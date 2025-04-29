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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Трамп: Путін може зробити мене прихильнішим до України, але не до Зеленського

Трамп заявив що врятував Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що дії російського диктатора Володимира Путіна можуть схилити його до більшої підтримки України.

Про це йдеться в інтерв'ю виданню The Atlantic, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас, він зауважив, що ця прихильність не поширюється на президента Володимира Зеленського, з яким, за словами Трампа, йому було "важко". 

Трамп наголосив, що настав ключовий момент для встановлення миру в Україні. "Побачимо, що станеться протягом наступного періоду, який триватиме майже тиждень. Ми переходимо до останніх штрихів", - сказав він.

Говорячи про можливе розширення допомоги Україні, Трамп підкреслив, що вона не обов’язково має бути у вигляді зброї: "Це не обов'язково має бути зброя з кулями. Це може бути зброя з санкціями. Це може бути зброя з банківськими операціями. Це може бути багато інших видів зброї", - пояснив політик.

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Автор: 

путін володимир (23845) Україна (5906) Трамп Дональд (5726)


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Топ коментарі
+5
Та нам на срать на того шута. Україні допоможи.
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29.04.2025 14:52
+4
Ну ,наконець,почав трохи розуміти. Украінци-це одне.Не путай з владою,Доні.Дій швидко, і створищ гісторию.
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29.04.2025 14:52
+2
а з ким в Україні тобі не "важко"? якщо сказав "а", то вже кажи й "б"
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29.04.2025 14:52
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Та нам на срать на того шута. Україні допоможи.
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29.04.2025 14:52 Відповісти
вн підстилка пуйла, ти можна казати до самого пуйла звертаешся кто б не був президентом України яктий не капітулює перед пуцлом тоц бкде поганий для трампона
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29.04.2025 14:57 Відповісти
Трумп маніпулює та бреше. Варто підняти всі твіти, його особисті та його поплічників, за останні три роки і подивитись скільки помиїв вони вилили на Україну та її громадян. Особливо відзначився його недороблений, старший син. Коли Донні блокував виділення конгресом військової допомоги він думав лише про інтереси пуйла, а на все інше йому плювати.
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29.04.2025 15:09 Відповісти
а з ким в Україні тобі не "важко"? якщо сказав "а", то вже кажи й "б"
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29.04.2025 14:52 Відповісти
ви хіба ще НЕ здогадались ?

з хутіном донні в Україні не важко...
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29.04.2025 14:54 Відповісти
Ну ,наконець,почав трохи розуміти. Украінци-це одне.Не путай з владою,Доні.Дій швидко, і створищ гісторию.
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29.04.2025 14:52 Відповісти
ЗЕля , одягни вже костюм і краватку , бо діда від твоїх розтягнутих трєніків просто ковбасить ))
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29.04.2025 14:52 Відповісти
старика "штормит"

ще вчора ЗЄля був чебурашечка, а сьогодні падла вухаста

.
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29.04.2025 14:53 Відповісти
трамп буквально кожного тижня: а от на наступному тижні ... / а от через 2 тижні ...
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29.04.2025 14:54 Відповісти
а ще є ранішній трамп, вечірній трамп та трамп в Мар а лага...

."Сердце рудого склонно к ізмєнє, іль к пєрємєне, как.... "

.
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29.04.2025 14:57 Відповісти
дібілоїд
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29.04.2025 14:54 Відповісти
Монолог трампона: - Тут відсмоктую, тут облизую, тут стурбований, тут вмикаю вар'ята, тут рибу загортали, а тут не пам'ятаю"...
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29.04.2025 14:57 Відповісти
Типова маячня старой бібізяни. Чим раніше параша зазнає поразки, тім швидше буде мир в Україні та чергові вибори. І тим швидше зеля піде з посади.А поки ти, стара дурепа, поважаєш ***** то війна буде продовжуватися і відповідно Зеля буде президентом. Хіба це незрозуміло?
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29.04.2025 14:59 Відповісти
Тобто або Україна, або Зеленський...тяжкий вибір...не кожному під силу...
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29.04.2025 14:59 Відповісти
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29.04.2025 15:00 Відповісти
Зараз Зелений як дасть чортів Трампу аж сам зашмаркається. Мало разів вибачалося треба ще повторити
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29.04.2025 15:00 Відповісти
Здесь уже личная неприязнь. Плохо. Хотя... Сам ты кому нравишься, рыжий?
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29.04.2025 15:01 Відповісти
Допомогати треба народу, а не особливо комусь, а так це просто, а поп....здеть, якщо не даєш зброї тоді просто відвали до свого господаря
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29.04.2025 15:04 Відповісти
У Трампа є мозок? 🤔
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29.04.2025 15:05 Відповісти
ох і багато знає товарищ трамп про товарища 🤡...і тільки виший ранг , скоро трампу дасть право, розказувати те, чого дуже боїться зеленський !!!
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29.04.2025 15:06 Відповісти
ЗВИЗДУН - мы уже много раз слышали нечто подобное.... вот вот, еще чуть чуть и санкции введут на рашку.... Еще месяц, еще недельку ... дам путлеру
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29.04.2025 15:09 Відповісти
 
 