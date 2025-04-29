Україна пропонує здійснювати безпекову співпрацю з партнерами у форматі Тримор’я, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 29 квітня взяв участь у саміті Тримор'я у форматі онлайн та наголосив на безпековій співпраці.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання. Війна навчила нас багатьох речей – не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а й того, як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Україна має унікальні знання та досвід, і ми готові ними ділитися. Нам потрібна більша безпекова співпраця. Україна пропонує здійснювати її у форматі Тримор’я", - зазначив він.

За його словами, йдеться про енергетику.

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"Нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів, і розробити спільні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Ми маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться.

По-друге, резервне живлення. Нам потрібно більше способів підтримувати одне одного. Енергомережі, трубопроводи, системи звʼязку – вся критична інфраструктура – повинні будуватися з урахуванням резервних маршрутів. Щоб кожна країна могла допомогти іншим у кризовій ситуації", - наголосив він.

"По-третє, транспорт. Нашому регіону потрібні кращі логістичні зв’язки. Так само як Балтійське море може допомогти, коли виникають проблеми в Чорному морі, Чорне море також має допомагати вашим країнам у разі кризи. І всі ми повинні мати швидкий доступ і до Адріатичного моря – на випадок, якщо щось станеться в регіоні. Нам потрібно вчитись на поведінці Росії та бути краще підготовленими. А щоб усе це справді стало реальністю, нам потрібен мир.

Тривалий мир. І досягти його ми можемо лише зараз, разом, об’єднавшись", - додав Зеленський.

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