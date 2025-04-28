Британия и ЕС планируют новое стратегическое партнерство с акцентом на поддержку Украины и свободную торговлю, - СМИ

Великобритания предложила Европейскому Союзу новую рамку стратегического партнерства, которая предусматривает поддержку территориальной целостности Украины, Парижского климатического соглашения и принципов свободной и открытой торговли.

Об этом сообщают Politico и Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Проект соглашения, датированный 25 апреля, готовится к саммиту 19 мая, который рассматривается как важный шаг для перезагрузки постбрекзитных отношений. В документе стороны подтверждают намерение создать "новое стратегическое партнерство" на основе общих ценностей, глобальной экономической стабильности и поддержки многостороннего сотрудничества.

Среди ключевых положений - обязательство в дальнейшем оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине. Также Лондон и Брюссель выражают поддержку достижению устойчивого прекращения огня в Газе и усилению гуманитарной помощи.

Кроме того, в проекте говорится об углублении сотрудничества в сферах обороны, безопасности, энергетики и рыболовства. Обе стороны подтвердили приверженность Уставу ООН, Европейской конвенции по правам человека и международным соглашениям, а также подчеркнули важность международного развития.

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