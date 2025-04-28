Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить от Киева, - Песков

Усилия США, направленные на поиск путей прекращения войны в Украине, продолжаются.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются, Москва неоднократно говорила о своей готовности к мирному руслу", - заверил он.

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"Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, пока Москва не видит никаких действий", - добавил Песков.