Управлінську команду Міноборони посилено. Боєва, Шевцова та Козенка призначено заступниками міністра оборони, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров оновив склад управлінської команди Міністерства оборони.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я зробив кілька ключових призначень, які мають на меті забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі оборонного відомства, а також створити умови для більш глибокої інтеграції з міжнародними партнерами", - наголосив він.

За словами Умєрова, рішенням Кабінету Міністрів України сьогодні призначено:

1. Першим заступником міністра оборони призначено Сергія Боєва, який до цього був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств. Його досвід у міжнародних відносинах, зокрема у забезпеченні безпекової допомоги та гарантій безпеки для України, є важливим на тлі нинішньої геополітичної ситуації.

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"Він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб забезпечити єдиний курс — від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська", - уточнив Умєров.

Головне завдання Боєва - сформувати цілісну стратегію дій:

задоволення нагальних потреб армії тут і зараз

розбудова спільно з колегами, зокрема, заступником міністра оборони, генерал- лейтенантом Мойсюком, моделі Future Force - Сил оборони майбутнього, що створюються єдиним фронтом Міністерством оборони та Генеральним штабом.

Пріоритет Сергія Боєва - розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами. Це дозволить не лише зміцнити нашу обороноздатність, але й активно розвивати власні спроможності.

2. Також заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова.

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"Один із найкомпетентніших фахівців у цій сфері. Він очолював Головне управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України, і саме завдяки його зусиллям нам вдалося налагодити ефективні механізми постачання та забезпечення військ на фронті. У новій ролі його головним завданням стане подальша реформа закупівель та постійна робота з ринком та виробниками.

Микола Шевцов разом з АОЗ та ДОТ буде працювати над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси. Важливим завданням є також постійний зворотний зв'язок від наших військових на фронті, щоб ми могли оперативно коригувати потреби та прискорювати процес постачання", - пояснив Умєров.

3. Олександра Козенка призначено заступником міністра оборони.

З листопада 2023 року він обіймав посаду радника міністра оборони України і відповідав за розвиток державної авіації. Має освіту в галузі міжнародної економіки - випускник Київського національного економічного університету.

Працював у сфері цивільної авіації, обіймав керівні посади у низці українських та міжнародних компаній, заснував і володів кількома бізнесами.

У 2020–2023 роках працював радником керівника Офісу Президента України.

На новій посаді відповідатиме за розвиток спроможностей авіації.

Також Умєров інформує, що завершив роботу на посаді заступника міністра оборони України Сергій Мельник.

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"Хочу подякувати Сергію за його професійну, самовіддану та ефективну роботу на одному з найскладніших напрямків — забезпеченні гідних умов для наших військовослужбовців.

Серед вагомих здобутків - впровадження "пакунка пораненого" та адаптивного одягу, відновлення мережі госпіталів, запуск Служби супроводу військовослужбовців та їхніх родин, створення рекрутингової мережі, а також отримання Україною асоційованого членства у найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО.

Сергій Мельник продовжить роботу на іншому напрямку, де його досвід буде надзвичайно корисним для подальшого зміцнення нашої держави", - резюмує міністр.