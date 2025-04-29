Верховный Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Грымчаку: 10 лет лишения свободы
Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений приговор ВАКС и постановление Апелляционной палаты ВАКС, которыми бывшего заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака приговорили к 10 годам лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
"Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационную жалобу стороны защиты и подтвердил законность решений судов.
Таким образом, бывший заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Задержание Грымчака
Напомним, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника задержали за вымогательство $1,1 млн взятки за "содействие в решении вопросов" в августе 2019 года.
Юрий Луценко, который был тогда Генпрокурором, на своей странице в фейсбуке сообщил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
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