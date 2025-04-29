Трамп: Путін може зробити мене прихильнішим до України, але не до Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що дії російського диктатора Володимира Путіна можуть схилити його до більшої підтримки України.

Про це йдеться в інтерв'ю виданню The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас, він зауважив, що ця прихильність не поширюється на президента Володимира Зеленського, з яким, за словами Трампа, йому було "важко".

Трамп наголосив, що настав ключовий момент для встановлення миру в Україні. "Побачимо, що станеться протягом наступного періоду, який триватиме майже тиждень. Ми переходимо до останніх штрихів", - сказав він.

Говорячи про можливе розширення допомоги Україні, Трамп підкреслив, що вона не обов’язково має бути у вигляді зброї: "Це не обов'язково має бути зброя з кулями. Це може бути зброя з санкціями. Це може бути зброя з банківськими операціями. Це може бути багато інших видів зброї", - пояснив політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість американців вважають Трампа небезпечним диктатором, - опитування