10:47 Ответить
У тебе є якісь претензії до мене? Викладай... З задоволенням послухаю...
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28.04.2025 11:04 Ответить
А хто ж тоді хрюкать на цензорі буде? Він тут як на роботі, одні і ті самі нікнейми. На війні то вбить/покалічить можуть. Воювати москаля перед клавіатурою якось сподручніше
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28.04.2025 12:26 Ответить
Ти піськов яким боком до цього, твоє діло вализу ху...ла зачищати, а не дублювати її содержиме
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28.04.2025 10:55 Ответить
Крисинні та конячі ваші рожі,ви готові до переговорів?В чому вона проявляється?Взяли сучі потроха ноги в руки і вон на болота.Тричі па-рашу виручали США і це четвертий раз за вуха ху...ла вашого тягне Трамп, але все буде по іншому - кінець недоімперії.
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28.04.2025 10:56 Ответить
Чергова маячня рашиських злочинців ,варварський режим заговорив про якісь перемовини не збираются ці виродки до припинення вогню їх задача зняття санкцій через недолугість Трампа якого водят за носа , для якого світовий терорист убивця сотні тисяч українців путін "нормальний хлопець" .
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28.04.2025 10:56 Ответить
Не ображайте не хлопець, а шеф. Та приклад як потрібно царювати, та нагибать підлеглих
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28.04.2025 11:02 Ответить
після зустрічі у Ватикані...рашисти підтягуються на допомогу "зе"
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28.04.2025 11:22 Ответить
московити можуть чекати чого завгодно, але від нас вони дочекаються лише пі@з@дюлей і спрямування на@х@уй.
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28.04.2025 11:25 Ответить
піськов/лавров , приступи шизофренії:

"параша готова до обміну всіх на всіх, але у відношенні 1 до 1"

"параша готова до компромісів, але ні на йоту не відступить від своїх вимог"

"параша готова до безумовної зупинки вогню, але є умови"

"параша готова до прямих переговорів, але Київ має ..."
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28.04.2025 11:39 Ответить
Україна не була ініціатором переговорів із вбивцями, це Трампон хоче легалізувати Х-уйла, у якого немає значних ресурсів для продовження війни, єдиний результат, чого досяг Тампон, він таки легалізував у двосторонніх відносинах із США злочинця, якого розшукує Гаагський трибунал.
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28.04.2025 11:42 Ответить
Нехай піп з кадилом з ними домовляється.
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28.04.2025 11:54 Ответить
Трамп будет из кожи вон лезть, чтобы усадить Зеленского или его представителей за стол с русскими, чтобы и самим выпрыгнуть из безнадежных переговоров, и свалить всю вину затем на Украину, которая не соглашается на ссамоубийственные условия Путина.
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28.04.2025 12:45 Ответить
На фарш перетворюеться хтось iнший,то можна дочекатися,що вся Украiна буде фаршом,якщо не домовитися,домiвки людей стирають з землею,дуже багато загинуло вже,то чого ми чекаемо?,будемо ВОЮВАТИ ,Але хто ???Хоча б один з цих "пicунiв" зараз ВОЮЕ,Чи вони навiть не в Украiнi!
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28.04.2025 13:01 Ответить
 
 