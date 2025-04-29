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Мінрозвитку змінило дату тимчасової окупації Маріуполя на 21 травня 2022 року

маріуполь

Датою тимчасової окупації Маріуполя встановлено 21 травня 2022 року замість 4 березня. Це рішення дозволить усунути несправедливість щодо людей, які отримали інвалідність у період активних бойових дій у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

"Мінрозвитку оновило дату тимчасової окупації Маріуполя. Відповідний наказ пройшов всі необхідні етапи погодження та набрав чинності. Згідно з оновленим документом, датою тимчасової окупації міста встановлено 21 травня 2022 року", – ідеться в повідомленні.

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Це рішення — про історичну справедливість і визнання реальних обставин героїчної оборони Маріуполя. Воно важливе як для наших військових, так і для мешканців міста, які пережили блокаду та обстріли. Це крок до чесності в оцінці подій, і я дякую усім, хто долучився до цього процесу: від військових і місцевої влади до представників центральних органів влади", — зазначив Олексій Рябикін, заступник Міністра розвитку громад та територій.

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Нагадаємо, 4 квітня 2025 року Мінрозвитку звернулося до Донецької обласної військової адміністрації із запитом щодо уточнення дати тимчасової окупації міста Маріуполь та Маріупольського району. У відповідь Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що бої за місто тривали до 18 травня 2022 року, а з 21 травня Маріуполь вважається повністю окупованим.

Зазначається, що оновлений наказ не вплине на виплати для внутрішньо переміщених осіб, однак дасть змогу усунути несправедливість щодо людей, які отримали інвалідність у період активних бойових дій до 20 травня 2022 року.

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Автор: 

Маріуполь (3233) окупація (6708) Донецька область (8505) Міністерство розвитку громад і територій (145) Маріупольський район (31)


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29.04.2025 16:14 Відповісти
Ну для цього треба було підвищувати міністрам зарплати. Одразу видно, люди справою займаються, не плюють в стелю...
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29.04.2025 16:22 Відповісти
 
 