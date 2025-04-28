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Новости Поддержка Украине
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Британия и ЕС планируют новое стратегическое партнерство с акцентом на поддержку Украины и свободную торговлю, - СМИ

Великобритания и ЕС

Великобритания предложила Европейскому Союзу новую рамку стратегического партнерства, которая предусматривает поддержку территориальной целостности Украины, Парижского климатического соглашения и принципов свободной и открытой торговли.

Об этом сообщают Politico и Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Проект соглашения, датированный 25 апреля, готовится к саммиту 19 мая, который рассматривается как важный шаг для перезагрузки постбрекзитных отношений. В документе стороны подтверждают намерение создать "новое стратегическое партнерство" на основе общих ценностей, глобальной экономической стабильности и поддержки многостороннего сотрудничества.

Среди ключевых положений - обязательство в дальнейшем оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине. Также Лондон и Брюссель выражают поддержку достижению устойчивого прекращения огня в Газе и усилению гуманитарной помощи.

Кроме того, в проекте говорится об углублении сотрудничества в сферах обороны, безопасности, энергетики и рыболовства. Обе стороны подтвердили приверженность Уставу ООН, Европейской конвенции по правам человека и международным соглашениям, а также подчеркнули важность международного развития.

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Великобритания (4973) Украина (44953) Евросоюз (17129)


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Великобритании и Европе нужно как можно быстро создавать новые правовые и экономические

отношения , без учёт Америки, быдлостана и китая, и чем раньше они это сделают, тем больше

шансов у них выстоять против этих уродов.
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28.04.2025 18:06 Ответить
"... и китая, и чем раньше они это сделают, тем больше шансов у них выстоять против этих уродов."

Що "сделают"? Заборонять в себе всю китайську продукцію?
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28.04.2025 18:40 Ответить
"підтримку територіальної цілісності України, Паризької кліматичної угоди та принципів вільної і відкритої торгівлі."

Невже ЄС та ВБ скасують всі квоти та обмеження на українську продукцію?
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28.04.2025 18:37 Ответить
яка передбачає підтримку територіальної цілісності України, Паризької кліматичної угоди та принципів вільної і відкритої торгівлі

Тра додати вільні обміни колекціями марок, збирання гербаріїв та захист знедолених білих ведмедів.
Буде потужніше!
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28.04.2025 19:19 Ответить
 
 