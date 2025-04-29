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Новости Задержание Гримчака
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Верховный Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Грымчаку: 10 лет лишения свободы

Дело Грымчака. Верховный суд подтвердил приговор

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений приговор ВАКС и постановление Апелляционной палаты ВАКС, которыми бывшего заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационную жалобу стороны защиты и подтвердил законность решений судов.

Таким образом, бывший заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грымчак подал иск против Украины в ЕСПЧ. ДОКУМЕНТ

Задержание Грымчака

Напомним, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника задержали за вымогательство $1,1 млн взятки за "содействие в решении вопросов" в августе 2019 года.

Юрий Луценко, который был тогда Генпрокурором, на своей странице в фейсбуке сообщил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Читайте: Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинВОТ Грымчаку, которого приговорили к 10 годам лишения свободы, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Верховный Суд (1097) Гримчак Юрий (348) приговор (1218)


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Топ комментарии
+6
"Законо сидіти" - це коли відповідно до Закону хоча би висловлено підозру від слідчого органу, а не від будь-якого 73/43%зебіла, штибу тебе.
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29.04.2025 17:47
+6
Підставили Гримчака, за димову шашку, які він і Парубій запалили під куполом, коли риги протягували капітуляцію України у вигляді продовження базування касапького флоту в Україні. Ну, і сам Гримчак повівся...
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29.04.2025 17:49
+5
Ти не пам'ятаєш, бо малий був або не цікавився політикою. Гримчак з "помаранчевих"- народний депутат від блоку"Наша Україна - "Народна саомоборона", радник і друг Луценка. Якась мутна історія. Таке враження, що посадили, щоб звітувати про боротьбу з корупцією. А в корупціонера статків чомусь немає.
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29.04.2025 17:59
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Правила форума Совет форумчан
пропоную з метою заощадження державних коштів (та зменшення нагрузки на суддів та прокурорів та економії паперу) всіх міністрів та замів одразу після призначення автоматично засуджувати на 10 років
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29.04.2025 17:31 Ответить
Мало, непозволительно мало дали этому уроду.
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29.04.2025 17:31 Ответить
на 25
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29.04.2025 17:32 Ответить
Історичне рішення, навіть не віриться.
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29.04.2025 17:39 Ответить
Малосимпатичний чувак...Колись він з екрану телевізора не вилазив,але то було так давно що я вже і не пам"ятаю за кого він топив.Фільм якийсь знімали про нього,він за кавунами пішов в магазин - і тут на нього кайданки і в машину.Але не видно було що багато накрав,квартира двох чи трьох кімнатна,обстановка небагата...Якщо по майну,по витратам рахувати то сидіти має сперше Луценко,а не Гримчак,причому сидіти твердо,законно і без надіі вийти...
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29.04.2025 17:40 Ответить
"Законо сидіти" - це коли відповідно до Закону хоча би висловлено підозру від слідчого органу, а не від будь-якого 73/43%зебіла, штибу тебе.
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29.04.2025 17:47 Ответить
Ти не пам'ятаєш, бо малий був або не цікавився політикою. Гримчак з "помаранчевих"- народний депутат від блоку"Наша Україна - "Народна саомоборона", радник і друг Луценка. Якась мутна історія. Таке враження, що посадили, щоб звітувати про боротьбу з корупцією. А в корупціонера статків чомусь немає.
показать весь комментарий
29.04.2025 17:59 Ответить
Підставили Гримчака, за димову шашку, які він і Парубій запалили під куполом, коли риги протягували капітуляцію України у вигляді продовження базування касапького флоту в Україні. Ну, і сам Гримчак повівся...
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29.04.2025 17:49 Ответить
Отакі хабарники та корупціонери разом з ющем злили Помаранчеву революцію та відкрили дорогу овочу! Особисто бачив, як та кодла все зливала та хапала! А який був красномовний дядько... А скільки їх таких красномовних було, тільки про свої кишені не забували...
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29.04.2025 18:14 Ответить
Тут пом'янули Луценко Юрія - це взагалі якійсь Дункан Маклауд. Був міністром МВД при Ющенко - менти крали як а останній день. Реформа МВД провалилась. Сів в буцигарню при Янику, захворів страшно і вийшов. При Порошенко через "не можна" парламенту був засунутий до Генерального прокурора, без відповідної освіти але з великими планами. Прокурори веселились як могли. Кісільні ріки та молочні береги. Плани по реформі прокуратури традиційно провалилась, а особисті плани на 150 відсотків. Луценко в шоколаді - загородна резиденція, мечі та рушниці на стінах, шикарне, закрите, весілля сина, цьомки з Суркісами і іншими класовими " ворогами". Зелені прийшли - нема претензій. Війна... Тут загадка. Луценко доброволець. Він фронті, в окопах. Бац! Списався додому. Як, чому? Може знову хвороба. Сидить в ефірах. Багато критикує, дає поради і чекає... Слушного часу залізти у владу бо має великий досвід реформ силових відомств та придворних ігор. Коли слухаю цього діяча **********, наче поринаю у початок 2000-х - молодість, брехня - вся як тоді. Правда меньше надії.
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29.04.2025 18:20 Ответить
 
 