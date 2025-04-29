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Новини Саміт Тримор’я
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Україна пропонує здійснювати безпекову співпрацю з партнерами у форматі Тримор’я, - Зеленський

Виступ Зеленського на саміті Тримор’я

Президент України Володимир Зеленський 29 квітня взяв участь у саміті Тримор'я у форматі онлайн та наголосив на безпековій співпраці. 

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські фахівці мають унікальний досвід у захисті та відновленні енергопостачання. Війна навчила нас багатьох речей – не лише того, як відновлюватися після російських ракет і бомб, а й того, як протистояти кібератакам та іншим загрозам. Україна має унікальні знання та досвід, і ми готові ними ділитися. Нам потрібна більша безпекова співпраця. Україна пропонує здійснювати її у форматі Тримор’я", - зазначив він.

За його словами, йдеться про енергетику. 

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"Нам потрібно захистити нашу енергетичну інфраструктуру, особливо поблизу російських кордонів, і розробити спільні плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Ми маємо перевірити, наскільки ми готові захищати та відновлювати енергосистеми, якщо щось станеться.

По-друге, резервне живлення. Нам потрібно більше способів підтримувати одне одного. Енергомережі, трубопроводи, системи звʼязку – вся критична інфраструктура – повинні будуватися з урахуванням резервних маршрутів. Щоб кожна країна могла допомогти іншим у кризовій ситуації", - наголосив він. 

"По-третє, транспорт. Нашому регіону потрібні кращі логістичні зв’язки. Так само як Балтійське море може допомогти, коли виникають проблеми в Чорному морі, Чорне море також має допомагати вашим країнам у разі кризи. І всі ми повинні мати швидкий доступ і до Адріатичного моря – на випадок, якщо щось станеться в регіоні. Нам потрібно вчитись на поведінці Росії та бути краще підготовленими. А щоб усе це справді стало реальністю, нам потрібен мир.

Тривалий мир. І досягти його ми можемо лише зараз, разом, об’єднавшись", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23901) допомога (8362) співпраця (1056) енергетика (2600)


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Топ коментарі
+6
Де нові Потужні договори, протоколи, меморандуми???!!!! Невже вечір даром пройде? Де Потужні результати і нестримні гази обговорення
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29.04.2025 17:24
+4
Балабольство замість балістичних ракет.
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29.04.2025 17:24
+3
руйдужний зелібоб...
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29.04.2025 17:35
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Де нові Потужні договори, протоколи, меморандуми???!!!! Невже вечір даром пройде? Де Потужні результати і нестримні гази обговорення
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29.04.2025 17:24 Відповісти
Скоро коаліція охочих підпише меморандум про затвердження плану перемоги у форматі Тримор'я для проведення подальших дискусій.
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29.04.2025 17:47 Відповісти
Балабольство замість балістичних ракет.
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29.04.2025 17:24 Відповісти
у форматі Тримор'я

Тільки щоб Зеленський не плутав Тримор'я з Лукомор'єм. Бо дуб ЗЕЛЕНИЙ саме в Лукомор'ї.
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29.04.2025 17:35 Відповісти
Край лукомор'я дуб зелений,
І золотий ланцюг на нім:
Щодня, щоночі кіт учений
На ланцюгу кружляє тім;
Іде праворуч - спів заводить,
Ліворуч - казку повіда.
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29.04.2025 17:48 Відповісти
руйдужний зелібоб...
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29.04.2025 17:35 Відповісти
Пропоную возити зеленського безлюдними полями з вказанням координат.
І таким чином відволікати шахеди і балістику від міст
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29.04.2025 17:38 Відповісти
у форматі ТриСузір'я .. завтра Верховна Гнида запускає третю Зірку Смерті
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29.04.2025 17:40 Відповісти
Безпекова угода, меморандум про гарантії, план перемоги, коаліція рішучих, формат Тримор'я....
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29.04.2025 17:46 Відповісти
Наш ************************** , як завжди
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29.04.2025 17:57 Відповісти
Там де Польща- там провал! Наш шлях- Німеччина і нордлінги! Тільки такий союз матиме успіх.
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29.04.2025 18:24 Відповісти

---
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29.04.2025 18:31 Відповісти
Україна має унікальні знання та досвід, і ми готові ними ділитися. Нам потрібна більша безпекова співпраця. У БЕЗПЕКОВІЙ СПІВПРАЦІ В "ЗЕЛЕНИХ" ДОСВІД ПРОРАШИСТСЬКИЙ І ДЛЯ УКРАЇНИ ВІН ВІДСУТНІЙ
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29.04.2025 18:35 Відповісти
 
 