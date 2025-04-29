Управленческая команда Минобороны усилена. Боева, Шевцова и Козенко назначены заместителями министра обороны, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров обновил состав управленческой команды Министерства обороны.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я сделал несколько ключевых назначений, которые имеют целью обеспечить большую оперативность и эффективность в работе оборонного ведомства, а также создать условия для более глубокой интеграции с международными партнерами", - подчеркнул он.

По словам Умерова, решением Кабинета Министров Украины сегодня назначено:

1. Первым заместителем министра обороны назначен Сергей Боев, который до этого был заместителем министра обороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств. Его опыт в международных отношениях, в частности в обеспечении помощи по безопасности и гарантий безопасности для Украины, является важным на фоне нынешней геополитической ситуации.

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"Он будет координировать все направления работы заместителей министра, чтобы обеспечить единый курс - от текущих потребностей фронта до будущей архитектуры украинского войска", - уточнил Умеров.

Главная задача Боева - сформировать целостную стратегию действий:

удовлетворение насущных потребностей армии здесь и сейчас

развитие совместно с коллегами, в частности, заместителем министра обороны, генерал-лейтенантом Мойсюком, модели Future Force - Сил обороны будущего, которые создаются единым фронтом Министерством обороны и Генеральным штабом.

Приоритет Сергея Боева - развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также создание совместных предприятий с международными партнерами. Это позволит не только укрепить нашу обороноспособность, но и активно развивать собственные возможности.

2. Также заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов.

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"Один из самых компетентных специалистов в этой сфере. Он возглавлял Главное управление логистики Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, и именно благодаря его усилиям нам удалось наладить эффективные механизмы снабжения и обеспечения войск на фронте. В новой роли его главной задачей станет дальнейшая реформа закупок и постоянная работа с рынком и производителями.

Николай Шевцов вместе с АОЗ и ДОТ будет работать над сокращением времени на обеспечение военных, максимально упрощая бюрократические процедуры и цифровизируя процессы. Важной задачей является также постоянная обратная связь от наших военных на фронте, чтобы мы могли оперативно корректировать потребности и ускорять процесс поставки", - пояснил Умеров.

3. Александр Козенко назначен заместителем министра обороны.

С ноября 2023 года он занимал должность советника министра обороны Украины и отвечал за развитие государственной авиации. Имеет образование в области международной экономики - выпускник Киевского национального экономического университета.

Работал в сфере гражданской авиации, занимал руководящие должности в ряде украинских и международных компаний, основал и владел несколькими бизнесами.

В 2020-2023 годах работал советником руководителя Офиса Президента Украины.

На новой должности будет отвечать за развитие возможностей авиации.

Также Умеров информирует, что завершил работу в должности заместителя министра обороны Украины Сергей Мельник.

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"Хочу поблагодарить Сергея за его профессиональную, самоотверженную и эффективную работу на одном из самых сложных направлений - обеспечении достойных условий для наших военнослужащих.

Среди весомых достижений - внедрение "пакета раненого" и адаптивной одежды, восстановление сети госпиталей, запуск Службы сопровождения военнослужащих и их семей, создание рекрутинговой сети, а также получение Украиной ассоциированного членства в крупнейшей в мире организации офицеров резерва стран НАТО.

Сергей Мельник продолжит работу на другом направлении, где его опыт будет чрезвычайно полезным для дальнейшего укрепления нашего государства", - резюмирует министр.