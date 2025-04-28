Британія та ЄС планують нове стратегічне партнерство з акцентом на підтримку України та вільну торгівлю, - ЗМІ
Велика Британія запропонувала Європейському Союзу нову рамку стратегічного партнерства, яка передбачає підтримку територіальної цілісності України, Паризької кліматичної угоди та принципів вільної і відкритої торгівлі.
Про це повідомляють Politico та Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Проєкт угоди, датований 25 квітня, готується до саміту 19 травня, який розглядається як важливий крок для перезавантаження постбрекзитних відносин. У документі сторони підтверджують намір створити "нове стратегічне партнерство" на основі спільних цінностей, глобальної економічної стабільності та підтримки багатостороннього співробітництва.
Серед ключових положень - зобов'язання надалі надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні. Також Лондон і Брюссель висловлюють підтримку досягненню сталого припинення вогню в Газі та посиленню гуманітарної допомоги.
Крім того, у проєкті йдеться про поглиблення співпраці у сферах оборони, безпеки, енергетики та рибальства. Обидві сторони підтвердили прихильність Статуту ООН, Європейській конвенції з прав людини та міжнародним угодам, а також наголосили на важливості міжнародного розвитку.
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отношения , без учёт Америки, быдлостана и китая, и чем раньше они это сделают, тем больше
шансов у них выстоять против этих уродов.
Що "сделают"? Заборонять в себе всю китайську продукцію?
Невже ЄС та ВБ скасують всі квоти та обмеження на українську продукцію?
Тра додати вільні обміни колекціями марок, збирання гербаріїв та захист знедолених білих ведмедів.
Буде потужніше!