Британия и ЕС планируют новое стратегическое партнерство с акцентом на поддержку Украины и свободную торговлю, - СМИ
Великобритания предложила Европейскому Союзу новую рамку стратегического партнерства, которая предусматривает поддержку территориальной целостности Украины, Парижского климатического соглашения и принципов свободной и открытой торговли.
Об этом сообщают Politico и Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Проект соглашения, датированный 25 апреля, готовится к саммиту 19 мая, который рассматривается как важный шаг для перезагрузки постбрекзитных отношений. В документе стороны подтверждают намерение создать "новое стратегическое партнерство" на основе общих ценностей, глобальной экономической стабильности и поддержки многостороннего сотрудничества.
Среди ключевых положений - обязательство в дальнейшем оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине. Также Лондон и Брюссель выражают поддержку достижению устойчивого прекращения огня в Газе и усилению гуманитарной помощи.
Кроме того, в проекте говорится об углублении сотрудничества в сферах обороны, безопасности, энергетики и рыболовства. Обе стороны подтвердили приверженность Уставу ООН, Европейской конвенции по правам человека и международным соглашениям, а также подчеркнули важность международного развития.
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отношения , без учёт Америки, быдлостана и китая, и чем раньше они это сделают, тем больше
шансов у них выстоять против этих уродов.
Що "сделают"? Заборонять в себе всю китайську продукцію?
Невже ЄС та ВБ скасують всі квоти та обмеження на українську продукцію?
Тра додати вільні обміни колекціями марок, збирання гербаріїв та захист знедолених білих ведмедів.
Буде потужніше!