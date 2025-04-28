Британія та ЄС планують нове стратегічне партнерство з акцентом на підтримку України та вільну торгівлю, - ЗМІ

Велика Британія запропонувала Європейському Союзу нову рамку стратегічного партнерства, яка передбачає підтримку територіальної цілісності України, Паризької кліматичної угоди та принципів вільної і відкритої торгівлі.

Про це повідомляють Politico та Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт угоди, датований 25 квітня, готується до саміту 19 травня, який розглядається як важливий крок для перезавантаження постбрекзитних відносин. У документі сторони підтверджують намір створити "нове стратегічне партнерство" на основі спільних цінностей, глобальної економічної стабільності та підтримки багатостороннього співробітництва.

Серед ключових положень - зобов'язання надалі надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні. Також Лондон і Брюссель висловлюють підтримку досягненню сталого припинення вогню в Газі та посиленню гуманітарної допомоги.

Крім того, у проєкті йдеться про поглиблення співпраці у сферах оборони, безпеки, енергетики та рибальства. Обидві сторони підтвердили прихильність Статуту ООН, Європейській конвенції з прав людини та міжнародним угодам, а також наголосили на важливості міжнародного розвитку.

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