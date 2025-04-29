Минразвития изменило дату временной оккупации Мариуполя на 21 мая 2022 года

Датой временной оккупации Мариуполя установлено 21 мая 2022 года вместо 4 марта. Это решение позволит устранить несправедливость в отношении людей, получивших инвалидность в период активных боевых действий в городе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство развития громад и территорий.

"Минразвития обновило дату временной оккупации Мариуполя. Соответствующий приказ прошел все необходимые этапы согласования и вступил в силу. Согласно обновленному документу, датой временной оккупации города установлена 21 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

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Это решение - об исторической справедливости и признании реальных обстоятельств героической обороны Мариуполя. Оно важно как для наших военных, так и для жителей города, переживших блокаду и обстрелы. Это - шаг к честности в оценке событий, и я благодарю всех, кто присоединился к этому процессу: от военных и местных властей - до представителей центральных органов власти", - отметил Алексей Рябикин, заместитель Министра развития громад и территорий.

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Напомним, 4 апреля 2025 года Минразвития обратилось в Донецкую областную военную администрацию с запросом об уточнении даты временной оккупации города Мариуполь и Мариупольского района. В ответ Генеральный штаб ВСУ сообщил, что бои за город продолжались до 18 мая 2022 года, а с 21 мая Мариуполь считается полностью оккупированным.

Отмечается, что обновленный приказ не повлияет на выплаты для внутренне перемещенных лиц, однако позволит устранить несправедливость в отношении людей, которые получили инвалидность в период активных боевых действий до 20 мая 2022 года.

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