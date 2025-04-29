Верховний Суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ Гримчаку: 10 років позбавлення волі
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін вирок ВАКС та ухвалу Апеляційної палати ВАКС, якими колишнього заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
"Верховний Суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність рішень судів.
Таким чином, колишнього заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
Затримання Гримчака
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань" у серпня 2019 року.
Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
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