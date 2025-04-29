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Новости Назначения в Минобороны
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Управленческая команда Минобороны усилена. Боева, Шевцова и Козенко назначены заместителями министра обороны, - Умеров

Умеров получил трех новых заместителей

Министр обороны Рустем Умеров обновил состав управленческой команды Министерства обороны.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я сделал несколько ключевых назначений, которые имеют целью обеспечить большую оперативность и эффективность в работе оборонного ведомства, а также создать условия для более глубокой интеграции с международными партнерами", - подчеркнул он.

По словам Умерова, решением Кабинета Министров Украины сегодня назначено:

1. Первым заместителем министра обороны назначен Сергей Боев, который до этого был заместителем министра обороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств. Его опыт в международных отношениях, в частности в обеспечении помощи по безопасности и гарантий безопасности для Украины, является важным на фоне нынешней геополитической ситуации.

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"Он будет координировать все направления работы заместителей министра, чтобы обеспечить единый курс - от текущих потребностей фронта до будущей архитектуры украинского войска", - уточнил Умеров.

Главная задача Боева - сформировать целостную стратегию действий:

  • удовлетворение насущных потребностей армии здесь и сейчас
  • развитие совместно с коллегами, в частности, заместителем министра обороны, генерал-лейтенантом Мойсюком, модели Future Force - Сил обороны будущего, которые создаются единым фронтом Министерством обороны и Генеральным штабом.

Приоритет Сергея Боева - развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также создание совместных предприятий с международными партнерами. Это позволит не только укрепить нашу обороноспособность, но и активно развивать собственные возможности.

2. Также заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов.

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"Один из самых компетентных специалистов в этой сфере. Он возглавлял Главное управление логистики Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, и именно благодаря его усилиям нам удалось наладить эффективные механизмы снабжения и обеспечения войск на фронте. В новой роли его главной задачей станет дальнейшая реформа закупок и постоянная работа с рынком и производителями.

Николай Шевцов вместе с АОЗ и ДОТ будет работать над сокращением времени на обеспечение военных, максимально упрощая бюрократические процедуры и цифровизируя процессы. Важной задачей является также постоянная обратная связь от наших военных на фронте, чтобы мы могли оперативно корректировать потребности и ускорять процесс поставки", - пояснил Умеров.

3. Александр Козенко назначен заместителем министра обороны.

С ноября 2023 года он занимал должность советника министра обороны Украины и отвечал за развитие государственной авиации. Имеет образование в области международной экономики - выпускник Киевского национального экономического университета.

Работал в сфере гражданской авиации, занимал руководящие должности в ряде украинских и международных компаний, основал и владел несколькими бизнесами.

В 2020-2023 годах работал советником руководителя Офиса Президента Украины.

На новой должности будет отвечать за развитие возможностей авиации.

Также Умеров информирует, что завершил работу в должности заместителя министра обороны Украины Сергей Мельник.

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"Хочу поблагодарить Сергея за его профессиональную, самоотверженную и эффективную работу на одном из самых сложных направлений - обеспечении достойных условий для наших военнослужащих.

Среди весомых достижений - внедрение "пакета раненого" и адаптивной одежды, восстановление сети госпиталей, запуск Службы сопровождения военнослужащих и их семей, создание рекрутинговой сети, а также получение Украиной ассоциированного членства в крупнейшей в мире организации офицеров резерва стран НАТО.

Сергей Мельник продолжит работу на другом направлении, где его опыт будет чрезвычайно полезным для дальнейшего укрепления нашего государства", - резюмирует министр.

Автор: 

Минобороны (9343) назначение (2175) Умеров Рустем (532)


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Топ комментарии
+11
******* підсилено. Ура!
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29.04.2025 12:49
+10
"У 2020-2023 роках працював радником керівника Офісу Президента України"
очі патріота-ярмака, щоб хйлу все передавали вчасно і відкати лилися рікою

"багатим - земля, бідним - батьківщина"
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29.04.2025 12:52
+6
Тобто яйця знову подорожчають?
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29.04.2025 12:55
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Правила форума Совет форумчан
******* підсилено. Ура!
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29.04.2025 12:49 Ответить
І так кожного разу🙈
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29.04.2025 12:50 Ответить
"У 2020-2023 роках працював радником керівника Офісу Президента України"
очі патріота-ярмака, щоб хйлу все передавали вчасно і відкати лилися рікою

"багатим - земля, бідним - батьківщина"
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29.04.2025 12:52 Ответить
Потужне підсилення
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29.04.2025 12:53 Ответить
Тобто яйця знову подорожчають?
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29.04.2025 12:55 Ответить
Одні зєлєменеджери наїлися - збагатилися, тепер наступним треба
А ті хто , не з їх "круга" гинуть на фронті і виживають за копійки
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29.04.2025 13:34 Ответить
"...заснував і володів кількома бізнесами." Джерело: https://censor.net/ua/n3549396

"Кому війна, а кому... бізнес..."
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29.04.2025 12:55 Ответить
Слабо! - на ті гроші які там крутяться - можна заступників зо 30
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29.04.2025 12:55 Ответить
"Підсилено" людьми єрмака
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29.04.2025 12:56 Ответить
Значить всЬо. З Кримом. умєркє нафіг він здався. Він вже десь придбав собі Батьківщину.
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29.04.2025 12:57 Ответить
Тепер повз нас жодна гривня (про долар годі і говорити) не проскочить!
Це перемога!
Ура таварісчі дорогі українці!!!
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29.04.2025 13:00 Ответить
Нє-не, дорогі українчики
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29.04.2025 13:08 Ответить
В українських силових структурах мають бути лише українці. Все інше це геноцид української нації.
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29.04.2025 13:01 Ответить
Дебіл ти, хай гибнут українці, а других громадянт не турбувати, хай живуть в своє задоволення
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29.04.2025 13:06 Ответить
Так вони і живуть в своє задоволення
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29.04.2025 13:07 Ответить
Підсилено неефективне керівництво етнічного угрупування, ну, це потужно - стане ще неефективніше
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29.04.2025 13:06 Ответить
Воинов на фронте не хватает,но в армии чинушек вакансий не будет никогда.
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29.04.2025 13:07 Ответить
Покращення буде тоді коли армію, правительство і т.д. очолять чесні, грамотні і віддані Україні люди
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29.04.2025 13:10 Ответить
Це може бути після капітуляції.
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29.04.2025 13:20 Ответить
Першим заступником міністра оборони призначено Сергія Боєва, який до цього був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств. Його досвід у міжнародних відносинах, зокрема у забезпеченні безпекової допомоги та гарантій безпеки для України, є важливим на тлі нинішньої геополітичної ситуації.- мав досвід, але міжнародним партнерам не підійшов.(хер їх здуриш на кого працюєш ,і чий "троянський кінь"
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29.04.2025 13:13 Ответить
Одни фрики
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29.04.2025 13:18 Ответить
Де він бере цих покидьків ?
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29.04.2025 13:19 Ответить
 
 