Верховный Суд подтвердил приговор экс-заместителю главы МинТОТ Грымчаку: 10 лет лишения свободы

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений приговор ВАКС и постановление Апелляционной палаты ВАКС, которыми бывшего заместителя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Верховный Суд согласился с доводами прокурора САП, отклонил кассационную жалобу стороны защиты и подтвердил законность решений судов.



Таким образом, бывший заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Задержание Грымчака

Напомним, заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника задержали за вымогательство $1,1 млн взятки за "содействие в решении вопросов" в августе 2019 года.

Юрий Луценко, который был тогда Генпрокурором, на своей странице в фейсбуке сообщил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

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