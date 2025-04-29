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Новини Затримання Гримчака
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Верховний Суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ Гримчаку: 10 років позбавлення волі

Справа Гримчака. Верховний суд підтвердив вирок

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін вирок ВАКС та ухвалу Апеляційної палати ВАКС, якими колишнього заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Верховний Суд погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність рішень судів.

Таким чином, колишнього заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гримчак подав позов проти України в ЄСПЛ. ДОКУМЕНТ

Затримання Гримчака

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань" у серпня 2019 року.

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Читайте: Суд підтвердив вирок ексзаступнику глави МінТОТ Гримчаку, якого засудили до 10 років позбавлення волі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Верховний Суд (1190) Гримчак Юрій (119) вирок (1072)


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Топ коментарі
+4
"Законо сидіти" - це коли відповідно до Закону хоча би висловлено підозру від слідчого органу, а не від будь-якого 73/43%зебіла, штибу тебе.
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29.04.2025 17:47
+3
Підставили Гримчака, за димову шашку, які він і Парубій запалили під куполом, коли риги протягували капітуляцію України у вигляді продовження базування касапького флоту в Україні. Ну, і сам Гримчак повівся...
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29.04.2025 17:49
+2
пропоную з метою заощадження державних коштів (та зменшення нагрузки на суддів та прокурорів та економії паперу) всіх міністрів та замів одразу після призначення автоматично засуджувати на 10 років
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29.04.2025 17:31
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пропоную з метою заощадження державних коштів (та зменшення нагрузки на суддів та прокурорів та економії паперу) всіх міністрів та замів одразу після призначення автоматично засуджувати на 10 років
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29.04.2025 17:31 Відповісти
Мало, непозволительно мало дали этому уроду.
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29.04.2025 17:31 Відповісти
на 25
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29.04.2025 17:32 Відповісти
Історичне рішення, навіть не віриться.
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29.04.2025 17:39 Відповісти
Малосимпатичний чувак...Колись він з екрану телевізора не вилазив,але то було так давно що я вже і не пам"ятаю за кого він топив.Фільм якийсь знімали про нього,він за кавунами пішов в магазин - і тут на нього кайданки і в машину.Але не видно було що багато накрав,квартира двох чи трьох кімнатна,обстановка небагата...Якщо по майну,по витратам рахувати то сидіти має сперше Луценко,а не Гримчак,причому сидіти твердо,законно і без надіі вийти...
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29.04.2025 17:40 Відповісти
"Законо сидіти" - це коли відповідно до Закону хоча би висловлено підозру від слідчого органу, а не від будь-якого 73/43%зебіла, штибу тебе.
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29.04.2025 17:47 Відповісти
Ти не пам'ятаєш, бо малий був або не цікавився політикою. Гримчак з "помаранчевих"- народний депутат від блоку"Наша Україна - "Народна саомоборона", радник і друг Луценка. Якась мутна історія. Таке враження, що посадили, щоб звітувати про боротьбу з корупцією. А в корупціонера статків чомусь немає.
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29.04.2025 17:59 Відповісти
Підставили Гримчака, за димову шашку, які він і Парубій запалили під куполом, коли риги протягували капітуляцію України у вигляді продовження базування касапького флоту в Україні. Ну, і сам Гримчак повівся...
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29.04.2025 17:49 Відповісти
Отакі хабарники та корупціонери разом з ющем злили Помаранчеву революцію та відкрили дорогу овочу! Особисто бачив, як та кодла все зливала та хапала! А який був красномовний дядько... А скільки їх таких красномовних було, тільки про свої кишені не забували...
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29.04.2025 18:14 Відповісти
Тут пом'янули Луценко Юрія - це взагалі якійсь Дункан Маклауд. Був міністром МВД при Ющенко - менти крали як а останній день. Реформа МВД провалилась. Сів в буцигарню при Янику, захворів страшно і вийшов. При Порошенко через "не можна" парламенту був засунутий до Генерального прокурора, без відповідної освіти але з великими планами. Прокурори веселились як могли. Кісільні ріки та молочні береги. Плани по реформі прокуратури традиційно провалилась, а особисті плани на 150 відсотків. Луценко в шоколаді - загородна резиденція, мечі та рушниці на стінах, шикарне, закрите, весілля сина, цьомки з Суркісами і іншими класовими " ворогами". Зелені прийшли - нема претензій. Війна... Тут загадка. Луценко доброволець. Він фронті, в окопах. Бац! Списався додому. Як, чому? Може знову хвороба. Сидить в ефірах. Багато критикує, дає поради і чекає... Слушного часу залізти у владу бо має великий досвід реформ силових відомств та придворних ігор. Коли слухаю цього діяча **********, наче поринаю у початок 2000-х - молодість, брехня - вся як тоді. Правда меньше надії.
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29.04.2025 18:20 Відповісти
 
 